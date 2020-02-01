Открытым текстом 31.01.2020

Украинец — это русский, укушенный поляком

По мере приближения к 75-летию нашей Победы все духовные наследники наших тогдашних противников несут всё больше ахинеи.

Президент Украины Зеленский на юбилее в Освенциме отметил, что созданный немцами концлагерь освободила Львовская дивизия Первого Украинского фронта, а изо всех участников боёв помянул только украинца, командовавшего танком, проломившим лагерные ворота.

Открытым текстом объясняю: наши соединения звались по местам ключевых сражений — Первый Украинский фронт раньше был Брянским, а дивизия названа Львовской, когда освободила Львов. Сформирована она в Архангельской и Вологодской областях, а пополнялась — как и вся армия — со всей России, включая Закавказье и Среднюю Азию. В единстве — сила. А сепаратисты, пытающиеся отделить украинцев от остальных русских, слабы — вот и врут.

Первый президент Украины Леонид Макарович Кравчук заявил, что в октябре 1939-го Адольф Алоизович Гитлер тайно приехал во Львов, месяцем раньше освобождённый Красной армией от польской оккупации, и встретился с Иосифом Виссарионовичем Джугашвили.

Открытым текстом уверяю: секретарь по идеологии центрального комитета коммунистической партии Украинской ССР прекрасно знает, что графики работы и преступного вождя, и праведного изучены чуть ли не поминутно. Не могли они встретиться. И не хотели: нацизм и коммунизм противоположны во всём, хотя были у них и внешние черты, общие тогда для всего мира. Кравчук не заблуждается, а врёт. Есть с кого брать пример.

Немецкий журнал с американским владельцем “Шпигель” — “Зеркало” — и посольство Соединённых Государств Америки в Дании сообщили в Интернете, что Освенцим освобождён американскими войсками. Им обоим указали, что войска были советские. “Шпигель” изменил текст на сайте. Посольство заявило, что ошиблось, но сообщение в Твиттере оставило.

Открытым текстом укажу очевидное: такие массовые вбросы не случайны. Не удивительно, что СГА с подручной Польшей пытаются во всём обвинить нас. Удивительно, с каким энтузиазмом любую ложь ретранслируют вожаки Украины. Давно сказано: заблуждения бог прощает, но упорствовать в заблуждении — дело дьявольское. Выходит, Украина и СГА движутся в ад.

Попал на польскую наживку

Обычно человек играет на дуде. Но всякие бывают извращения. Анджей Себастьян Ян-Тадеушевич Дуда сыграл на Владимире Александровиче Зеленском. Причём с таким разгромным результатом, что скоро Украина задаст Зе вопрос Тараса Бульбы: “Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?”

27 января 1945-го Красная армия освободила лагерь смерти, созданный немцами у польского города Освенцим. На семидесятипятилетие события пригласили из глав республик былого Союза только президента Украины. Но вместо скорби по истреблённым президент Польши призвал совместно отпраздновать столетие сражения солдат будущего друга Хитлера польского фашиста Пилсудского и недобитых погромщиков украинского бандита Петлюры с Красной армией.

Открытым текстом напомню: результатом петлюро-пилсудской дружбы стала оккупация Польшей запада Украины. Но куда отвратительнее, что с трибуны в лагере смерти Освенциме славили откровенных антисемитов. Впрочем, сейчас открытым текстом обвиняют в гибели миллионов евреев единственную страну, боровшуюся с фашизмом всю свою историю… Советский Союз! Цитирую Зе:

“Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста”.

Открытым текстом отмечу: первый договор о ненападении и, на секундочку, военной взаимопомощи Гитлер подписал с тем самым Пилсудским, чьи пышные похороны потом лично посетил.

Польша под угрозой войны не дала Красной армии пройти через неё в Чехословакию, когда мы предлагали Европе сформировать антифашистскую коалицию до того, как нацистам сдали чешские и французские оружейные заводы. Рядовые поляки за скромные премии сдавали в гестапо бежавших из гетто и концлагерей евреев. И вдруг оказывается, что в Холокосте виноваты мы!

Дед Зеленского, геройски воевавший против немцев, и вся его еврейская родня, убитая и немцами, и их польскими да галицкими пособниками, в гробу переворачиваются. И жертвы петлюровских погромов — тоже. Но ему всё равно и на близких родственников, и на дальних! Зе делает, как приказывает Заокеанье. Боюсь, финал дружбы с Польшей будет для Малой Руси грустный, как всегда.

Для Польши Украина — корм

В 1863 году шляхта в части Польши, входившей тогда в Россию, чтобы удержать пережитки отменённого в России крепостного права, подняла мятеж под красивым лозунгом “За нашу и вашу свободу”. Бунт задавили крестьяне — в основном русские. В следующем году польский историк и политик Валериан Анджеевич Калинка заявил: раз полякам не удалось превратить русских под своей властью в поляков, надо хотя бы сделать их нерусскими.

С тех самых пор поляки исполняют план Калинки. Уговорили австрийцев оплатить сочинение отдельных историй Малой и Белой Руси, отдельных литературных диалектов для них. Во время Гражданской войны в России захватили западнорусские земли, там два десятилетия издевались над всеми, кто не хотел ополячиться.

Вот и сейчас польские власти поддерживают тех, кого с польской подачи принято называть украинскими националистами — хотя они в чистом виде сепаратисты, то есть пытаются разделить единый русский народ на мелкие ломтики, чтобы внешним силам было легче проглотить его по частям.

Польские политики стараются не упоминать даже Волынскую резню, когда воспитанные в Польше сепаратисты зверски замучили почти сотню тысяч польских крестьян более чем сотней видов таких диких пыток, что не всякому средневековому палачу снились. И за такой вроде бы непоследовательной политикой — далеко идущий замысел.

Вот президент Украины Зеленский заявил, что Вторую мировую войну немецкие нацисты начали, по сути, с дозволения советских коммунистов. Не буду называть это бредом сивой кобылы, дабы не оскорблять ни в чём не повинное животное. Но ведь Украина тогда была частью нашей общей советской страны. Значит, Зеленский объявил Украину виновной в захвате Польши.

Теперь нынешняя Польша может требовать от нынешней Украины репарации — то есть возмещение ущерба, причинённого войной. Да ещё и реституцию — возвращение имущества прежним владельцам или их правопреемникам. А это вся Западная Украина! Почти всё, что вообще нужно полякам от Украины. Хотите ополячиваться — готовьтесь отдать Галичину с Волынью, пан Зеленский! В другом виде вы там не нужны!!!

Кому выгодна истерика вокруг коронавируса

Мир охватила очередная эпидемическая истерика. В Китае появился новый вариант коронавируса, вызывающий воспаление лёгких.

За месяц выявлено уже более восьми тысяч заболевших. Умерли около двухсот — в основном люди старше семи десятилетий. Примерно столько же уже выздоровели. Около двух десятков больных обнаружены в странах, имеющих наивысший в мире пассажирообмен с Китаем.

Открытым текстом напоминаю: в Соединённых Государствах Америки в прошлом году осложнения гриппа убили более восьми тысяч человек. При постельном режиме — одного из тысячи. И не кричат об этом из каждого утюга. Нет ни паники, ни репортажей на CNN, ни статей в New York Times. Хотя в отличие от СГА китайское правительство действует более чем достойно.

Город Ухань, где началась эпидемия, строго изолирован, хотя он один из главных транспортных узлов Китая. Власти Китая продлили традиционные каникулы на местный Новый год, чтобы сократить пассажиропоток. Авиационное сообщение с Китаем ограничено. Российская Федерация сократила железнодорожные пассажирские перевозки в Китай и обратно. Все рейсы из Китая проверяют специалисты. В РФ за рекордно короткое время создан биологический тест на присутствие нового вируса в организме.

Врачи открытым текстом успокаивают: вирус вне живого организма живет всего несколько дней, так что товары из Китая неопасны. Но биржи в панике.

Нефть за пару недель подешевела на несколько процентов. Падают акции многих крупных производственных компаний — прежде всего китайских. Зато дорожают доллар и в меньшей мере евро. Растут и акции фармацевтических компаний, хотя разработка и проверка вакцины — примерно год.

Открытым текстом объясняю логику спекулянтов. По их мнению, эпидемия скоро охватит весь мир. Работать будет некому — значит, производства ничего не заработают. Нефть — основа нынешних транспорта и энергетики — тоже окажется не востребована. Надо срочно переводить деньги в то, что останется востребовано при любых обстоятельствах. Вот в Северную Америку и Западную Европу вирус, по мнению спекулянтов, не допустят.

Открытым текстом предупреждаю: как раз в Соединённых Государствах Америки санитарная служба поставлена явно не лучшим в мире образом. Просто потому, что разделение полномочий между разными уровнями власти не очень логичное. А вот в Китае хватит решимости на самый жесткий карантин. Это уже доказано предыдущей эпидемией нетипичной пневмонии в 2003 году. А тогда смертность от болезни была повыше нынешней.

Не зря сейчас в Интернете преизрядный поток фейковых страшилок. Боюсь, тут не только чей-то нездоровый юмор. И даже не только махинации биржевых спекулянтов по принципу “чем мутнее вода, тем больше рыбы можно в ней наловить”.

Вспомните: ради возвращения в СГА производств, выведенных в регионы с дешёвой рабочей силой, Трамп затеял торговую войну с Китаем. Отчего бы не добавить к ней ещё и войну информационную?

Источник: https://vassermans.ru/otkrytym-tekstom/otkrytym-tekstom-31-01-2020/