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Оскар для Отверженных // ФКП

11:46. 1 февраля 2020 85 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Фильм.
“Отверженные” – Реж. Ладж Ли (2019)

Книга.
Рассказ “Убийцы” – Эрнест Хемингуэй (1927)

Песня.
“В белом Гетто” – Вис Виталис



Для отправки футболок:
Адрес: Москва, 123154, Семину Константину Викторовичу (до востребования)


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#КонстантинСемин #ФКП

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=BClgDOHfKU4

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