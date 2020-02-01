Оскар для Отверженных // ФКП

Фильм.

“Отверженные” – Реж. Ладж Ли (2019)



Книга.

Рассказ “Убийцы” – Эрнест Хемингуэй (1927)



Песня.

“В белом Гетто” – Вис Виталис







Для отправки футболок:

Адрес: Москва, 123154, Семину Константину Викторовичу (до востребования)





_______________________________________________



Поддержать рублем производство и распространение Агитации и Пропаганды:

https://agitblog.ru/agitdonate.html

_______________________________________________









Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru

Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin

Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin

Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin

Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog

Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/



#КонстантинСемин #ФКП

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=BClgDOHfKU4