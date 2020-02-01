Оскар для Отверженных // ФКП
Фильм.
“Отверженные” – Реж. Ладж Ли (2019)
Книга.
Рассказ “Убийцы” – Эрнест Хемингуэй (1927)
Песня.
“В белом Гетто” – Вис Виталис
Для отправки футболок:
Адрес: Москва, 123154, Семину Константину Викторовичу (до востребования)
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