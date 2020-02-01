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Один день в Ухане. Китайский видеоблогер снял свой день в Ухане после изоляции.

15:07. 1 февраля 2020 193 просмотра Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://youtu.be/K3vrmhNvG7A

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 547 483
    Мама 1 февраля 2020 в 17:25

    Ухань-такой разный каждый день. Вдоль реки Ханская улица, немного восстановленных античных зданий как во всём мире.Год восстановления 1861, в фильме есть. Историческое, 100 лет назад: на заднем плане перед большим зданием на 2:32 (плакат?) со свастикой (часть) “… Wuhan, Different every day!2016″ https://www.youtube.com/watch?v=RirxVLDMllA

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