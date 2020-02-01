Не факт! Николай Пржевальский. Долгий путь в Тибет
В 1880-м году по Европе проносится слух, что в горах Тибета ограблен и убит путешественник Николай Пржевальский. От русской экспедиции полгода не было никаких вестей. А вскоре в опровержение новостей Николай Пржевальский объявляется лично, живой и невредимый. Это появление вызвало на Западе еще большее волнение, чем известие о его мнимой гибели.
Что же искал Пржевальский в тибетском царстве и кому было выгодно пустить слухи о гибели русской экспедиции? Программа «НЕ ФАКТ!» попробует разобраться в хитросплетениях «Большой игры». Именно такое название получило соперничество двух мировых держав – России и Великобритании – за влияние в среднеазиатском регионе. Но какое отношение к этой игре имел Пржевальский? Правда ли, что он заложил основы современной военной разведки? И на самом ли деле смерть путешественника стала результатом политических интриг?
Подробности на https://tvzvezda.ru
#История #Пржевальский #Образование #Путешествия