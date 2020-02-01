«Китай бы обвиняли в любом случае» — о мерах против эпидемии коронавируса

Китай попал в сложное положение, когда всё, что он бы ни делал в ситуации эпидемии коронавируса, будет интерпретировано против него. Об этом заявил политолог Николай Стариков на телеканале «Россия 24».

«Китай оказался в сложном положении. Речь в данном случае не о положении страны, где началась эпидемия, а о сложном положении в информационной сфере», — заявил Стариков.

«Если Китай не делает серьёзных мер, — а мы видим, что меры самые серьёзные, миллионные города фактически находятся в карантине, — его будут обвинять в том, что он не принял всех мер, чтобы эта зараза не распространялась. И это тоже ударит по имиджу Китая — безответственная страна, не относящаяся с должным уважением к жизни своих граждан», — подчеркнул он.

Обложка: Фото REUTERS/Thomas Peter

Источник: https://nstarikov.ru/kitaj-by-obvinjali-v-ljubom-sluchae-o-merah-protiv-jepidemii-koronavirusa-112757