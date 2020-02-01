Как изменилась численность населения бывших Советских республик за последние 30 лет?
Т.е. дело даже не столько в уровне жизни, материнском капитале или технологическом развитии, сколько в культуре народа, в её установках, ценностях и идеалах.
А ориентир на западную культуру приводит к деградации. Во всех смыслах, в т.ч. и в сфере рождаемости.
Есть над чем задуматься…
В 1989 году в СССР была проведена общая всесоюзная перепись населения, по результатам которой численность населения СССР составила 286,7 млн человек. За 30 лет ситуация в корне изменилась. В некоторых республиках население уменьшилось, а некоторых увеличилось.
В таблице использованы данные результатов всесоюзной переписи 1989 года и оценочные показатели численности населения за 2019 год:
Россия почти не потеряла в населении (однако в цифры 2019 года входит население республики Крым и Севастополя).
Больше всех в абсолютном выражении потеряла Украина (9,5 млн) и Грузия (1,7 млн).
В относительном выражении больше всех потеряли Молдавия (-38,2%) и Грузия (-31,5%).
А вот на серьезные цифры увеличилось население в Таджикистане (+78,6%), Узбекистане (+67,1%), Туркменистане (+65,6%).
На постсоветском пространстве сейчас проживает 296 миллионов человек (на 10 млн больше, чем в 1989 году).
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Мне как то показалось, что увеличилось именно население республик исповедующих ислам .Что наверное говорит о более правильном подходе к семье , потому и детей рождается больше всех .
Как сказала одна моя знакомая, временно проживая в пермском крае, и столкнувшаяся с проблемой развития плода, просто слёзно умолял сделать аборт, постоянно, неоднократно…
Не сделала, родился здоровый ребёнок.
А причину узнала после, У НИХ ПЛАН ПО АБОРТАМ! И премии соответственно под угрозой!
Молодым девушкам вырезали…
Те вместо того чтобы лечить!
Попробуй в чичне вырежь…