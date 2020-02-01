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Как изменилась численность населения бывших Советских республик за последние 30 лет?

04:17. 1 февраля 2020 79 просмотров 2 коммент. Опубликовал:
Прослеживается чёткая закономерность: территории с преимущественно мусульманским вероисповеданием показывают солидный прирост населения.

Т.е. дело даже не столько в уровне жизни, материнском капитале или технологическом развитии, сколько в культуре народа, в её установках, ценностях и идеалах.

А ориентир на западную культуру приводит к деградации. Во всех смыслах, в т.ч. и в сфере рождаемости.

Есть над чем задуматься…
*

В 1989 году в СССР была проведена общая всесоюзная перепись населения, по результатам которой численность населения СССР составила 286,7 млн человек. За 30 лет ситуация в корне изменилась. В некоторых республиках население уменьшилось, а некоторых увеличилось.

В таблице использованы данные результатов всесоюзной переписи 1989 года и оценочные показатели численности населения за 2019 год:

Россия почти не потеряла в населении (однако в цифры 2019 года входит население республики Крым и Севастополя).


Больше всех в абсолютном выражении потеряла Украина (9,5 млн) и Грузия (1,7 млн).

В относительном выражении больше всех потеряли Молдавия (-38,2%) и Грузия (-31,5%).

А вот на серьезные цифры увеличилось население в Таджикистане (+78,6%), Узбекистане (+67,1%), Туркменистане (+65,6%).

На постсоветском пространстве сейчас проживает 296 миллионов человек (на 10 млн больше, чем в 1989 году).


***


Источник.
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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4865118.html

Метки: Культура, народ, Россия, советский, ссср, статистика, человек

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 3333 2811
    sergej 1 февраля 2020 в 5:36

    Мне как то показалось, что увеличилось именно население республик исповедующих ислам .Что наверное говорит о более правильном подходе к семье , потому и детей рождается больше всех .

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  • 2250 2054
    Хан_Уман 1 февраля 2020 в 5:50

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    Не сделала, родился здоровый ребёнок.
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