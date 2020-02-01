Как изменилась численность населения бывших Советских республик за последние 30 лет?

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Прослеживается чёткая закономерность: территории с преимущественно мусульманским вероисповеданием показывают солидный прирост населения . Т.е. дело даже не столько в уровне жизни, материнском капитале или технологическом развитии, сколько в культуре народа,Во всех смыслах, в т.ч. и в сфере рождаемости.Есть над чем задуматься…

В 1989 году в СССР была проведена общая всесоюзная перепись населения, по результатам которой численность населения СССР составила 286,7 млн человек. За 30 лет ситуация в корне изменилась. В некоторых республиках население уменьшилось, а некоторых увеличилось.

В таблице использованы данные результатов всесоюзной переписи 1989 года и оценочные показатели численности населения за 2019 год:

Россия почти не потеряла в населении (однако в цифры 2019 года входит население республики Крым и Севастополя).