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Эпидемия фейков: как зарабатывают на коронавирусе? (ВИДЕО)

02:00. 1 февраля 2020 88 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Эпидемия фейков: как зарабатывают на коронавирусе? (ВИДЕО) | Русская весна

Ежегодно от эпидемического гриппа в мире погибает от 250 до 750 тысяч человек. Врачи просят россиян быть бдительнее в связи с появлением нового вируса — коронавируса, строго соблюдая правила гигиены и укрепляя собственное здоровье. Как говорится, надеемся на Бога, а сами не плошаем. 

О новом китайском вирусе не говорил только ленивый. Всюду — в Сети, на телевидении обсуждают случаи распространения заболеваний и его последствия. Отмечается, что в мире на данный момент зарегистрировано около 10000 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 2019-nCoV, из которых более 200 закончились смертью.

Главный вопрос — чему верить? Действительно ли так опасны бананы, как о них говорят в социальных сетях или телефоны, родина которых — Китай? К чему вся эта паника, которую пытаются развести в СМИ? На что она направлена? Член комитета Совфеда РФ по международным делам Алексей Кондратьев уверен, это всё — опасения инвесторов, связанные больше с нежеланием идти на экономический риск. 

«Связано это, прежде всего, с опасением инвесторов вкладывать деньги в страны, которые могут быть подвержены подобным эпидемиями. Все мы прекрасно понимаем: возьмите Ухань, закройте на карантин и попробуйте вложить в него деньги! Эта опасность существует. Гипотетически — это просто синусоидальный всплеск, не более того!» — считает Кондратьев.  

Что касается непосредственно нашей страны, то, по словам сенатора, власти предприняли все возможные меры безопасности.  

«На территории нашей страны все меры — и силами Министерства чрезвычайных ситуаций, и Министерства здравоохранения — принимаются в полном объёме. Есть комплекс заранее спрогнозированных, разработанных, обеспечиваемых мер правительства, которые выполняются в подобных случаях неукоснительно. Проведено совещание вчера с премьер-министром Мишустиным с привлечением представителей соответствующих структур.

И уже на фоне вот тех спекуляций, которые развиваются в различных виртуальных средствах массовой информации, телеграм-каналах, перебрасываемые по “вотсап” от человека к человеку различные информативные послания с пожеланиями закрыть границу, ограничить доступ, воспретить, закрыть и так далее. На самом деле ничего подобного пока, по сути, на территории нашей страны производить не надо», — отметил Кондратьев в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1».

Политик пояснил, что порядка 80 человек, у которых подозревался факт заражения коронавирусом, «были изолированы в боксируемые помещения».

«Тесты и экспресс-анализ — всё было проведено в полном объёме. Сейчас, естественно, как и китайские товарищи, у нас параллельно ведётся изучение возможностей по выработке вакцины, потому что это производится на территории всех стран. В любом случае все страны в рамках собственной безопасности всегда проводят такие мероприятия. И здесь особую роль нужно подчеркнуть в том числе профилактических средств.

Вот, как бы не казалось банально, но мойте руки перед едой. Здесь всё-таки нужно понимать, что мы столкнулись с вирусной пневмонией, которая в отличие от бактериальной пневмонии имеет свой характер течения, более тяжелый, но, тем не менее, передается она так же, как и обычный грипп, ОРЗ — то есть воздушно-капельным путём», — добавил он.

Между тем, «Русская Весна» писала о том, как в Ухане с эпидемией коронавируса медики работают в памперсах — чтобы не отрываться от потока больных. Врачи рассказывают о смертях на работе и нехватке материалов. Медсестры бреются налысо — волосы могут стать источником инфекции. 

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Источник: https://rusvesna.su/news/1580286355

Метки: Новости

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