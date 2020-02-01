Деяния Улуг кагана Курта и его вассалов.

Это факсимиле и копии карты из книги Ибн Хаукаля «Китаб сурат ал Ард\\Книга, описывающая землю», 967 год. Ибн Хаукаль пишет: «Следует читать в этой части [карты] слева «Аль Шрк\\Восток», справа «Ал Магриб\\Запад».Слово «Ал Шмал\\Север» написан внутри круга карты, над этим словом запись «Нуахи Иаджугд у Маджугж\\Область Гогов и Магогов». Над Гогами и Магогами Русы и Булгары. Над русами и булгарами – Бшгард и ал Бртас (Это, надо полагать, башкиры и мордва). Над буртасами и башкирами – Ал бшнаг(печенеги) и Агзр(хазары)». Да есть упущения у европейцев – забыли указать на приведенной карте (смотрите предыдущий № Истоков) русов (думаю, предков современных восточных славян). В некоторых наших учебниках истории при описании этого периода времени (VII век) есть русы, но нет башкир. На карте Ибн-Хаукаля зафиксирован народ печенегов, тамги которых имеются в книге Махмуда Кашгарского «Дивани лугат ат турки». С нашей точки зрения, эти тамги демонстрируют нам особый вид письменных знаков, которые использовались тогда в правовой сфере всего государства (суды, торговля, имущественные отношения). Этот факт требует внимательного изучения. Пока историки расматривают эти тамги только в аспекте родовых отношений. Естественно, Улуг каган\\Великий каган, Корт ибн Гостан стал сюзереном и Кинадар кагана (войска этого кагана в основном состояли из мадьяр), и Чюбеки кагана (войска состояли в основном из болгар), и Шими кагана (войска состояли из славян), и Авари кагана с его вассалом лангобардским королем. Многие из документов, которые подтверждают существование должности «Чюбеки», найдены и в Башкортостане. На фото 24 и 25 – печать посланника, найденная в Иглинском районе на берегу реки Уфа. Текст выполнен на двух языках одной из разновидностей письма кхарошти. Это письмо использовалось на территории Башкортостана с VII века до рождества Христова по V век после рождества Христова. Следовательно, эти титул и должность известны тюркам с древнейших времен.

Транскрипция верхней строки: «Джабhака\\Чюбеки».

Транскрипция нижней строки: «Васада\\Васита».

Перевод обоих слов означает одно понятие – «Посол; посланник». Но думаем, что подтверждения своей верховной власти Улуг каганы Авари ганваса получали все-таки в Китае. Этому есть две причины. Восточная часть ранее единого тюркского государства уже входила в состав Китая. Каганам вновь возникшего государства ничего не остается, как признавать эти китайские завоевания, а заодно и себя вассалами империи Тан. Подтверждения этого факта мы находим повсеместно. Вот документ Авари Ганваса рассматриваемого времени, найденный в Мордовии. Транскрипция: «Такhа Тана лаечhа гала. Гhанасагhа таганаса». Перевод на русский язык: «Благословенная эпоха империи Тан. Пайцза (знак власти) Ганасак-текина». Чюбеки каганатом в 632–639 годах правил Кубрат-хан, после 639 года оноставался в той же должности, но стал вассалом Авари кагана. Кстати, и в документах, принадлежность которых приписывают именно Кубрату, найденных в поселке Перещепино Полтавской области Украины, мы тоже встречаем тамги с китайскими иероглифами. Общая транскрипция текстов печаток: «Бтдм скт (вариант «кд»). Тамга». Эта надпись примерно означает: доверенной печатью с тамгой скрепил (приложил печать с тамгой). Возможно, среди наших читателей имеются знатоки китайских иероглифов, поэтому, специально для них приводим и все тамги из этих печатей в отдельности.

Как правопреемник государства гуннов на западе Корт-каган остался верен союзу с Византией и, начиная с 642 года, воевал с Арабским халифатом, который захватил Иран.

В 642 году арабы, руководимые полководцем Сураком ибн Амра, предприняли поход на город Дербент (Баб-аль-Абваб). Потерпели поражение и отступили.

В 644 году арабы приняли новое решение о походе на Дербент, но война с Византией и в Северной Африке на время заставила их отказаться от этого плана.

В Болгарском пасехате (наместничество Булгария) Авари каганата (официальное название хазарского каганата) до 644 года правил Айдар-хан сын Котрага. Так как Айдар-хан был малолетним, регентом при нем в 633–644 годах был визирь Барак. В 644–650 годах в Булгарии правил Мухамад-Амин хан ибн Хантыл ибн Рабиг.

В 650 году арабы взяли Дербент, а в 652 году пошли походом против Улуг кагана. Но, встретив упорное сопротивление войск Авари ганваса, отступили. В 656 году каган вернул город обратно под свою юрисдикцию. В 681–682 году в каганат прибыла миссия армянской христианской церкви, и Армения признала себя вассалом Авари ганваса. В 683 году войска каганата вторглись в Армению и выгнали арабов с Закавказья.

Батбай ибн Котраг правил в 651–700 годах. Его сменил Чилка-хан сын Корта, который правил до 737 года.

Отвлечемся от истории булгар для рассказа о первых мусульманах в Башкортостане.

На старом кладбище села Нижнее Кунакбаево Оренбургской области (другое название «Калкаманово») имеется эпитафия 678 года. Текст эпитафии выполнен куфическим письмом: «Похоронен в 81-й год (хиджры) Гилман Симонов сын».

Отметим, что Гилман – это мусульманское имя, а Симон – либо еврейское, либо несторианское. Получается, что отец и сын исповедовали разные религии.

В 681 году Кубрат-хан воевал с Византией. Византия стала данником Чюбеки каганов. В 686 году Кубрат-хан поднял неудачное восстание против своего сюзерена Авари кагана. С 686 года Чюбеки каганом стал Аспарух-хан сын Кубрата. Умер Аспарух-хан во время восстания против Улуг кагана Авари ганваса, в битве на Дунае.

Другая эпитафия Башкортостана этого времени находится в архитектурном комплексе «Таш мечеть» села Якуп Караидельского района. Хазарописьменный текст датирован 687 годом.

Содержание текста эпитафии: «Государственный муж. Год смерти 67-й хиджры». Имя не указано.

А в 689 году начал править Улуг каган Булан-хан сын Курта.

Под актами Труллсксго собора 692 года имеется подпись «Георгия, епископа Херсона Дорантского». После событий начала VIII в., связавших хазар с Византией, в Готии, в Доросе, была основана самостоятельная епископская кафедра (Готская). По-видимому, тогда же возникла и Сугдейская епархия. В 695 году, после своего первого правления, Византийский император Юстиниан женился на хазарской принцессе, сестре Улуг кагана Авари ганваса. При археологических раскопках в городе Уфе найдена интересная золотая монета Византийского императора Юстиниана.

Тексты монеты означают следующее:

«VOTXXX» – «Vota XXX\\30 лет царствования». «MVLTXXXXL» – «Mvlt XXXXL\\70-летний юбилей». Эта золотая монета была выпущена специально в честь семидесятилетия византийского императора.

«CON.OB» – «Constantinopoli obol 72». «DNZUGODO» – «Don zu Godo\\Наместник Господа на земле».

«SIVSPFAVC» – «Sivs Pfavs\\ Зевс Пфавиос ». Слово «Зевс» имеет значение также «грозная карающая сила». По всей видимости, тут слово «Пфавиос» имеет значение «номадов; всадников». Словосочетание можно перевести как «Грозная страшная сила номадов (всадников)».

В Википедии читаем: «Соседство с византийскими владениями приводило к участию хазар в политике империи. Около 705 года к кагану Ибузиру Глявану обратился за помощью свергнутый император Юстиниан II, находившийся в ссылке в Херсонесе. Каган дал ему в жены свою сестру и пообещал помощь, но затем под влиянием действующего императора изменил свое решение и приказал убить Юстиниана, однако тот сумел бежать к дунайским болгарам и с их помощью вернулся к власти. Первое время его отношения с хазарами оставались дружественными, и каган посетил Константинополь, где был с почетом принят. От хазарской жены, в крещении получившей имя Феодора, у Юстиниана родился сын, сразу же объявленный соправителем».

В 700–721 годах Чюбеки каганом был Тервел-хан. В 705 году Тервел-хан помог Византийскому императору взойти на трон и получил в дар Загору, то есть юг Балканского хребта. Но Византия начала нарушать свои обязательства по выплате дани и Тервел-хан в 708 году разгромил в сражении войска Византии.

«Спустя несколько лет, опасаясь гнева Юстиниана, жители Херсонеса добровольно перешли под покровительство хазар, и в городе при сохранении самоуправления появился хазарский наместник – тудун. Опасения горожан подтвердились: в 710 году Юстиниан захватил Херсонес, казнил местную знать, а тудуна пленил и отослал в Константинополь. Опасаясь дальнейших планов Юстиниана, жители других крымских городов обратились к кагану за помощью. В 711 году он остановил разгром Херсонеса византийской армией. В итоге Юстиниан вновь был свергнут, а императором при поддержке хазар стал херсонеский ссыльный Вардан Филлипик» (Википедия).

В 716 году Тервел-хан заключил с Византией новый договор.

В предыдущих публикациях мы уже приводили послание Чюбеки кагана Тервел-хана, когда писали о языке авар.

Сейчас отвлечемся от повествования истории на очень короткое время, чтобы прочесть документ 706-го года из Башкортостана. Это «Калмашская плита» с рунической надписью.

Перевод эпитафии на русский язык:

«Могила, осиянная божественным светом. Упокоился в возрасте около 30 лет. Не проходи мимо, прочти древние письмена. Будь благоверным, и это да передастся детям твоим. Пребывай в здравом рассудке и чистоте помыслов. Все оставленное в (бренном) миру ничтожно перед вечностью.

Упокоившийся – Ражап опат, из потомков шадов и византийских илтабаров. По свидетельству его товарища он умер, не успев оставить наследников. Исполнив надлежащий обряд и высушив слезы, отдал должное усопшему на этом кладбище наместник кагана в Биляре. Тамга.

Текст (подлинность изложенного) заверил Сагит хаттад».

Опат – манихейский богослов. Шад – тюркский титул правителя, существовавший до титула «каган». Византийские илтабры – это внебрачные дети правителей государства.

В 717–718 годах Тервел-хан помогал Византии в разгроме арабов. Византия сняла все свои притязания на владения Чюбеки каганов.

В эпоху Авари ганвас на территории Башкортостана и соседних регионов появляются хазарописьменные и уйгурописьменные памятники. Все тексты выполнены хазарской разновидностью письма иврит. Читаются справа налево.

Наскальный текст из Оренбургской области.

Транскрипция:

Глоссарий на башкирском языке: «Шэригэт».

Перевод на русский язык: «Шариат».

Курганный камень из Зилаирского района.

Транскрипция: «Кршh».

Глоссарий на башкирском языке: «Карши».

Перевод на русский язык: «Чтец святого писания». Надо полагать, в то время святое писание подобные чтецы читали по памяти, наизусть. Это были уважаемые люди.

Эпитафия из Оренбургской области.

Транскрипция: «Шру».

Глоссарий на башкирском языке: «Шэриф».

Перевод на русский язык: «Потомок пророка».

Источник: https://lektsia.com/13x30ba.html