«День Д» и день после: рассекречены документы о Ялтинской конференции

В начале февраля 1945 года в Крыму начались переговоры лидеров стран антигитлеровской коалиции — Рузвельта, Сталина и Черчилля. Это эпохальное событие вошло в историю под названием «Ялтинская конференция». Именно там заложили основы послевоенного мироустройства. В ходе встречи были достигнуты соглашения о границах государств в Европе и сформулированы принципы международного права, которые актуальны и сегодня. А кроме того, стороны договорились о создании ООН.

В преддверии 75-летия Ялтинской конференции Минобороны рассекретило пакет документов, которые рассказывают о том, как РККА и РККФ готовились к приему высокопоставленных гостей и обеспечивали их безопасность.

Задача боевая

Подготовка к проведению конференции в Крыму, освобожденном весной 1944 года, заняла всего два месяца. Оборудование, материалы и провизия свозились со всей страны. Чтобы обеспечить встречу на высшем уровне, необходимо было восстановить не только пострадавшую от боевых действий инфраструктуру, но и ландшафт. Военным предстояло обеспечить трехстороннюю правительственную связь, противовоздушную оборону, защиту от диверсантов и корабельное прикрытие прибрежных районов.

Судя по документам, угроза воздушных налетов рассматривалась как вполне реальная. «В сложившейся оперативной обстановке на Черноморском театре — возможны налеты боевой авиации противника на наши аэродромы, корабли в ВМБ и порты южного побережья Крыма», — говорится в Боевом приказе № 01/оп.

Директива штаба Черноморского флота предписывала для прикрытия береговой линии и предотвращения внезапного удара со стороны моря установить дальний морской дозор в составе двух подводных лодок.

Специально для проведения конференции создали целое авиационное объединение — на базе истребительных частей ВВС ЧФ и 126-й авиационной дивизии ПВО была образована Южная группа ВВС, в задачу которой входило прикрытие берега Крыма.

В период проведения конференции были получены разведданные об особой активности немецкой агентуры и планах германского командования по уничтожению лидеров союзников, отметил генерал КГБ в отставке Борис Курдюмов.

— Мне довелось работать с людьми, которые обеспечивали безопасность конференции. По их рассказам, немцы в январе 1945-го говорили: «Надо воспользоваться тем, что пауки собрались в одной банке, и сразу их уничтожить». Готовились даже воздушные атаки на место, где лидеры соберутся. На нашу территорию заслали сильнейших агентов из абвера и других спецслужб. Но советская контрразведка была информирована о каждом шаге немцев, и они так и не смогли подступиться к Ливадийскому дворцу, где проходила встреча, — рассказал генерал «Известиям».

Никаких случайностей

Особое место в организации обороны занимало налаживание систем связи между подразделениями Красной армии, а также с авиацией и ВМС союзников. Сделать это на недавно оккупированной и разрушенной территории было непросто: приходилось восстанавливать коммуникации между городами Крыма и Москвой. Кроме того, связь установили с базами союзников на острове Мальта и в Гибралтарском проливе. Оттуда британские и американские офицеры передавали сообщения о маршруте и движении самолетов иностранных делегаций.

В отчете начальника связи контр-адмирала Георгия Громова даются оценки радиообмена между советскими, английскими и американскими моряками. «Радиообмен узла связи ЧФ с американскими и английскими кораблями был незначительным, но следует отметить: …по американским кораблям — …знание и умение пользоваться русскими сочетаниями… вольность в эфире и многословность <…> «По английским кораблям: — …исключительная четкость работы на ключе… исключительная лаконичность при применении международного кода».

Немало потрудились при подготовке конференции и саперы: необходимо было обезвредить многие участки местности, где шли тяжелые бои. В частности, пришлось разминировать английское кладбище под Балаклавой, где похоронены британские военнослужащие, погибшие во время Крымской войны. В дни конференции кладбище посетил британский премьер-министр Уинстон Черчилль — здесь была могила одного из его предков.

Для встречи морского транспорта союзников выделили эсминцы «Сообразительный» и «Незаможник», а также несколько «малых охотников».

При подготовке мероприятия всё продумали до деталей. К примеру, предусмотрели план действий на случай вынужденной посадки какого-либо из самолетов союзников на воду. В дни конференции в западной части Черного моря дежурила корабельная группа. В нее входили эсминец «Незаможник», большие тральщики «Якорь» и «Мина», два «больших охотника», несколько «малых охотников», четыре торпедных катера «Воспер», полученных по ленд-лизу, и три самолета «Каталина».

Обнародованные документы содержат мельчайшие подробности плана охраны и обороны места встречи и показывают: советские генералы прекрасно понимали возможности немцев и делали всё, чтобы исключить любые инциденты, отметил военный историк Алексей Исаев.

— У верховного командования не было головокружения от успехов, — рассказал он «Известиям». — Противника оценивали как еще боеспособного. И эта боеспособность могла вылиться в диверсионную акцию, которая обезглавила бы союзников. Поэтому были предприняты серьезные меры. На памяти была история с Муссолини (в сентябре 1943-го германские диверсанты освободили арестованного диктатора и вывезли на территорию Германии. — «Известия»). Все понимали, что у Третьего рейха оставались спецподразделения, которые в состоянии доставить неприятности. А кроме того, у Германии была авиация, которая могла совершить какой-то маневр. А случайности были недопустимы. Это любопытные документы как для тех, кто специально занимается тем периодом, так и для интересующейся публики.

Первым самолетом Рузвельт

В рассекреченных документах впервые обнародована информация о том, как прибывали иностранные делегации. В открытом доступе появились списки пассажиров и членов экипажей самолетов союзников. От Британской империи в «День Д», как это указывается в одном из документов, в Крым прилетели 13 самолетов, на которых находились 87 членов экипажей, 139 пассажиров и 10 т груза. Британская делегация прибыла на американских самолетах C-47 Skytrain, C-54 Skymaster, C-87 Liberator и на английских York.

Американцы добирались на 10 самолетах C-54 Skymaster. На бортах было 70 членов экипажа и 120 пассажиров.

Президент США Франклин Д. Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль прибыли на американских Douglas C-54 Skymaster с интервалом в пять минут. Первым сел самолет Рузвельта.

Из закрытых архивов извлечены также многочисленные фотоснимки, ранее нигде не публиковавшиеся. На них запечатлены эпизоды встреч союзных делегаций, застолье американцев и англичан с моряками-черноморцами. На фото, где изображены экскурсии гостей по памятным местам Крыма, видны следы разрушений исторических зданий и памятников после германской оккупации.

Обложка: Фото РИА Новости

Источник: https://nstarikov.ru/den-d-i-den-posle-rassekrecheny-dokumenty-o-jaltinskoj-konferencii-112776