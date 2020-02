«Чёрный коронованный лебедь» грозит утопить мировую экономику (ИНФОГРАФИКА)

Коронавирус оказался опасен не только для людей, но и для мировой экономики. Американский фондовый рынок в пятницу, 31 января, закрыл худшую неделю за последние полгода на фоне распространения смертоносного вируса 2019-nCoV в. мире.

Эксперты ВОЗ уже объявили международную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения из-за глобальной вспышки коронавируса. Инвесторы опасаются, что заболевание может перерасти в пандемию, которая неизбежно неизбежно повлечёт за собой негативные последствия для индустрии пассажирских перевозок, ритейла и экономического роста в целом.

Аналитики рейтингового агентства Moody’s отмечают, что пандемия китайского коронавируса, которым на сегодняшний день заболели более 10 тыс. человек и более 200 скончались, может достичь масштабов трагически известной «испанки» — опаснейшего вида гриппа, жертвами которого более ста лет назад, в 1918 году, стали от 50 млн до 100 млн человек.

Эксперты считают, что волна последствий от «чёрного лебедя», как в среде финансистов поэтично называют экстраординарные события, способные оказать беспрецедентное влияние на экономическую ситуацию, может превзойти самый масштабный кризис последних десятилетий, вызванный падением рынка ипотеки США в 2008 году.

Крупнейшие международные сети вроде McDonald’s Corp., Starbucks Corp. и Yum China Holdings Inc. уже объявили, что временно закрывают свои рестораны в Китае. Многие другие компании, например, немецкий химический концерн BASF SE, обратился к сотрудникам и настоятельно порекомендовал им работать из дома.

Авторитетное издание Bloomberg отмечает, что даже по самым скромным подсчётам из-за опасений трейдеров по поводу спада на Гонконгской бирже, мировые фондовые рынки могли уже сейчас потерять до $1,5 трлн.

Среди компаний, чьи ценные бумаги просели наиболее сильно, оказались турфирмы, казино, а также крупные гостиничные операторы, такие как Marriott International Inc. и Shangri-La Asia Ltd., падают в цене и акции авиакомпаний, например, Delta Air Lines Inc., Cathay Pacific Airways Ltd. и International Consolidated Airlines Group SA, владеющая компанией British Airways.

Надеясь в этой ситуации на лучшее, инвесторы всё же просчитывают все возможные варианты.

«Мы, конечно, не врачи, но ведь существует и пессимистический сценарий, который может проявиться довольно скоро», — приводит The Wall Street Journal слова главного equity-стратега банка Goldman Sachs в Гонконге Тимоти Мо.

Специалисты, однако, отмечают, что если проанализировать опыт прошлых лет, когда наблюдались аналогичные вспышки серьёзных заболеваний — например, тяжёлый острый респираторный синдром (SARS) в 2002–2003 годах, вирусы гриппа H1N1 в 2009 году или Эбола в 2014 году, то очевидно, что спады на фондовых рынках носят краткосрочный характер. Через некоторое время рынок отыгрывает назад. А некоторые компании, например, фармацевтические, могут даже выиграть от этого.

Разумеется, это вовсе не отменяет того факта, что любые масштабные вспышки серьезных заболеваний наносят экономике ощутимый урон.

Однако прежде чем экономика восстановилась, биржевые индексы демонстрировали серьёзное падение. Так, например, в 2002–2003 годах фондовые рынки Китая, Гонконга и США достигли дна ещё за несколько месяцев до того, как официально подтвердили, что медикам удалось победить атипичную пневмонию.

«Весь регион был охвачен паникой, что привело к снижению доверия и сказалось на экономике», — рассказал The Wall Street Journal директор по инвестициям компании Bleakley Advisory Group Питер Буквар.

Специалисты надеются, что в случае с коронавирусом есть надежда, что восстановление рынка произойдёт быстрее, чем в 2003 году. Тогда ситуация осложнялась ещё рядом факторов, в частности, разыгравшимися незадолго до этого кризисом доткомов и азиатским финансовым кризисом.

Эксперты отмечают, что быстрая реакция рынков на новости из Китая и последующий спад на фондовых рынках наглядно демонстрируют, насколько сильно влияние Китая на мировую экономику.

В частности, Американский фондовый рынок, на фоне распространения коронавируса в мире, вчера закрыл худшую неделю за прошедшие шесть месяцев. Еженедельные показатели важнейших индексов Dow и S&P 500 стали худшими с начала августа 2019 года.

Индекс Dow Jones потерял 2,09% — до 28256,03 пункта, S&P 500 снизился на 1,77% — до 3225,52 пункта, NASDAQ упал на 1,59% — до 9150,94 пункта.

