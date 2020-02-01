Базарный Владимир Филиппович комментирует послание Президента 2020. Здоровые дети. Часть 2
16:30. 1 февраля 2020 60 просмотров Один комментарий Опубликовал: Biserov
Другое интервью с Юрием Бисеровым. В гостях доктор медицинских наук, учёный, врач и педагог-новатор Владимир Филиппович Базарный, автор системы сохранения и укрепления здоровья подрастающих поколений. Владимир Базарный в своих исследованиях определил причины деградации и угасания жизнеспособности людей, убедительно показав, что существующая система воспитания и обучения детей в детских садах и школах ориентирована против природы ребёнка и ведёт в ухудшению здоровья.
Часть 2 из 4-часового интервью Владимира Базарного.
В выпуске:
✔Послание Владимира Владимира Путина.
✔Как внедряли систему Базарного в СССР?
✔Кто уничтожает результаты внедрения в школах системы Базарного?
✔Базовый параметр человеческого разума.
✔Зачем отменили каллиграфическое письмо и риторику в школе?
✔Как связан каллиграфический почерк и развитие мозга?
✔Физиологические последствия сидения. Какие изменения происходят в организме при сидении?
✔Синдром инфантильной дегенеративной инволюции мозга (СИДИМ)
✔Воспитание в школе
✔Воспитание в детском саду
✔Женщина и работа
Так почему Базарный НОЛЬ а гений Перельман?