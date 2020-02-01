Главная » Мировоззрение, Образование

Базарный Владимир Филиппович комментирует послание Президента 2020. Здоровые дети. Часть 2

16:30. 1 февраля 2020 60 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Другое интервью с Юрием Бисеровым. В гостях доктор медицинских наук, учёный, врач и педагог-новатор Владимир Филиппович Базарный, автор системы сохранения и укрепления здоровья подрастающих поколений. Владимир Базарный в своих исследованиях определил причины деградации и угасания жизнеспособности людей, убедительно показав, что существующая система воспитания и обучения детей в детских садах и школах ориентирована против природы ребёнка и ведёт в ухудшению здоровья.
Часть 2 из 4-часового интервью Владимира Базарного.
В выпуске:
Послание Владимира Владимира Путина.
Как внедряли систему Базарного в СССР?
Кто уничтожает результаты внедрения в школах системы Базарного?
Базовый параметр человеческого разума.
Зачем отменили каллиграфическое письмо и риторику в школе?
Как связан каллиграфический почерк и развитие мозга?
Физиологические последствия сидения. Какие изменения происходят в организме при сидении?
Синдром инфантильной дегенеративной инволюции мозга (СИДИМ)
Воспитание в школе
Воспитание в детском саду
Женщина и работа

 

Метки: Базарный, дети, здоровье, знания, медицина, образование, общество, человек

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Базарный Владимир Филиппович комментирует послание Президента 2020. Здоровые дети. Часть 1
...-новатор Владимир Филиппович Базарный, автор системы сохранения и укрепления здоровья подрастающих поколений. Владимир Базарный в... ухудшению здоровья.⠀ ⠀ В выпуске:⠀ ✔Послание Владимира Владимира Путина. Демографический аспект. ⠀ ✔Священные писания...
Как эффективно убить систему образования? Владимир Базарный
...воспитания педагогики,не стесняйтесь,комментируйте, вступайте в диалог с....===============================================================================Рекомендуем:Школа БазарногоДитя человеческое, Базарный Владимир ФилипповичШкола или конвейер биороботов?...
В российских школах хотят ввести уроки культуры здоровья
...серия достаточно большая. Поэтому комментировать внедрение этой школьной дисциплины ... с помощью перьевого письма, Базарный Владимир Филиппович========================================================================== Комсомольская площадь 107140 Россия,...
Почему Путин оставил Медведева. Дмитрий Таран
... телеведущий Дмитрий Таран комментирует переназначение Дмитрия Медведева ...Внутренний Предиктор СССРДитя человеческое, Базарный Владимир Филиппович========================================================================== Комсомольская площадь 107140 Россия...
Здоровьесберегающие технологии: зарубежный опыт (часть 2)
...образовательных учреждений под руководством профессора Владимира Филипповича Базарного (род.4 мая 1942 ... из учеников, Пайпер Бирн, комментирует:«Я думал, что устану работать...научную школу, запущенную профессором Владимиром Базарным.В СССР пришли к пониманию...

Один комментарий » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)