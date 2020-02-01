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1900-1904. Строительство Кругобайкальской железной дороги. Часть 2

11:44. 1 февраля 2020 148 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


1900-1904. Строительство Кругобайкальской железной дороги. Часть 1

31. Общий вид тоннеля
Общий вид тоннеля



32. Кладка свода тоннеля №30 на 59 версте.
Кладка свода тоннеля №30 на 59 версте

33. Тоннель №25 длиной 44,7 саженей на 56 версте.
Тоннель №25 длиной 44,7 саженей на 56 версте

34. Общий вид дороги на 57 версте.
Общий вид дороги на 57 версте

35. Строительство тоннеля
Строительство тоннеля

36. Строительство железнодорожного моста
Строительство железнодорожного моста

37. Разработка калотты тоннеля
Разработка калотты тоннеля

38. Строительство свода тоннеля
Строительство свода тоннеля

39. Строительство Туннеля
Строительство тоннеля

40. Виадук длиной 40,2 сажени на 72 версте.
Виадук длиной 40,2 сажени на 72 версте

41. Постройка тоннеля №38 на 72 версте.
Постройка тоннеля №38 на 72 версте

42. Постройка Ангасольского виадука длной 34,5 саженей на 73 версте
Постройка Ангасольского виадука длной 34,5 саженей на 73 версте

43. Строительство виадука
Строительство виадука

44. Тоннель №28 длиной 54,7 саженей на 58 версте
Тоннель №28 длиной 54,7 саженей на 58 версте

45. Вокзал на станции Слюдянка
Вокзал на станции Слюдянка

46. Строительство моста через реку
Строительство моста через реку

47. Вид участка железной дороги вдоль озера Байкал
Вид участка железной дороги вдоль озера Байкал

48. Вид участка железной дороги
Вид участка железной дороги

49. Укладка дренажных канав
Укладка дренажных канав

50. Вид участка железной дороги
Вид участка железной дороги

51. Дренажные работы в районе железнодорожного моста
Дренажные работы в районе железнодорожного моста

52. Местность возле железной дороги
Местность возле железной дороги

53. Строители железной дороги на дренажных работах
Строители железной дороги на дренажных работах

54. Прокладка дренажных канав
Прокладка дренажных канав

55. Виадук длиной 35, сажени на Крутой Губе, 65 верста
Виадук длиной 35, сажени на Крутой Губе, 65 верста

56. Паром-ледокол Байкал на пристани
Паром-ледокол Байкал на пристани

Источник: https://humus.livejournal.com/7056369.html

Метки: железная дорога, иркутская губерния, история, Россия, фото

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