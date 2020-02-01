1900-1904. Строительство Кругобайкальской железной дороги. Часть 2
11:44. 1 февраля 2020 148 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
1900-1904. Строительство Кругобайкальской железной дороги. Часть 1
Общий вид тоннеля
Кладка свода тоннеля №30 на 59 версте
Тоннель №25 длиной 44,7 саженей на 56 версте
Общий вид дороги на 57 версте
Строительство тоннеля
Строительство железнодорожного моста
Разработка калотты тоннеля
Строительство свода тоннеля
Строительство тоннеля
Виадук длиной 40,2 сажени на 72 версте
Постройка тоннеля №38 на 72 версте
Постройка Ангасольского виадука длной 34,5 саженей на 73 версте
Строительство виадука
Тоннель №28 длиной 54,7 саженей на 58 версте
Вокзал на станции Слюдянка
Строительство моста через реку
Вид участка железной дороги вдоль озера Байкал
Вид участка железной дороги
Укладка дренажных канав
Вид участка железной дороги
Дренажные работы в районе железнодорожного моста
Местность возле железной дороги
Строители железной дороги на дренажных работах
Прокладка дренажных канав
Виадук длиной 35, сажени на Крутой Губе, 65 верста
Паром-ледокол Байкал на пристани