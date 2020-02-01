1900-1904. Строительство Кругобайкальской железной дороги. Часть 2

Общий вид тоннеляКладка свода тоннеля №30 на 59 верстеТоннель №25 длиной 44,7 саженей на 56 верстеОбщий вид дороги на 57 верстеСтроительство тоннеляСтроительство железнодорожного мостаРазработка калотты тоннеляСтроительство свода тоннеляСтроительство тоннеляВиадук длиной 40,2 сажени на 72 верстеПостройка тоннеля №38 на 72 верстеПостройка Ангасольского виадука длной 34,5 саженей на 73 верстеСтроительство виадукаТоннель №28 длиной 54,7 саженей на 58 верстеВокзал на станции СлюдянкаСтроительство моста через рекуВид участка железной дороги вдоль озера БайкалВид участка железной дорогиУкладка дренажных канавВид участка железной дорогиДренажные работы в районе железнодорожного мостаМестность возле железной дорогиСтроители железной дороги на дренажных работахПрокладка дренажных канавВиадук длиной 35, сажени на Крутой Губе, 65 верстаПаром-ледокол Байкал на пристани

Источник: https://humus.livejournal.com/7056369.html