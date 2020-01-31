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Вирус уже в России, Помпео на Украине, Грета сбрэндила // Галопом по Европам #147

19:52. 31 января 2020 59 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- Всемирная организация здравоохранения признала коронавирус глобальной угрозой;
- Помпео заявил, что Китай является главной угрозой современности;
- Путин помиловал израильтянку Иссахар, обвиненную в контрабанде наркотиков;
- Нафтогаз повысил тариф на транзит российского газа;
- Греческий парламент одобрил расширение военного сотрудничества с США;
- Французская экономика сокращается четвертый квартал подряд;
- Грета Тунберг в свои 17 лет готова стать товарным знаком;
- В приморском городе Большой Камень под угрозой остановки большая стройка;
- Уровень потребительского доверия в России опустился на предпоследнее место в Европе;
- Минюст предложил повысить штрафы для автомобилистов;
- Единоросс Турчак предложил законодательно запретить водителям высаживать из общественного

транспорта детей-безбилетников.


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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Yb1Q8wTnr6s

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