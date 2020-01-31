Вирус уже в России, Помпео на Украине, Грета сбрэндила // Галопом по Европам #147
В этом выпуске:
- Всемирная организация здравоохранения признала коронавирус глобальной угрозой;
- Помпео заявил, что Китай является главной угрозой современности;
- Путин помиловал израильтянку Иссахар, обвиненную в контрабанде наркотиков;
- Нафтогаз повысил тариф на транзит российского газа;
- Греческий парламент одобрил расширение военного сотрудничества с США;
- Французская экономика сокращается четвертый квартал подряд;
- Грета Тунберг в свои 17 лет готова стать товарным знаком;
- В приморском городе Большой Камень под угрозой остановки большая стройка;
- Уровень потребительского доверия в России опустился на предпоследнее место в Европе;
- Минюст предложил повысить штрафы для автомобилистов;
- Единоросс Турчак предложил законодательно запретить водителям высаживать из общественного
транспорта детей-безбилетников.
_______________________________________________
Поддержать создание передач на канале:
https://agitblog.ru/donate/
_______________________________________________
Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест
событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам