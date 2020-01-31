Вирус уже в России, Помпео на Украине, Грета сбрэндила // Галопом по Европам #147

В этом выпуске:

- Всемирная организация здравоохранения признала коронавирус глобальной угрозой;

- Помпео заявил, что Китай является главной угрозой современности;

- Путин помиловал израильтянку Иссахар, обвиненную в контрабанде наркотиков;

- Нафтогаз повысил тариф на транзит российского газа;

- Греческий парламент одобрил расширение военного сотрудничества с США;

- Французская экономика сокращается четвертый квартал подряд;

- Грета Тунберг в свои 17 лет готова стать товарным знаком;

- В приморском городе Большой Камень под угрозой остановки большая стройка;

- Уровень потребительского доверия в России опустился на предпоследнее место в Европе;

- Минюст предложил повысить штрафы для автомобилистов;

- Единоросс Турчак предложил законодательно запретить водителям высаживать из общественного



транспорта детей-безбилетников.





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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Yb1Q8wTnr6s