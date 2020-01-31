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Союзники – друзья Гитлера. За фюрера воевало больше французов, чем против

11:16. 31 января 2020 58 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Есть очень много героических фильмов про «маки» – партизан французского Сопротивления. Кино довольно эпичное, и часто показывает тяжёлые бои между гитлеровской армией и местными повстанцами: такого масштаба и зрелищности, что «Игра престолов» обзавидуется.
Филипп Петен на встрече с Адольфом Гитлером, 24 октября 1940 года.
Наши ленты советского времени тоже прославляли жителей Франции как союзников – например, «Нормандия-Неман». Да, действительно: были и партизаны, и герои, и лётчики, воевавшие в советской армии.

Однако замалчивается, сколько французов встало на сторону Гитлера. И в этом вся проблема…


Один труп за один год

Франция сдалась немецким войскам 22 июня 1940 года, продержавшись против бронетанковой армады нацистов лишь 43 дня. Вскоре в городе Виши было основано профашистское правительство во главе с маршалом Анри Петеном, после встречи с Гитлером провозгласившим курс на сотрудничество («коллаборацию») с Третьим рейхом.

Никакого сопротивления оккупантам во Франции не было больше года (!). Немцы спокойно гуляли по улицам французских городов, ели пирожные в кафе, развлекались в борделях. Лишь 21 августа 1941 года коммунист Пьер Жоржес застрелил офицера немецких ВМФ Антона Мосера в метро Парижа: это стало первым случаем убийства нациста во Франции.

В остальном, французы охотно шли на работу к гитлеровцам.

Анри Петен.
Анри Петен. Фото: Commons.wikimedia.org

В октябре 1940-го абвер (служба немецкой разведки) прекратил приём внештатных осведомителей во Франции: в стране и без того уже насчитывалось… 32 000 «стукачей», опутавших сетью все города, информируя оккупантов о «подозрительном поведении» соседей. 3000 французов записались в «Легион добровольцев против большевизма», и отправились воевать в СССР: эти части понесли тяжёлые потери под Москвой.

В 1944 году была основана дивизия СС «Шарлемань» («Карл Великий») – туда вступили 7 000 французских граждан: по иронии судьбы, многие эсэсовцы из Франции в конце апреля 1945-го защищали в Берлине рейхстаг, и сложили там головы.

В 1943-м появилась так называемая «милиция»: вооружённые отряды по типу СС, состоящие из французов-добровольцев, боровшихся вместе с немцами с Сопротивлением и охотившихся за евреями (76 000 еврейских стариков, женщин и детей были отправлены в концлагеря, большинство назад не вернулось): за год в ряды «милиции» встали 45 000 боевиков.

В 1941 году было создано «французское гестапо» (Carlingue) – следственные органы, помогавшие нацистам вычислять «врагов, семитов и коммунистов»: его возглавили два профессиональных уголовника, Анри Лафон и Пьер Лутрель, набрав в организацию 32 000 бывалых бандитов, чьей обязанностью было мучить, расстреливать и убивать.

Разнятся данные о том, сколько конкретно французов служило в вермахте – называлась минимальная цифра в 100 тысяч (!) коллаборантов: в любом случае, в советский плен попало 23 000 граждан Франции, воевавших против нас на Восточном фронте.

Антисемитская пропаганда в Париже, сентябрь 1941 г.
Антисемитская пропаганда в Париже, сентябрь 1941 г. Фото: Commons.wikimedia.org


Охотники на евреев

Губернаторы французских колоний в Индокитае, Африке и на арабском Востоке тоже поддержали союз с Третьим рейхом. Уже в сентябре 1940-го года союзники потерпели поражение в Сенегале, попытавшись захватить город Дакар – возлюбившие Гитлера французы потопили 3 корабля и сбили 6 самолётов Великобритании.

Правда, везение вскоре закончилось. 35 000 «солдат Виши» вступили в бой с англичанами в Сирии и Ливане летом 1941-го, в боях были убиты и ранены 10 000 человек. «Вишистов» разгромили.

То же самое случилось и в Алжире. Только там сопротивление оказывали 60 000 французских военных – в ноябре 1942 года англо-американские войска в рамках операции «Факел» уничтожили эту группировку, взяв большинство французов в плен.

8 000 солдат «режима Виши» целых полгода обороняли от наступления англичан остров Мадагаскар, пока не иссякли боеприпасы, и не пришлось сдаться.

Таким образом, по самым скромным подсчётам, на стороне нацистской Германии в той или иной роли («стукачи», гестапо, милиция, вермахт, СС, колониальные войска) оказалось 322 000 (!) французов.

Мягко говоря, немало. Не считая ещё и тех, кого у нас называли «полицаями», то есть police nationale – я не нашёл их точного числа, но сугубо в Париже 9 000 французских полицейских участвовали в облавах на евреев.

Сколько же всего их было? И эти люди не просто сидели где-то на лавочке в тылу, переодевшись в немецкую форму. Они пытали, казнили, убивали, отправляли в концлагеря, воевали на фронте.

Интересно, много ли народа тогда состояло в Сопротивлении? О, вот тут начинаются другие цифры.


Испанцы, немцы, русские

Организация генерала Шарля де Голля «Свободная Франция», базировавшаяся в Лондоне, в 1940-м году насчитывала всего…7 000 человек. А вот через три года, после поражения Германии под Сталинградом и на Курской дуге, когда перелом в войне стал очевиден, туда стали приходить добровольцы – летом 1943 года в «Свободной Франции» сражалось 39 000 коренных французов: увы, в 2,5 раза меньше, чем в вермахте.

Относительно партизан – «маки» – собственно, Сопротивление стало массовым тоже в 1943-м, после крупных неудач нацистов на Восточном фронте: немцы принялись угонять молодёжь на работу в Германию, французы скрылись в лесах и горах – среди повстанцев большинство людей были в возрасте до 30 лет.

Начались массовые атаки на вермахт и СС, сотнями уничтожались поезда и бронемашины. Летом 1944-го, к началу высадки союзников во Франции, численность партизан-«маки» составляла 135 000 человек (именно вооружённых бойцов, не считая «сочувствующих»).

Их них 60 000 были испанскими республиканцами, сбежавшими от режима Франко воевать с фашистами, 2 000 – немецкими коммунистами, 3 000 повстанцев являлись советскими гражданами: военнопленными или эмигрантами, перебравшимися во Францию после гражданской войны в России.

Разумеется, едва немцев выбили из Парижа, число и «маки», и солдат «Свободной Франции» резко возросло – до целого миллиона(!): легко и безопасно примыкать к тем, кто побеждает. А вот до лета 1941 года среди французов не было даже зачатков партизанского движения. Одни спокойно, а другие и весьма любезно относились к оккупации. Получается, за Гитлера воевало куда больше граждан Франции, чем против.

Я категорически против того, чтобы умалять заслуги отрядов французского Сопротивления, закопавшего тысячи солдат вермахта на своей земле, боровшегося за свободу своей Родины, французских партизан, отдавших за это жизни: в том числе и замученного пытками гестапо главы Сопротивления Жана Мулена.

Но и замалчивать очевидный факт, что под знамёна со свастикой изначально встало куда больше французов, чем в ряды «Свободной Франции», тоже не следует.

Ситуация поменялась в 1943 году, когда десятки тысяч солдат колониальных войск «вишистов» стали переходить к американцам, а молодёжь стекаться в партизанские отряды. До этого времени Франция фактически являлась союзником Адольфа Гитлера. Печально, но ведь чистая правда.


Георгий Зотов


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Источник.
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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4864377.html

Метки: война, войска, история, свобода, статистика, фашизм, Франция

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