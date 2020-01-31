Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 31 января 2020
17:11. 31 января 2020 82 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
- 16:18 Девочка Наама.
- 11:58 Теперь их стало 64.
- Вчера 23:38 Олег Блохин: Маарэт-ан-Нуман под контролем САА.
Девочка Наама
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Теперь их стало 64
Количество пострадавших при иранском ударе по американской базе Айн-аль-Ассад продолжает чудесным образом увеличиваться. Давеча Пентагон уже признал 50 пострадавших, но уже сегодня выяснилось, что цифра возросла до 64, причем часть военных с "сотрясением мозга", даже спустя 3 недели не вернулись к несению службы.
Число американских военнослужащих, пострадавших при ракетных ударах Ирана по военным базам США, достигло 64. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.
Отмечается, что у пострадавших диагностированы легкие черепно-мозговые травмы, из 64 человек 39 уже вернулись на службу.
Напомним, ранее официальный представитель Пентагона генерал-полковник Томас Кэмпбелл заявлял о 50 пострадавших.
Как известно, в ночь на 8 января ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по двум базам в Ираке, где расположен военный контингент США. СМИ сообщали, что военные США укрылись в убежищах перед ударом Ирана.
https://inosmi.ru/military/20200131/246742618.html – цинк
Первоначально, Пентагон и вовсе заявлял, что "потерь нет". Теперь же в ход пошла версия, что число возрастает, потому что у многих солдат "отложенное сотрясение мозга", которое проявляется со временем, а значит и цифру в 64 можно неограниченно увеличивать. Тут Пентагон явно подстелил себе соломку и можно ожидать, что и официальная цифра в 64 это не предел.
Стоит отметить, что до сих пор нет ни фото, ни видео из госпиталей, где лечатся или лечились солдаты с "сотрясением мозга", хотя казалось бы…Видимо это особо тяжелое сотрясение мозга было, осколочно-фугасное.
Чему равняется утверждение "Все хорошо!"
1. X = 0, Y = 0
2. X = 11, Y = 0
3. X = 34, Y = 0
4. X = 50, Y = 0
5. X = 64, Y = 0
6. X> 200 , Y> 80?
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Олег Блохин: Маарэт-ан-Нуман под контролем САА
К оглавлению | Источник: www.youtube.com