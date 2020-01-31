Главная » Наука

От НАСА: Вот загадка для тебя: где Земля, а где Луна?

00:05. 31 января 2020 91 просмотр Нет комментариев Опубликовал:
Угадайте, что изображено на данной высоконаучной фотографии? Являющейся ярчайшим доказательством подлёта американцев к… Впрочем, к чему они подлетали – это в разгадке.

Даём подсказку: на снимке с американского телеэкрана 70-х нужно увидеть планету Земля.



Официальное описание картинки из журнала „Новости космонавтики”.

[Посмотреть отгадку]
„На рис. 4 показано изображение восхода Земли над лунным горизонтом, принятое по телевизионному каналу с одного из кораблей «Аполлон».”

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4863292.html

Метки: NASA, космос, луна, наука, планета

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Драконы Эдема. Рассуждения об эволюции человеческого разума
...всяком случае для нас, не является решающей для существования ...где-то в потаенном месте все дневные часы, когда на Земле...фигурой человека, которого вот-вот повесят. В .... Они у тебя будут многое знать...этим ли объясняется загадка смены великолепных наскальных...
Счастливый дитёнок: без запар и пелёнок!
... «счастьеманок»: «…Тебе, мам, хорошо! Тебе всё нравится:... а что проще? Вот где собака «порылась»! Но... вкладывают… Полная маркетинговая загадка. А почему – ... на этой земле с неизменным постоянством... народов уже неприменим для нас, цивилизованных людей, ...
ГЛАВА 8. ИНФОРМАЦИЯ И ПРОСТО ИНФОРМАЦИЯ. Продолжение третьего тома монографии «Зеркало Моей Души», незавершённого Николаем Левашовым
...САМОМНЕНИЕ Человека, – вот тот самый нарциссизм... Землю» и отгородиться от «убийственных для ...от нас самих. Каждому из нас ... естественно, СПРАШИВАЕТ: «Где можно почитать про «... он смотрит на тебя наливающимися кровью глазками...съеденных мышей. Загадка здесь в том...
Сказка о Копейке
...где бы мне добыть копейку? Вот и взмолился мужик матери своей — сырой земле.... А что осталось, спрятал для другого раза. — Ну, ...есть,— говорит управляющий,— у нас недавно плотину прорвало. Нужно ...и говорит: «Загадаю я тебе, кума, загадку. Коли отгадаешь, ты, ...
Гребенщиков – в овечьей шкуре
...нужен! » И вот «Аквариум» выдал некую... притчи, инициатической загадки происходит изменение сознания... битвы. Но для нас очевидно: откроют ... различить, где враги, где свои…» ...кто красивей тебя, // Умнее тебя, лучше тебя; // Но... западный рай, землю блаженных, что...
Феномен Юрия Горного
...обнаружили, что экстрасенсами земля российская просто переполнена.... потустороннее явление, окутанное для нас легендами. Представление о ...-ка, давай сначала. Вот тебе калькулятор... Итак, задуманное число... его почерка! Вот где настоящая загадка, ответа на ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)