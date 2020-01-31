От НАСА: Вот загадка для тебя: где Земля, а где Луна?
00:05. 31 января 2020 91 просмотр Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Угадайте, что изображено на данной высоконаучной фотографии? Являющейся ярчайшим доказательством подлёта американцев к… Впрочем, к чему они подлетали – это в разгадке.
Даём подсказку: на снимке с американского телеэкрана 70-х нужно увидеть планету Земля.
Официальное описание картинки из журнала „Новости космонавтики”.
[Посмотреть отгадку]
„На рис. 4 показано изображение восхода Земли над лунным горизонтом, принятое по телевизионному каналу с одного из кораблей «Аполлон».”
Даём подсказку: на снимке с американского телеэкрана 70-х нужно увидеть планету Земля.
Официальное описание картинки из журнала „Новости космонавтики”.
[Посмотреть отгадку]
„На рис. 4 показано изображение восхода Земли над лунным горизонтом, принятое по телевизионному каналу с одного из кораблей «Аполлон».”