Мысль это инструмент

Американские исследователи решили, что это свечение является так называемым черенковским излучением. Это ошибка – перед вами свет разумной мысли, работающей на скоростях гораздо больше, чем скорости черенковского излучения.

Специалисты из Дартмутского колледжа сняли на фото таинственный феномен свечения человеческих глаз во время лучевой терапии. Результаты их работы публикует журнал International Journal of Radiation Oncology.



СЛАВЯНСКИЕ МЕРЫ ВРЕМЕНИ:

Час = 144 Части (= 90 минут).

Часть = 1 296 Долей (= 37,56 секунд).

Доля = 72 Мгновений (1сек.= 34,5 доли).

Мгновение = 760 Мигов (1сек.= 2484,34 мгн).

Миг = 160 Сигов (1сек.=1888102,236 мигов). Отсюда произошло слово «сигануть», т. е. очень-очень быстро переместиться.

Сиг = 14000 Сантигов (1 сек.=302096358 сигов).

1 сиг примерно равен 30 колебаниям электромагнитной волны атома цезия, взятого за основу для современных атомных часов.

Когда ум заходит за разум, то происходит смена сигов на миги, то есть ответ на вопрос приходит быстрее, чем он задан. На этом понимании возникают все психические болезни и в первую очередь шизофрения.

Как это работает?

Мысль уходит из головы со скоростью мига, а ответ приходит со скоростью сига (хотя должно быть наоборот), нарушая тем самым весь последующий способ обработки информации в голове.



То есть, мысль уходит отягощенная, а приходит опустошенная – объект не принимает информацию, а наоборот ее рассеивает, создавая при следующих сканированиях все более гипертрофированные формы того, что он наблюдает.



Происходит перенос личных домыслов на реальность, которая усугубляется с каждым новым наблюдением. Недаром, люди с пораженной психикой могут часами сидеть, уставившись в одну точку, которая в их мозгу создает невероятные картины, ничего не имеющие общего с действительностью.

Типичный сиго-миговский шизофреник это Эйнштейн с его теорией относительности. Да и вообще, именно у евреев больше всего наблюдается отклонений от сканирования окружающего мира. Это не особенность организма и не кара для нации, а извращенное понимание Слова и толкование его к выгоде.

Я еще раз повторяю:

НЕ СВЕТ ПОПАДАЕТ В ГЛАЗ ИЛИ ИНЫЕ ОРГАНЫ ЧУВСТВ ЧЕЛОВЕКА. РАЗУМНАЯ МЫСЛЬ ПРЕОБРАЗУЕТСЯ В СВЕТ, ЗА СЧЕТ ХРУСТАЛИКА ГЛАЗА, ПРЕЛОМЛЯЕТСЯ В РАЗУМНЫЙ СВЕТ, СКАНИРУЕТ ОКРУЖАЮЩИЙ МИР ИЛИ СЛЕДУЕТ ТУДА, ГДЕ НЕВОЗМОЖНО УВИДЕТЬ ГЛАЗАМИ ИЛИ ИНЫМИ РЕЦЕПТОРАМИ ОБСТАНОВКУ И ОБОГАЩЕННАЯ УВИДЕННЫМ ВОЗВРАЩАЕТСЯ ОБРАТНО В МОЗГ.



Там она попадает в процесс обдумывания с привлечением помощи из информационной сферы земли и в результате работы трех механизмов: сердца, души и мозга, возникает РЕШЕНИЕ.

Мысли это слуги сердца, души и мозга; думы это программы по обработке мыслей.

Вот эту мысль или мысли увидели американцы.

Наша НШ "Былина" давно знакома с этим свечением и находит его гораздо проще и дешевле, чем с применением дорогой аппаратуры лучевой терапии. Мы видим и момент перехода сканера в отраженный сигнал, то есть сига в миг, где наблюдается интересная вспышка на объекте изучения, то есть МАЛЫЙ ХЛОПОК ВРЕМЕНИ.

Напомню, что в одной из работ я ввел в физику понятие "хлопок времени" с которого и началось сотворение Богом ангелов и слуг – огненных духов – "лучей света в полумраке жеста" – чисел Марти. Я написал стихи к "Осеннему романсу" в котором упомянул это определение.

Мы сейчас изучаем этот феномен, который прекрасно проявляется на солнечном зайчике, отраженном от зерцала.

Хочу добавить, что в империи Русь Орда существовал гелиограф, он же жар-птица, который передавал в любую точку мира сообщения со скоростью сига, переходящего в миг. То есть, если в Кремле сиганули, то в Португалии получили "в тот же миг". Или в Китае.

Гелиограф бывает разный, с помощью одного из них мы уже считываем мысли прожигая их на специальной метеорологической бумаге.

И это была не только "азбука Морзе", но и передача изображения и даже голоса. Еще рано говорить, что мы разобрались полностью с этим видом связи, но передавать страницы с текстом с помощью гелиографа мы уже научились.



Все еще проще, чем интернет и не требуется никаких кабелей – просто вышки.



А потому мы предсказываем скорую гибель современного интернета и переход его на солнечный, чья скорость ничем не ограничена в рамках стоячей волны гелиосферы Солнца, то есть 11-13.5 млрд км.



Но и он не вечен! Мысль и ее возможности неизмеримо выше всего, что существует в природе. С помощью мысли мы можем заглянуть куда угодно, просто нужно уметь пользоваться этим инструментом. Это настоящее чудо, которое вы видите на этих фото.

Комиссар Катар



***

.