Компания JetPack Aviation объявила о старте предзаказов на летательный аппарат SPEEDER.

В скором времени частные лица смогут приобретать настоящие летающие мотоциклы. 5 марта, компания JetPack Aviation, известная своими реактивными ранцами, объявила о старте предзаказов на летательный аппарат SPEEDER.

Разработку летающих мотоциклов (ховербайков) ведут многие компании в разных странах. В частности, опытные образцы уже испытала американская армия, а в 2017 году свой прототип показал концерн «Калашников». В отличие от предыдущих разработок, базирующихся на электродвигателях, SPEEDER использует реактивные двигатели, позволяющие развивать существенно бо́льшие скорости.

В JetPack Aviation указывают, что опытный образец SPEEDER уже проходит испытания, а все желающие могут оформить предзаказ на гражданскую версию летающего мотоцикла. Стоимость «первого в мире личного реактивного самолёта с вертикальным взлётом и посадкой» составляет 380 000 долларов, включая курс обучения. При этом в JetPack Aviation указывают, что для управления SPEEDER не потребуется лицензия пилота, а сам полёт будет не сложнее, чем езда на мотоцикле.

Коммерческая и военная версии SPEEDER будут отличаться от гражданской более мощными двигателями и увеличенным временем полёта (до 30 минут). Ховербайк сможет развивать скорость до 240 км/ч и подниматься на высоту 4,5 км. При этом полёт может проходить как в ручном режиме, так и с помощью автопилота или дистанционного управления.

Источник: https://www.arms-expo.ru/news/inostrannye-razrabotki/kompaniya-jetpack-aviation-izvestnaya-svoimi-reaktivnymi-rantsami-obyavila-o-starte-predzakazov-na-l/?sphrase_id=16596375