Компания JetPack Aviation объявила о старте предзаказов на летательный аппарат SPEEDER.
В скором времени частные лица смогут приобретать настоящие летающие мотоциклы. 5 марта, компания JetPack Aviation, известная своими реактивными ранцами, объявила о старте предзаказов на летательный аппарат SPEEDER.
Разработку летающих мотоциклов (ховербайков) ведут многие компании в разных странах. В частности, опытные образцы уже испытала американская армия, а в 2017 году свой прототип показал концерн «Калашников». В отличие от предыдущих разработок, базирующихся на электродвигателях, SPEEDER использует реактивные двигатели, позволяющие развивать существенно бо́льшие скорости.
В JetPack Aviation указывают, что опытный образец SPEEDER уже проходит испытания, а все желающие могут оформить предзаказ на гражданскую версию летающего мотоцикла. Стоимость «первого в мире личного реактивного самолёта с вертикальным взлётом и посадкой» составляет 380 000 долларов, включая курс обучения. При этом в JetPack Aviation указывают, что для управления SPEEDER не потребуется лицензия пилота, а сам полёт будет не сложнее, чем езда на мотоцикле.
Коммерческая и военная версии SPEEDER будут отличаться от гражданской более мощными двигателями и увеличенным временем полёта (до 30 минут). Ховербайк сможет развивать скорость до 240 км/ч и подниматься на высоту 4,5 км. При этом полёт может проходить как в ручном режиме, так и с помощью автопилота или дистанционного управления.
Источник: https://www.arms-expo.ru/news/inostrannye-razrabotki/kompaniya-jetpack-aviation-izvestnaya-svoimi-reaktivnymi-rantsami-obyavila-o-starte-predzakazov-na-l/?sphrase_id=16596375
Что то навеяло две темы:
https://youtu.be/RX9k8c0rTE0
https://youtu.be/LGX-gf1AlQw
У нас в машинах то алкашня людей сбивает каждый день, а тут сам бог велел пьянчужке на спи.дере в толпу с неба.
Тем более если за штурвалом неприкосаемый и глубоко уважаемый человек.
Типа того который пристрелил мишку в белоге.
Уже заведомо ограничена дальность полёта даже для коммерческих и военных версий – до 120 км, а для гражданской версии, значит, значительно меньше. В другой город даже не улетишь.
Первыми его приобретут, конечно, передовые местные ОПГ, и в его названии появится буква”Z”.
Читаешь комментарии, и понимаешь, что люди живут в какой то параллельной Вселенной, где “крокодил не ловится, не растет кокос”.
Настоящие магниты для своих собственных бед.