Колхоз “Родина”
19:31. 31 января 2020 75 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Памятник Сталину в поселке Китаевское, Новоселицкого района Ставропольского края.
Бюст "кровавого тирана" установлен у здания правления колхоза "Родина".
Трудно представить нашу Родину без Сталина.
Спасибо читателю приславшему фотографии.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5607456.html
Создатель, огради советский народ и всё человечество от иудейской мафии, верни советскому народу товарища Сталина, спаси русскую цивилизацию, спаси жизнь на Земле.