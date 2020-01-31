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Колхоз “Родина”

19:31. 31 января 2020 75 просмотров Один комментарий Опубликовал:


Памятник Сталину в поселке Китаевское, Новоселицкого района Ставропольского края.
Бюст "кровавого тирана" установлен у здания правления колхоза "Родина".









Трудно представить нашу Родину без Сталина.
Спасибо читателю приславшему фотографии.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5607456.html

Метки: колхозы, памятники, Ставрополье, сталин

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 7249 3415
    Николай 31 января 2020 в 23:40

    Создатель, огради советский народ и всё человечество от иудейской мафии, верни советскому народу товарища Сталина, спаси русскую цивилизацию, спаси жизнь на Земле.

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