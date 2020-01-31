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Гитлер: дорога в ад! Диана Романова #LenRu

00:07. 31 января 2020 50 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7hRq68ONQSs

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 2793 2365
    Женечка 31 января 2020 в 0:52

    “Железный крест” – офицерская награда? Ню-ню. Это получается у немцев каждый третий офицер. У Гитлера их, кстати, за ПМВ два – первой и второй степени.

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