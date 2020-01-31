Гитлер: дорога в ад! Диана Романова #LenRu

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...людей, непосредственно предшествовавших династии Романовых. Заметим, что источники ... когда свезли все иконы дорогие, казну… География опричнины ... частью, а у Ди была более впечатляющая концепция... Сталина в договоре с Гитлером — это попытка прикрыть Мюнхен...
“Железный крест” – офицерская награда? Ню-ню. Это получается у немцев каждый третий офицер. У Гитлера их, кстати, за ПМВ два – первой и второй степени.