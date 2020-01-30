Сводки от ополчения Новороссии 30 января 2020

Несмотря на всевозможные «перемирия», Украина не прекращает обстреливать территорию Луганской и Донецкой Народных Республик.

В результате страдает мирное население, повреждаются объекты инфраструктуры населенных пунктов, газопроводы и линии электропередач. Люди зимой остаются без света и тепла.

В январе этого года Кировск обстреливался украинцами с применением одного из видов артсистем. На месте были обнаружены фрагменты снарядов калибра 152 мм. Кроме того, прифронтовая полоса нашпигована минами, которые несут смерть мирному населению, погибают и получают увечья дети…

Чтобы уберечь детей и подготовить их к возможным испытаниям, активисты Патриотической ассоциации Донбасса совместно с сотрудниками МВД ЛНР проводят рейд по прифронтовым населенным пунктам Луганской Республики.

Подробности «Русской Весне» рассказали организаторы мероприятия.

В ходе рейда военно-полевые медики МВД и активисты ПАД — студенты Луганского государственного медицинского университета имени Святителя Луки Крымского инструктируют школьников прифронтовых населенных пунктов ЛНР.

28 января 2020 года прифронтовые школы г. Кировска и г. Первомайска вместе с инструкторами объехали помощник министра МВД ЛНР Виталий Киселев, заместитель начальника отдела по делам несовершеннолетних МВД ЛНР Богдан Руденко, председатель ОО «Патриотическая ассоциация Донбасса» Алексей Селиванов.

Для того чтобы достигнуть максимального эффекта, были распространены иллюстрированные буклеты с практическими рекомендациями, выполненные в доступном и понятном виде. Демонстрировались видеоролики.

А сотрудники МВД ЛНР и активисты ПАД динамично и весело обучали детей, как вести себя при обстрелах и как оказывать первую медицинскую доврачебную помощь.

В частности, показывали, как остановить кровотечение, правильно накладывать жгуты и повязки.

Опыт проведения встреч со школьниками показал, что дети, как правило, хорошо подготовлены к тому, как вести себя при обстреле. Но не всегда знают, как правильно оказать первую помощь и сберечь жизнь пострадавшего.

На следующий день, 29 января, группа сотрудников МВД ЛНР и активистов выехала в прифронтовой поселок Жёлтое.

Занятия по оказанию первой медицинской помощи при обстрелах будут проведены и в других населенных пунктах Луганской Народной Республики, которые находятся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.

По итогам занятий будут сформулированы предложения, как организовать постоянное обучение школьников и преподавателей оказанию первой помощи, обеспечить учебные заведения и каждого школьника минимальной индивидуальной аптечкой. Ведь перед нами стоит благородная задача — сберечь жизнь и здоровье наших сограждан.

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Сергей Донцов, студент ЛГМУ им. Святителя Луки, Патриотическая ассоциация Донбасса, специально для «Русской Весны»