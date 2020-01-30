Сводки от ополчения Новороссии 30 января 2020
- 10:21 История раненой ополченки Вали Гетманчук с позывным “Гамми”: о войне, поэзии и оптимизме.
- 04:13 Линия фронта в ЛНР: Уроки по спасению жизни (ФОТО).
- 03:00 На Донбассе пропало вооружение и военные ВСУ, каратели усилили обстрелы и понесли потери (ВИДЕО).
- Вчера 20:40 Срочно. Житель села Березовское был ранен при обстреле со стороны ВСУ.
История раненой ополченки Вали Гетманчук с позывным “Гамми”: о войне, поэзии и оптимизме
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Линия фронта в ЛНР: Уроки по спасению жизни (ФОТО)
Несмотря на всевозможные «перемирия», Украина не прекращает обстреливать территорию Луганской и Донецкой Народных Республик.
В результате страдает мирное население, повреждаются объекты инфраструктуры населенных пунктов, газопроводы и линии электропередач. Люди зимой остаются без света и тепла.
В январе этого года Кировск обстреливался украинцами с применением одного из видов артсистем. На месте были обнаружены фрагменты снарядов калибра 152 мм. Кроме того, прифронтовая полоса нашпигована минами, которые несут смерть мирному населению, погибают и получают увечья дети…
Чтобы уберечь детей и подготовить их к возможным испытаниям, активисты Патриотической ассоциации Донбасса совместно с сотрудниками МВД ЛНР проводят рейд по прифронтовым населенным пунктам Луганской Республики.
Подробности «Русской Весне» рассказали организаторы мероприятия.
В ходе рейда военно-полевые медики МВД и активисты ПАД — студенты Луганского государственного медицинского университета имени Святителя Луки Крымского инструктируют школьников прифронтовых населенных пунктов ЛНР.
28 января 2020 года прифронтовые школы г. Кировска и г. Первомайска вместе с инструкторами объехали помощник министра МВД ЛНР Виталий Киселев, заместитель начальника отдела по делам несовершеннолетних МВД ЛНР Богдан Руденко, председатель ОО «Патриотическая ассоциация Донбасса» Алексей Селиванов.
Для того чтобы достигнуть максимального эффекта, были распространены иллюстрированные буклеты с практическими рекомендациями, выполненные в доступном и понятном виде. Демонстрировались видеоролики.
А сотрудники МВД ЛНР и активисты ПАД динамично и весело обучали детей, как вести себя при обстрелах и как оказывать первую медицинскую доврачебную помощь.
В частности, показывали, как остановить кровотечение, правильно накладывать жгуты и повязки.
Опыт проведения встреч со школьниками показал, что дети, как правило, хорошо подготовлены к тому, как вести себя при обстреле. Но не всегда знают, как правильно оказать первую помощь и сберечь жизнь пострадавшего.
На следующий день, 29 января, группа сотрудников МВД ЛНР и активистов выехала в прифронтовой поселок Жёлтое.
Занятия по оказанию первой медицинской помощи при обстрелах будут проведены и в других населенных пунктах Луганской Народной Республики, которые находятся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.
По итогам занятий будут сформулированы предложения, как организовать постоянное обучение школьников и преподавателей оказанию первой помощи, обеспечить учебные заведения и каждого школьника минимальной индивидуальной аптечкой. Ведь перед нами стоит благородная задача — сберечь жизнь и здоровье наших сограждан.
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Сергей Донцов, студент ЛГМУ им. Святителя Луки, Патриотическая ассоциация Донбасса, специально для «Русской Весны»
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На Донбассе пропало вооружение и военные ВСУ, каратели усилили обстрелы и понесли потери (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.
В преддверии заседания Трехсторонней контактной группы в Минске вооруженные формирования Украины увеличили интенсивность обстрелов населенных пунктов Республики, пытаясь сорвать процесс мирного урегулирования конфликта.
В течение прошлых суток украинские боевики два раза обстреляли территорию Республики, пытаясь спровоцировать военнослужащих НМ ЛНР на ответные действия.
В 15.15 боевики 93 бригады ВСУ по приказу преступника Брыжинского из запрещенного Минскими соглашениями 120-мм миномета обстреляли н.п. Березовское, выпустив семь мин.
В 16.45 с позиций 93 бригады повторно подвергся обстрелу из 120-мм миномета н. п. Березовское, по которому противник выпустил девять мин.
Информация о жертвах среди мирного населения и разрушениях объектов гражданской инфраструктуры уточняется.
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Противник продолжает использовать условия перемирия для размещения военной техники вблизи населенных пунктов, подвергая опасности мирных жителей.
Так, в зоне ответственности 59 омпбр отмечено нахождение техники ВСУ: в н. п. Воздвиженка — две боевые машины пехоты; еще одна БМП-1 расположена в границах н. п. Луганское.
В районе н. п. Золотое-3 военнослужащие 72 омбр разместили две боевые машины пехоты. Один бронетранспортер 46 одшбр размещен вблизи жилых домов в Станице Луганской.
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Кроме того, представители спецмиссии продолжают фиксировать отсутствие вооружения и военной техники ВСУ в местах отвода.
Так, 27 января наблюдателями зафиксировано отсутствие трех 120-мм минометов 2B11 «Сани». Мы не исключаем, что данное вооружение использовалось вчера украинскими боевиками при обстреле н. п. Березовское.
С целью сокрытия вооружения вблизи линии боевого соприкосновения отмечается активное подавление сигналов управления и навигации БПЛА СММ ОБСЕ в зоне ответственности 72-й бригады ВСУ в районе населенных пунктов Золотое и Выскрива с применением станций радиоэлектронного подавления Р-934Б и «Буковель-АД» из состава 305-го батальона РЭБ ВСУ.
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Также нашими наблюдателями отмечается проведение военнослужащими 59 омпбр ВСУ работ по установке противотанковых мин на автомобильной дороге в районе н. п. Луганское, по которой могут передвигаться как мирные жители, так и наблюдатели Мониторинговой миссии. Данные факты также подтверждаются наблюдателями миссии ОБСЕ.
Хаотично устанавливая минно-взрывные заграждения, преступники ВСУ не обозначают районы минирования знаками о минной опасности и не составляют подробных схем минных полей. Данные действия украинских оккупантов приводят к трагическим последствиям в первую очередь для самих боевиков.
Так, вчера вечером в районе населённого пункта Крымское в ходе перемещения дежурной смены на посты и отклонения от маршрута двое военнослужащих 93 бригады ВСУ подорвались на противопехотной мине, установленной их предшественниками.
В результате подрыва солдаты Матько и Галич получили минно-взрывные травмы и в тяжёлом состоянии доставлены в военный госпиталь н. п. Северодонецк. За эту неделю это уже второй случай подрыва на мине военнослужащих 93 омбр.
С целью оправдания своей преступной халатности и снятия ответственности за ранение военнослужащего командир 93 бригады Брыжинский представил небоевые потери как полученные в результате обстрела.
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Нам продолжает поступать информация о готовящихся провокациях со стороны ВСУ в зоне карательной операции в канун проведения встречи Трёхсторонней контактной группы в Минске.
По данным наших источников, в район расположения 3-го механизированного батальона 93 омбр отмечено прибытие журналистов подконтрольных штабу «ООС» украинских телеканалов «ICTV» и «1+1» с целью подготовки постановочного видео об обстрелах позиций 93 бригады со стороны НМ ЛНР.
Украинские пропагандисты выезжают на передовые позиции в сопровождении начальника штаба 3 механизированного батальона, который получил задачу от комбрига Брыжинского по подготовке провокационного обстрела силами 3 механизированного батальона 93 омбр позиций НМ ЛНР в районе н. п. Голубовское.
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Морально-психологическое состояние военнослужащих подразделений ВСУ в зоне карательной операции остаётся на низком уровне.
Так, по данным наших источников, в связи с фактами СОЧ с оружием, в подразделения 46 отдельной десантно-штурмовой бригады прибыла комиссия военной комендатуры под руководством подполковник Эвенкова.
В ходе работы комиссии сотрудниками комендатуры было выявлено незаконное отсутствие четверых военнослужащих 1 БТГР 46 одшбр, а также недостача двух автоматов АК-74 с боекомплектом.
С 28 января в подразделениях 59 омпбр ВСУ работает комиссия военной службы правопорядка по проведению разбирательств фактов СОЧ в 11 батальоне соединения, где только за прошедшую неделю отмечено три факта самовольного оставления позиций военнослужащими, два из которых с оружием.
По информации от нашего источника в штабе ОТГ «Север», в связи с регулярными нарушениями воинской дисциплины и многочисленными фактами СОЧ, командир соединения Шаповалов вызван в вышестоящий штаб для проведения аттестационной комиссии на предмет соответствия его занимаемой должности.
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Срочно. Житель села Березовское был ранен при обстреле со стороны ВСУ
К оглавлению | Источник: www.youtube.com