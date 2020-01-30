Ритуальные жертвоприношения древнего Китая

В древности человеческие жертвоприношения считались самым эффективным способом достучаться до небесной (или подземной) канцелярии, поэтому ритуальные убийства были распространены практически повсеместно.

Так или иначе отличились все древние цивилизации, но первыми в списке обычно вспоминаются народы доколумбовой Америки – инки, майя и особенно ацтеки, превратившие человеческие жертвоприношения в грандиозные ритуальные спектакли. Вторыми на очереди, скорее всего, будут кельты. За ними – викинги и германцы.

А вот о жутких подробностях практики жертвоприношений на территории древнего Китая ученые узнали совсем недавно. Когда в 1928 году начались раскопки в Иньсюй (буквально — «развалины государства Инь»), мало кто предполагал, что работы растянутся на десятилетия, а находки окажутся в буквальном смысле жутко интересными.

Колодец в Иньсюй с грудой гадальных костей, сделанных из панцирей черепах. Фото: Xuan Che / Wikimedia Commons

Иньсюй – это руины последней столицы династии Шан, правившей в Китае с XVI по XI век до нашей эры. Шан – не самая древняя китайская династия, но первая, существование которой подтверждено и письменными источниками, и многочисленными археологическими находками.

В свое время поводом для раскопок в Иньсюй стали необычные артефакты, найденные здесь еще в 1899 году: гадальные кости. Вернее, загадочные старые кости с надписями находили здесь и раньше, но использовали в совсем иной области – как чудодейственное снадобье от малярии и ножевых ран.

Иероглифы, вырезанные на воловьих костях и черепашьих панцирях, ныне признаны древнейшей формой китайской письменности. Расшифровка надписей помогла восстановить полное древо правителей династии Шан и, среди прочего, узнать весьма необычные подробности о жизни государства, существовавшего 3100-3600 лет назад.

По мере продвижения раскопок ученые получили возможность соотнести содержание надписей на гадальных костях с археологическими находками на месте. Результат оказался шокирующим.

Археологи обнаружили в Иньсюй огромное количество массовых захоронений, аккуратно расположенных на всей территории древней столицы. В большинстве могил лежали останки 10, 30 и 50 человек. Ученые обратили внимание, что в надписях на гадальных костях упоминаются те же цифры, когда речь идет о человеческих жертвоприношениях в обмен на мнение высших сил по тому или иному вопросу.

Массовое захоронение ритуальных жертв в Иньсюй. Фото: Wai Lit / Flickr.com

По данным прошлого года, общее количество жертвенных человеческих останков, найденных на «развалинах Инь», достигало 10 тысяч. За прошедший год цифры изменились: теперь ученые говорят уже о 13 тысячах человек, умерщвленных во время ритуальных церемоний и погребенных в Иньсюй. Не единовременно, конечно: исследователи полагают, что такое количество жертв «накопилось» за те 255 лет, что столица династии Шан находилась на этом месте.

«На территории царского некрополя мы обнаружили останки по меньшей мере 3000 принесенных в жертву людей, еще больше – при раскопках царского дворца», — говорит археолог Кристина Ченг.

И это только в Иньсюй, последней столице династии Шан. Подобные массовые захоронения с изуродованными человеческими останками исследователи находили и в других городах древнего китайского государства.

Судя по археологическим находкам, человеческие жертвоприношения практиковались в древнем Китае на протяжении тысячи лет при трех династиях – Ся, Шан и Чжоу, последовательно сменявших друг друга. Самыми активными «жертвователями», по всем признакам, были правители Шан. В среднем каждая жертвенная церемония уносила жизни пятидесяти человек. Во время самого крупного жертвоприношения были единовременно убиты 339 человек.

По словам Кристины Ченг, в эпоху Шан существовало два основных вида человеческих жертвоприношений: «реншенг» и «ренсун». В могилах жертв «ренсун» археологи зачастую находят изысканные погребальные дары, а контекст захоронений говорит о том, что жертвами «ренсун» были в основном слуги или родственники покойных аристократов и влиятельных чиновников.

Некрополь с захоронениями человеческих жертв в Иньсюй. Фото: beibaoke / LiveScience

Совсем иначе выглядят останки жертв «реншенг» (этот термин практически дословно переводится как «приношение человеческой жертвы»): почти все они страшно изуродованы, тела закопаны в групповых могилах, а погребальные артефакты либо отсутствуют, либо их совсем мало.

Почти все «реншенг» были жертвами предсказаний, чрезвычайно востребованными в эпоху Шан.

Поскольку связь между гадальными костями и человеческими жертвами не самая очевидная, стоит пояснить, как именно происходил процесс гадания. У каждого из царей династии Шан постоянно возникали жизненно важные вопросы: например, угодно ли духам избавить правителя от нестерпимой зубной боли или даровать богатый урожай.

Предсказатель вырезал (позже – записывал) вопрос на соответствующем носителе (использовались лопаточные кости быка или пластрон, нижний панцирь черепахи), затем нагревал кость или панцирь до появления трещин, а затем по рисунку трещин «переводил» ответ из мира духов. Обычно на носителе с вопросом записывался и ответ (результат), а также дата – всё официально, даже буднично, для архивов и отчетности.

Гадальная кость эпохи Шан, сделанная из лопаточной кости вола. Фото с сайта thoughtco.com / Lowell Georgia

Человеческие жертвы были неотъемлемой частью процесса: их количество, а также способ умерщвления, наиболее угодный духам (ученые насчитали 12 разных способов, для каждого использовался отдельный термин), зачастую указывались в самом вопросе. Для наглядности – несколько примеров вопросов с гадальных костей:

— Примут ли духи жертву в количестве двадцати человек, умерщвленных способом «тан»? [Записанный результат] Преподнесли духам тридцать человек, исход оказался чрезвычайно благоприятным.

— Его Величеству предстоит обезглавить жертвенных людей. Одобрят ли это духи? [Записанный результат] В день yǐchǒu (дата) были принесены человеческие жертвы методом «фа», а также умерщвлена корова.

— Будут ли приняты жертвы в день wù (дата), умерщвленные путем погребения заживо? [Записанный результат] В день bǐngwǔ (дата) пошел дождь.

— Вопрошаем: даруют ли духи дождь, если в день bǐngxū (дата) мы принесем в жертву женщин методом сожжения?

— Будет ли ответ благоприятным, если в день xīnyǒu (дата) мы принесем жертвы способом обескровливания?

Упомянутый способ «тан» означает умерщвление путем избиения человека до смерти, метод «фа» — отсечение головы (обезглавливание пользовалось наибольшей популярностью, судя по записям на гадальных костях).

Полный список способов казни жертв, составленный учеными по расшифровкам гадальных костей, выглядит так:

обезглавливание

рассекание/разрезание тела пополам

четвертование

постепенное отсечение частей тела до смерти

избиение до смерти

обескровливание

погребение заживо

утопление

сожжение

сварение в кипятке

смерть от палящего солнца

«высушивание» уже мертвых вскрытых тел под солнцем до состояния вяленого мяса

Дополнительно шла смерть от любого из вышеуказанных способов с последующим оставлением тел без погребения…

Выбор одного из 12 способов жертвоприношения зависел от адресата и цели. Адресатами выступали духи предков как священные хранители и защитники государства, правителя, семьи и т.п., и духи природы – к ним обращались в основном по погодным и сельскохозяйственным вопросам. Судя по статистике обращений, культ предков в эпоху Шан по своей значимости и интенсивности превосходил поклонение природным божествам.

Силам природы обычно полагались жертвы, убитые «природными» способами: сожжение (огонь), утопление (вода), погребение заживо (земля). Духи предков требовали больше крови в обмен на благословение, защиту от бедствий, поддержку и удачу в делах. Для них наиболее предпочтительными способами умерщвления были обезглавливание, расчленение, избиение до смерти, отрезание ног, обескровливание, сварение в кипятке, «высушивание» на солнце и тому подобное.

Духам природы часто жертвовали женщин, духам предков – мужчин, в основном пленников из враждебных племен. Так жертвователь решал сразу три задачи: например, обезглавив несколько десятков пленных, он выказывал предкам должное уважение, получал ответ на свой вопрос и нагонял страху на врагов. Прагматично и эффективно.

Пленные мужчины и женщины из враждующих с Шан племен нередко упоминаются в текстах на гадальных костях, часто даже с указанием племени – например, «Будет ли угодна духам жертва трех мужчин племени Цян и двух коров, умерщвленных путем отрубания конечностей?».

Антропологи выяснили, что большинство жертвенных останков из Иньсюй принадлежит мужчинам в возрасте от 15 до 35 лет. При этом будущие жертвы жили до момента убийства в Иньсюй как минимум несколько лет – достаточно долго, чтобы местный режим питания отразился на малых костях скелета, но не успел повлиять на крупные.

Массовое захоронение ритуальных жертв реншенг в Иньсюй. Фото: TheComplexWorld

Современные специалисты отмечают крайнюю жестокость и полное пренебрежение к человеческой жизни в древнем Китае – «людей приносили в жертву практически теми же способами, что и животных, в глазах правящей верхушки разница между рабом и скотом была невелика», заметил один из лингвистов, изучающий тексты на гадальных костях.

При этом жестокие массовые жертвоприношения говорят о чрезвычайной набожности правителей Шан – в контексте своего мира и своего времени они совершали богоугодные (предко- и природоугодные) деяния, являя пример благочестия и истового почитания высших сил.

Китайские специалисты обычно подчеркивают, что феномен человеческих жертвоприношений был распространен повсеместно, а древнекитайские обычаи – лишь часть общемировой практики. Эдакий намек: мол, сначала на свою историю посмотрите.

Массовые ритуальные жертвоприношения в Китае сошли на «нет» около 700 года до нашей эры, и вовсе не по причине повышения гуманности общества. Появился более простой и общедоступный способ гадания, не требующий крови и весьма популярный до сих пор: это знаменитая «Книга перемен», И-Цзин, спасшая тысячи и тысячи человеческих жизней. Когда захотите узнать свое будущее по И-Цзин, вспомните о рассказанной нами истории.