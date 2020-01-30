Независимая Студия 29.01.2020

Об основных тенденциях международных и внутренних бурно начавшегося 2020 года дискутируют известные эксперты: председатель Комитета по противодействиям коррупции Валерия Сняткова, интеллектуал и журналист Анатолий Вассерман и геостратег Андрей Школьников.

Я боюсь, что гражданскую войну (в США) может начать та же партия, что и предыдущую. А именно Демократическая. Другое дело, что нынешние демократы имеют очень мало общего с тогдашними. Но расклад такой. Уже понятно, что импичмента им не добиться ни при какой погоде. При чём, если они будут особо упираться то добьются только того, что Сенат вытащит в качестве свидетелей отца и сына Байденов. Из-за которых собственно весь скандал и разгорелся. Собственно скандал строится на чём? Что Трамп требовал расследовать преступления отца и сына Байденов, а их однопартийцы обвинили его в том, что он этим требованием превысил свои служебные полномочия. Вытащат ещё кучу народу в Демократической партии причастного к разнобезобразным чудесам. Могут даже заинтересоваться почему столько народу, в принципе знающего хоть что-нибудь о семье Клинтон, погибает при странных обстоятельствах. То есть уже понятно, что демократы не просто проиграют дело об импичменте, а они проиграют 3 ноября не только президентские, но и парламентские выборы. И в обеих палатах Федерального Парламента и во многих субъектах Федерации. Просто потому, что они всю компанию строят вокруг импичмента.

То же самое было в 1998 году с республиканцами, когда они строили всю компанию вокруг импичмента Клинтона, но там оказались довольно забавные юридические зацепки. Я ещё в октябре 1998 года в нескольких служебных записках предупредил, что хотя Клинтон и врал находясь под присягой, но поскольку он лгал об обстоятельствах не имеющих отношение к делу по которому его привели к присяге, эта ложь юридически не значима. Соответственно дело об импичменте Клинтона возбуждено без юридически должных оснований и гарантированно провалится. Так оно и получилось. И на этой основе, я тогда же за месяц до выборов предсказал, что республиканцы проиграют с треском. Но тогда хотя бы не стоял на кону президентский пост. А тут, когда они проиграют всё подряд, они это понимают прекрасно уже сейчас. Они были вынужденны начать дело об импичменте из-за внутри партийных разборок. И вот сейчас, понимая чем дело кончится для них на выборах, они постараются до выборов вообще не доводить. То есть им, если начинать гражданскую войну, то только сейчас. Потому что после выборов уже никто из тех кто может соучаствовать в силовой составляющей гражданской войны не будет слушаться ни каких слов демократов. После 3 ноября они никто и звать ни как…