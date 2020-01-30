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Коммунисты вперед!

18:36. 30 января 2020 105 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


В дополнение ситуации с закрытием границы РФ с Китаем https://colonelcassad.livejournal.com/5604463.html.
Заведующий одной из больниц Шанхая призвал коммунистов встать в первые ряды борьбы с эпидемией коронавируса, заменив врачами-коммунистами беспартийных врачей.



По наводке https://sinologist.livejournal.com/433906.html

В принципе, он конечно прав – если Коммунистическая партия Китая позиционирует себя как политический авангард китайского народа, то в периоды серьезных испытаний, ее члены конечно должны вести за собой остальных, подавая личный пример окружающим. Свое право на лидерство необходимо доказывать делами, а не словами, отсюда и оговорка про то, что партийные лозунги все кричать горазды.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5605132.html

Метки: болезни, Китай, кнр, коммунизм, коммунисты, кпк, медицина, шанхай

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