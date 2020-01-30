Коммунисты вперед!
18:36. 30 января 2020 105 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В дополнение ситуации с закрытием границы РФ с Китаем https://colonelcassad.livejournal.com/5604463.html.
Заведующий одной из больниц Шанхая призвал коммунистов встать в первые ряды борьбы с эпидемией коронавируса, заменив врачами-коммунистами беспартийных врачей.
По наводке https://sinologist.livejournal.com/433906.html
В принципе, он конечно прав – если Коммунистическая партия Китая позиционирует себя как политический авангард китайского народа, то в периоды серьезных испытаний, ее члены конечно должны вести за собой остальных, подавая личный пример окружающим. Свое право на лидерство необходимо доказывать делами, а не словами, отсюда и оговорка про то, что партийные лозунги все кричать горазды.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5605132.html