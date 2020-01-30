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Фестиваль Онам в Керале: праздник во славу великого царя.

18:34. 30 января 2020 34 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

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Фестиваль Онам — это яркий и красочный праздник в индийском штате Керала, посвященный сбору урожая. Отмечают Онам в первом месяце по малаяльскому календарю, который в традиционной системе григорианского календаря приходится на конец августа и начало сентября. 

Длится карнавал Онам в течение десяти дней, начинаясь в день появления на небе астеризмов вблизи Луны.

 

Содержание
  1. Происхождение праздника Онам
  2. Красочное празднование фестиваля Онам
  3. Видео с фестиваля, как танцуют индианки под барабаны

Происхождение праздника Онам

Некогда в Индии правил царь Махабали… Тогда столы томились от вкуснейших яств, широкие поля ежегодно приносили огромный урожай, а Индия жила богатой и счастливой жизнью. Каждый подданный царя Махабали почитал и уважал властителя, был благодарен ему за процветание и богатство страны.

Но бог Вишну, приняв облик Ваманы, обманул царя и отнял его царство, а самого Махабали низверг в паталу. Но не были забыты благодеяния и ум великого царя: за все добрые поступки люди почитают память столь любимого ими царя каждый год. Так говорят и сами индийцы…

Подтверждает это и древняя легенда, которая гласит, что при правлении царя Махабали, Индия была процветающей и богатой страной, а народ почитал своего царя больше, чем богов. Испуганные, боги явились к великому Господу Вишну, умоляя его разрешить сложную ситуацию.

Превратившись в бедного карлика, брахмана Ваману, Вишну отправился к царю в то время, когда он, помолившись, давал подаяние брахманам. Ваману просил царя о кусочке земли, который он смог бы переступить всего тремя шагами, и милостивый царь пообещал исполнить желание простого бедного брахмана.

Но только лишь дал Махабали обещание, как Вишну из обличия карлика превратился в великана: один шагом он переступил землю, вторым же покрыл все небо. Места для третьего шага уже не осталось, и царю не оставалось ничего, как предложить Вишну и свою голову.

Ногой, поставленной на голову царя, Вишну свергнул его в далекий подземный мир, освободив от нужды перерождаться вновь и вновь.

Обретя новую сущность, преданный своим землям и людям царь дал обещание каждый год посещать любимый народ.

И сегодня в штате Керала ежегодно чтят память великого правителя…

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И именно этот день индийцы отмечают как Онам:

  • они украшают свои дома;
  • раскладывают цветочные узоры у дверей и тропинок;
  • надевают традиционные наряды;
  • соревнуются в национальных играх.
Кушанье на фестивале

 

Онам садья

Люди поют и танцуют, готовят и вкушают аппетитные блюда, а под вечер варят ритуальную трапезу Онам садья.

Фестиваль стараются провести с наибольшим размахом, так, чтобы вернувшийся царь Махабали не печалился о бедной жизни своего народа, увидев, что все на этой земле благодарны и счастливы.

Красочное празднование фестиваля Онам

В первый день фестиваля индийцы зажигают факелы, ставят красочные флаги, чтобы вечером слоны и люди прошли веселым шествием вдоль яркой, освещенной аллеи. Затем наступает время обеда, где принято вкушать онам садья: священный обед из 13 блюд. Здесь подают рис, выращенный с новым урожаем, сладкие молочные десерты. Едят онам садья руками с банановых листьев.

Фестиваль Онам в Керале

 

 

 

 

 

У дверей домов индийцы, распевая веселые песни, делают насыпи земли в форме пирамид, которые символизируют царя Махабали и бога Вишну в его пятнадцатой аватаре. Насыпи украшают свежими цветами, которые нужно обновлять каждое утро.

Часто индийцы выкладывают поразительной красоты цветочные ковры онам пуккалам: собирают такие цветы в удивительный рисунок дети, а чаще всего девочки. Редко такие ковры бывают меньше полутора метров в самом узком месте. Между цветами расставляют яркие светильники, а над ковром протягивают яркие гирлянды.

9 сентября наступает важнейший день фетиваля — Тирувонам, в который, как говорят легенды, царь Махабали и возвращается домой, чтобы встретиться с милым его сердцу народом. Дома в этот день тщательно убирают, готовят роскошный обед, украшают все подворье цветами и светильниками. В этот день по обычаю самый старый член семьи должен подарить всем родственникам новую одежду – онаккоди.

На пятый день фестиваля начинают гонки по реке Памба на лодках, а затем стартуют игры и соревнования Онакаликал.

Фестиваль Онам, 5-й деньЛодочные соревнования во время фестиваля Онам

В каждом храме в период фестиваля зажигают светильники, а перед дверьми храмов устанавливают сухие пальмовые столбы.

Вечером в последний день фестиваля эти столбы зажигают, чтобы ритуальный костер ознаменовал время обратного путешествия царя Махабали в подземный мир…

Отправляясь на фестиваль Онам, не забывайте, что в крупные города на празднование съезжается множество сельских жителей, а значит, жилье будет непросто найти. Но если эта проблема уже решена, наслаждайтесь яркими красками и безудержным весельем на фестивале Онам!

Источник: https://indianochka.ru/kultura/holiday/festival-onam.html

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