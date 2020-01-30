Старина Клинт Иствуд выдал достаточно неплохое кино "Дело Ричарда Джуэлла" – основанную на реальных событиях историю охранника на Олимпиаде в Атланте в 1996 году, который сначала стал "героем нации", а потом был ошельмован прессой и государством.Фильм достаточно точно воспроизводит основные вехи истории Джуэлла, болезненного полного охранника, без особых карьерных перспектив, чья жизнь круто изменилась после того, как он заметил подозрительный рюкзак с взрывчаткой и спас много людей от верной смерти.Но ФБР прикрывая свой собственный косяк, решило сделать террориста из того, кто собственно и нашел бомбу. К процессу подключилась пресса и Джоэлла в считанные дни смешали с грязью, выставив тщеславным террористом, гомосексуалистом и психически неуравновешенным типом. При этом не было ни одной серьезной улики против Джоэла, что не помешало главному преследователю Джуэлла заявить, что даже после оправдания, он уверен, что Джуэлл был причастен. Реальный террорист через несколько лет после этой истории сам признался, что бомбу он подорвал, что сделала всю кампанию травли Джуэлла еще более мерзкой.Теракт 1996 года в Атланте. Двое погибших и более 100 получили ранения различной степени тяжести.Реальный террорист Эрик Рудольф, вместо которого пытались обвинить Джуэлла, в 2005-м был приговорен к пожизненному заключению.Клинт Иствуд эту историю воспроизвел на экране достаточно механистично, но смотреть тем не менее было интересно, так как в свое время читал про этого мужика и было интересно посмотреть, в чем сходства и различия его истории в кино.Вот здесь сравнение истории киношного Джуэлла с реальным.Само собой, Клинт Иствуд вложил в фильм ряд идей связанных с тем, что "нельзя слепо верить государству", "нельзя слепо доверять ФБР", "маленький человек беззащитен перед тотальной мощью государственной машины", "что пресса порой выглядит как насмешка над журналистикой" и т.д.. Отдельно позабавила русская эмигрантка Надя, которая заявила, что: "В моей стране если человека обвинили, значит он невиновен".Темы злых русский Клинт Иствуд также не избежал.Снято простенько, по-стариковски, в духе последних фильмов Иствуда, вроде того же "Гран-Торино". И снова про простого обывателя в необычных обстоятельствах.Особых действий в фильме нет, он про разговоры и драму маленького непутевого человека, который внезапно для себя и окружающих стал сначала героем, а потом почти что "врагом нации". Тем не менее, ему повезло и его история закончилась более-менее хорошо – его имя было очищено, а некоторые клеветники (но не все) были вынуждены выплатить компенсации за моральный ущерб. Спустя 12 лет после его смерти (в 2007 году Джуэлл умер от сахарного диабета, в 44 года), его имя увековечили в Олимпийском парке в Атланте.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5605803.html