Что такое Аура.
21:00. 30 января 2020 97 просмотров Нет комментариев Опубликовал: BlackCat
Источник: https://youtu.be/nGUtWhbch5o
Источник: https://youtu.be/nGUtWhbch5o
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Пусть кто-то другой будет злым, коварным, жестоким, а вы будьте людьми добрыми, отзывчивыми, трудящимися в радость. Пусть зло (если оно необходимо) гнездится в других людях, но не в вас.