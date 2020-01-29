Версия: запустили процесс переформатирования человечества. Но то что мы больные – это факт.

6 ЯНВАРЯ 2020г норвежские учёные из геофизической обсерватории Polarlightcenter заметили странную активность северного сияния над Норвегией, Финляндией и Исландией. Ими было зафиксировано ВНЕЗАПНОЕ изменение токов земли и магнитного поля. Местные СМИ сообщили, что за 15 минут до «этой ударной волны» космический спутник НАСА передал, как плотность солнечного ветра подскочила более чем в 5 раз, а межпланетное магнитное поле вблизи Земли РЕЗКО РАЗВЕРНУЛОСЬ на 180 градусов. Учёные заявили, что в магнитном поле Земли на много часов ОТКРЫЛАСЬ ТРЕЩИНА, через которую к земле потёк солнечный ветер.

Разворот межпланетного магнитного поля на 180 градусов и образование локального разрыва в полярной ионосфере произошло не само по себе.



7 ЯНВАРЯ 2020г было зафиксировано, что сверхмассивная чёрная дыра М87 выбросила в сторону Земли мощные струи (джеты). В результате наблюдений, которые вели астрономы на протяжении четырёх лет с помощью обсерватории Chandra, обнаружены мощные струи, испускаемые чёрной дырой ТОЧНО В НАПРАВЛЕНИИ Земли.

Речь идёт об объекте M87 (в центре эллиптической галактики М87, созвездие Девы), массой примерно в 6,5 млрд раз больше массы Солнца, на расстоянии около 55 млн световых лет от Земли. Её ядро проявляет весьма высокую активность, генерируя мощные излучения различных частот, гамма излучение в том числе.

18 марта 1771 года астроном французского военно-морского флота Шарль Мессье (Charles Messier) открыл эту чёрную дыру и занес под 87-м номером в свой знаменитый каталог туманностей и звездных скоплений, опубликованный десятью годами позже. Отсюда и название Мессье 87 – или, сокращенно, М87.

Из ядра М87 исходит исполинский джет протяжённостью порядка пяти тысяч световых лет. Эта струя содержит несколько сгустков, оптическое излучение которых сильно поляризовано. Цвет излучения голубой, спектр излучения не содержит линий.

Это излучение в 1918 году заметил Гебер Кертис (Heber Curtis) из принадлежащей Калифорнийскому университету Ликской обсерватории. Кстати, термина «джет» в те времена не существовало, его придумали американские астрономы Вальтер Бааде (Walter Baade) и Рудольф Минковский (Rudolph Minkowski) в 1954 году. В общем, это отнюдь не рядовой обитатель ближних окрестностей нашей Галактики.

М87, фото из Википедии

Выбрасывание газа из ядра галактики М 87 продолжается, как показывает характер её спектра, и в настоящее время. В спектре областей, близких к центру галактики, присутствуют смещённые эмиссионные линии, принадлежащие главным образом ИОНИЗОВАННЫМ АТОМАМ КИСЛОРОДА.

Радиоизлучение исходит как из ядра галактики, так и из окружающей его протяжённой области размером порядка ста тысяч световых лет. Галактика М 87 является мощным источником РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ.

К слову говоря, высокоэнергетическое гамма-излучение М87 обнаружили ещё в 1998 году. Гамма-излучение обладает большой проникающей способностью.



А также оказалось, что М87 вращающаяся чёрная дыра. Характер излучения М87 всё время меняется. Это было определено в апреле 2017г.

ВАЖНО - от источника М87 к нам пришли частицы с энергией, превышающей значение 10 в 19-й степени электрон-вольт. Эта энергия НАСТОЛЬКО МОЩНАЯ, что частицы пришли к нам БЕЗ отклонений в галактических магнитных полях, то есть по ПРЯМОЙ ЛИНИИ.



Мощные гамма-всплески обладают длинноволновым продолжением – так называемым послесвечением. Вслед за исходным гамма-импульсом НЕИЗМЕННО следует поток РЕНТГЕНА типичной протяжённости в несколько суток. Он переходит в ультрафиолет, затем в видимый свет, в инфракрасное излучение и, в конце концов – в радиоволны, которые фиксируются на протяжении недель и месяцев.

Рентеновский луч, Радио-луч, Видимый гамма-луч от М87.

Ещё важный аспект происшедшего. Во время тех «многих часов», когда наша планета была открыта космосу, произошло вынужденное перезамыкание силовых магнитных линий магнитных полей, которых было минимум два.

Магнитное поле Земли и магнитное поле М87.

Мы на время стали крошечным ПРОДОЛЖЕНИЕМ этого космического гиганта, который включил нас в своё магнитное поле.

ПЕРЕЗАМЫКАНИЕ силовых линий – фундаментальный физический процесс в плазме, ответственный за все явления плазменной активности. Существуют два типа перезамыкания – вынужденное и спонтанное. В нашем случае было именно ВЫНУЖДЕННОЕ перезамыкание силовых линий магнитного поля Земли, при котором происходит перестройка магнитной конфигурации под действием течения плазмы извне.

Участник этого космического действа – СОЛНЦЕ, оно тоже внесло свой вклад в хирургическую операцию для Земли. И оно было обновлённым.

21.12.2019 года на Солнце зафиксировали мощный магнитный взрыв

Несмотря на то, что существование подобных взрывов специалисты предполагали ещё 15 лет назад, наблюдение за одним из них состоялось только в конце 2019г.

В результате извержения магнитные поля звезды оказались разорваны, а потом соединились вновь, что повлекло за собой беспрецедентный магнитный взрыв. Выброс вещества произошёл в виде протуберанца. Ранее исследователи наблюдали спонтанное переподключение солнечных силовых магнитных линий, теперь увидели переподключение ВЫНУЖДЕННОЕ.

Работа опубликована в журнале The Astrophysical Journal.

КАКИЕ СЛЕДСТВИЯ или ПО - СЛЕДСТВИЯ

ВСЁ ДЕЛО В ТОМ, ЧТО СОБЫТИЮ ПО ВЗРЕЗАНИЮ МАГНИТНОЙ ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ НЕТ АНАЛОГОВ. СРАВНИТЬ НЕ С ЧЕМ. ВСЁ ПРОИСХОДИТ ВЖИВУЮ.

НАС ОБЛИЛИ КОСМИЧЕСКИМ ДОЖДЁМ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ ОГРОМНОЙ МОЩНОСТИ – И ЭТО НЕ СЛУЧАЙНЫЙ ФАКТОР – ПРИЦЕЛИВАНИЕ НА ПЛАНЕТУ НЕ ПРОСТО ТАК ПРОИСХОДИТ.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ИЗ КОСМОСА.

27 ДЕКАБРЯ 2004 года магнетар SGR 1806-20 (который также был нацелен на Землю) выбросил невероятно много гамма-излучения, а 26 декабря того же года в Индийском океане произошло землетрясение М 9.0 + , в результате которого образовалось цунами и погибло, по меньшей мере, 300 000 человек. SGR 1806-20 находится от Земли на удалении 50 000 световых лет, но если бы он был поближе – на дистанции порядка 10 световых лет, то вспышка убила бы всё живое.

То есть корреляция землетрясения и гамма-всплеска очевидна.

И очевидна она с 1983 года, когда доктор Пол ЛаВиолетт написал работу, в которой назвал ГАММА-ВСПЛЕСКИ в околоземном пространстве ГЛАВНЫМ МАРКЕРОМ сильных землетрясений.

26 МАЯ 2019 года корреляция подтвердилась снова. Так, 13 мая гавайские астрономы увидели, что излучение Стрельца A* (центр галактики Млечный Путь) увеличилось в 75 раз – и 26 МАЯ произошло землетрясение М8.0 + в Перу.

Следует сразу заметить, что Стрелец A* находится от нас на огромной дистанции световых лет (как и другие источники), поэтому говорить о нём в настоящем времени некорректно. Сейчас астрономы просто регистрируют процессы, которые произошли там задолго до наших дней, однако сути дела это не меняет: волна продолжает идти.

К слову сказать, Стрелец А* продолжает быть нацеленным на Землю, излучение из него исходит чрезвычайно узким потоком. Поток имеет в поперечнике порядка стомиллионной доли градуса; фактически луч направлен прямо на нас.

Следующим подтверждением ударной силы космического гамма-излучения было землетрясение 6-7 ЯНВАРЯ 2020г. От серии толчков магнитудой 6,4 пострадал остров Пуэрто-Рико, что на востоке от туристической Доминиканы. Эпицентр находился в океане на глубине 7-10 километров. Был объявлен режим чрезвычайного положения, а для ликвидации последствий подключена Национальная гвардия. Есть погибшие.

ЧЕЛОВЕК.

Мы все – вместе с планетой – составляем единое целое. Конечно, событие по взрезанию полярной ионосферы Земли уже вошло в нашу плоть и в кровь. Хотелось бы знать, каким образом и к чему всё это приведёт.

Если подумать, то вся эта картина настолько оказывается максимально выверенной, рассчитанной и продублированной, что нет сомнения в глобальном сценарии ВЫСШЕГО РАЗУМА и Его Высшей цели.

Переходной этап – комплексная и глобальная очистка прежнего энергетического плана. Этот вывод напрашивается первым. Потому что это ЯВЛЕНИЕ необозримо многопланово и задействует абсолютно все уровни бытия. Одни токи Биркеланда чего стОят – то самое перезамыкание магнитных силовых линий, после которого устанавливается новое магнитное течение со всеми новыми свойствами и градиентами полей. В том числе и в организме человека (головной мозг).

МУТАГЕННЫЙ ЭФФЕКТ ГАММА ИЗЛУЧЕНИЯ – или новый механизм мутации ДНК

Под воздействием потока элементарных частиц, поступающих из космического пространства, изменяется молекулярный состав ДНК. Нуклеотид образует быстроживущее временное соединение, которое играет роль динамического резектора (рассекателя). Под влиянием элементарной частицы происходит «микровзрыв» пентаритмического кольца.

Быстроживущее соединение-резектор – это нуклеотид с шестым членом «Н» (водородом), притянутым в разрыв кольца. Введением новых членов система ДНК теряет устойчивость. Но зато обретает подвижность. Это состояние длится мгновенную долю секунды (фемто-, атто-диапазоны и глубже). Этого вполне достаточно для запоминания возможности изменения и последующего изменения.

Начало трансмутации – это всегда потеря устойчивости. Рождение 6-ти, 7-ми компонентных нуклеотидов знаменует начало процесса мутаций, где кровь есть отображение всех мутаций по разуплотнению материи тела человека.

Собственно это построение уже обретает летучесть и теряет плотность. Принцип взаимодействия химического вещества и физической элементарной частицы даёт уникальные возможности получения нового типа веществ. И как следствие – рождение новой биохимии (эволюции и развития) человека взамен прошлой биохимии (обязательного клеточного стресса).

Фактически это уже происходит – появление «узелкового» типа ДНК этому пример; то, что раньше по незнанию называли «мусорная» ДНК.

А дальше можно только предполагать.

Глобальное воздействие ЯВЛЕНИЯ предполагает соответствующее широкомасштабное действие – энергетическое. Значит, настало время нам быть свидетелями и одновременно УЧАСТНИКАМИ дальнейшего разрушения старых энергетических матриц (мыслей, привычек, паттернов, эгрегоров). Больших и малых, в самых разных вариантах. Во всех проявлениях – от глобального плана до плана личного, индивидуального.

Зато в одном можно ПЕРЕСТАТЬ СОМНЕВАТЬСЯ – старый мир … нет, он не обречён … СТАРОГО МИРА ПОПРОСТУ УЖЕ НЕТ.

Формально, конечно, он есть для отдельно взятых человеков, существуя в их мыслях, предположениях, характере и привязанностях. В глобальном плане старый мир перестал существовать, когда открылась трещина.

Когда она закрылась – МИР СТАЛ ДРУГИМ.

P.S.

Однако уже зафиксированы первые симптомы (неофициально, путём расспросов знакомых и знакомых их знакомых) – проблемы со сном у взрослых и детей. Например, хотеть спать и невозможность уснуть. Снотворные помогают мало или совсем не помогают. Или уснуть ("провалиться в сон") во внеурочное время.

Перестройка организма имеет свои нюансы. Мы действительно начали жить в ДРУГОМ мире. Тело приспосабливается к новым энергетическим условиям, это факт.

Что помогает – внимательное и бережное отношение к себе, без перегружения. Нам эту ситуацию остаётся только принять, сопротивление бесполезно.

И энергетическое равновесие.

Хотя бы минимальное.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ - как уснуть, минимум усилий и сподручных средств.



Способ первый (от доктора Неумывакина) - плотно прижать ко рту целлофановый пакет и подышать (2 минуты - крайний предел).

Способ второй - найти точку "третьего глаза" на лбу (в Индии на этом месте ставят цветной кружок). Нажимая на это место (определяется ещё по болезненному надавливанию), одновременно три раза глубоко вздохнуть.

Способы можно совмещать.

Способ третий - ладонями обнять голову (пальцы "смотрят" на макушку). Весь волосяной покров закрывается. Пальцы могут быть сжаты или растопырены.

Можно использовать только одну ладонь, не важно, какую.

А что будет дальше – поживём, увидим ….



Ссылки.

«Космические лучи самых высоких энергий»

https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/430665

«Река гамма-лучей из M87»

https://yandex.ru/turbo?text=https.astronews.ru-bin.cgi

«Гамма-излучение Солнца удивило астрономов»

https://yandex.ru/turbo?text=https.ru-Sun

«Високосный 2020-й год начался с чудес и землетрясений»

Система мониторинга окружающей среды

https://idp-cs.net/ym_ls.php

Global Coherence Initiative. Live Data

https://www.heartmath.org/gci/gcms/live-data/

Здесь можно посмотреть и про Шумановский резонанс, очень наглядные фотографии в реальном времени, особенно когда вместо цветной картинки – чёрная пустота

Источник: https://m-ua.info/9141