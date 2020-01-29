«Святые девяностые». Часть 5. 1995. Принцесса Диана в Москве
15 июня. Приезд принцессы Дианы
15 июня. Принцесса Диана с министром социальной защиты населения России Людмилой Фёдоровной Безлепкиной
15 июня. Принцесса Диана в Москве встречается с вице-премьером Российской Федерации Юрием Яровым и министром социальной защиты населения России Людмилой Фёдоровной Безлепкиной
15 июня. Принцесса Уэльская Диана посещает детскую городскую клиническую больницу в Тушино
15 июня. Принцесса Диана, прибывающая в Большой театр, чтобы посмотреть балет «Сильфида»
15 июня. Принцесса Диана в Большом театре
15 июня. Принцесса Диана в Большом театре беседует с балеринами
16 июня. Принцесса Уэльская посещает Кремль
До сих пор не пойму, что это все носятся с этой английской проституткой, как с писаной торбой?