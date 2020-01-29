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«Святые девяностые». Часть 5. 1995. Принцесса Диана в Москве

09:01. 29 января 2020 139 просмотров Один комментарий Опубликовал:


15 июня. Приезд принцессы Дианы


15 июня. Принцесса Диана с министром социальной защиты населения России Людмилой Фёдоровной Безлепкиной


15 июня. Принцесса Диана в Москве встречается с вице-премьером Российской Федерации Юрием Яровым и министром социальной защиты населения России Людмилой Фёдоровной Безлепкиной


15 июня. Принцесса Уэльская Диана посещает детскую городскую клиническую больницу в Тушино


15 июня. Принцесса Диана, прибывающая в Большой театр, чтобы посмотреть балет «Сильфида»


15 июня. Принцесса Диана в Большом театре


15 июня. Принцесса Диана в Большом театре беседует с балеринами


16 июня. Принцесса Уэльская посещает Кремль


Источник: https://humus.livejournal.com/7053734.html

Метки: история, Москва, Россия, фото

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