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Сводки от ополчения Новороссии 29 января 2020

09:42. 29 января 2020 188 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

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У карателей «боевые» потери и проблемы из-за беглеца, прихватившего важные военные документы (ВИДЕО) | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

По данным, зафиксированным наблюдателями представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки обстрелов со стороны ВСУ не происходило.

Противник продолжает использовать условия перемирия для размещения вооружения и военной техники в населенных пунктах на подконтрольной территории, подвергая опасности мирных жителей.

Так, в зоне ответственности 93-й омбр отмечено нахождение военной техники ВСУ:
— в н. п. Муратово — один бронетранспортер и одна боевая машина пехоты;
— в границах н. п. Передельское — один бронетранспортер.

В районе н. п. Золотое военнослужащие 72-й омбр разместили две боевые машины пехоты и две бронированные боевые машины.

С целью сокрытия вооружения вблизи линии боевого соприкосновения отмечается активное подавление сигналов управления и навигации БЛА СММ ОБСЕ в зоне ответственности 93-й бригады ВСУ в районе н. п. Лопаскино с применением станций радиоэлектронного подавления Р-934Б и «Буковель-АД» из состава 305-го батальона РЭБ ВСУ.

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Также нашими наблюдателями отмечается факт обстрела беспилотного летательного аппарата СММ ОБСЕ со стороны позиций 93-й омбр ВСУ в момент его пролета с направления н. п. Новотошковское в направлении н. п. Голубовское.

Данные факты также подтверждаются наблюдателями миссии ОБСЕ.

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Кроме того, противник продолжает проводить инженерное дооборудование имеющихся позиций, а также производить установку минно-взрывных заграждений на подконтрольной территории.

За прошедшие сутки, по данным нашего источника, при выполнении инженерных работ в районе населенного пункта Орехово подорвались на собственной мине двое военнослужащих 93-й механизированной бригады ВСУ.

В результате подрыва старший солдат Закусило погиб на месте, рядовой Кучер получил минно-взрывную травму и в тяжёлом состоянии доставлен в военный госпиталь н. п. Северодонецк.

Факт небоевых потерь командование бригады представило как результат обстрела.

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Мы продолжаем фиксировать рост числа правонарушений и преступлений, совершаемых военнослужащими вооруженных сил Украины на подконтрольной Киеву территории.

Так, 26 января на трассе Старобельск – Бахмут в районе населённого пункта Рубежное по вине военнослужащего 72-й отдельной механизированной бригады произошло ДТП.

В ходе разбирательства установлено, что рядовой Подгорный самовольно оставил место несения службы и на автомобиле ВАЗ-2110 совершил ДТП в н. п. Рубежное, в результате происшествия водитель автомобиля ДЭУ «Ланос» получил черепно-мозговую травму.

При задержании нарушителя нарядом полиции выявлено его неадекватное поведение в результате нахождения под действием психотропных веществ.

В автомобиле обнаружена учетная документация по службе ракетно-артиллерийского вооружения, раздаточные ведомости и книги учета оружия и боеприпасов. С целью проведения расследования происшествия в 72-й бригаде работает комиссия военной службы правопорядка.

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