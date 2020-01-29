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Ситуация в Китае. Часть 3. Политическая составляющая.

12:54. 29 января 2020 95 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
На Youtube-канале "Телеканал Сталинград" вышел интересный ролик, который совсем с другой стороны раскрывает ситуацию с эпидемией короновируса в Китае.

Версия весьма интересная, но остаётся главный вопрос: насколько на самом деле опасен вирус? То, что некий вирус был реально запущен, лично у меня сомнений нет. При этом я также вполне допускаю, что ситуация может искусственно нагнетаться в политических целях. Вопрос в другом. Наскольо люди, которые решили использовать некий вирус в своих политических целях, на самом деле контролируют ситуацию с его распространением и представляют себе реальные последствия его распространения?

Также очевидно, что все события начала 2020 года очень сильно связаны между собой, начиная с убийства иранского генерала Сулеймани, включая попытку объявить импичмент Трампу, а также послание Путина и последующая отставка правительства в России. Противостояние двух олигархических транснациональных группировок, которые многие эксперты, тот же Валентин Юрьевич Катасонов, условно называют "Ротшильды" и "Рокфеллеры" перешло в очень агрессивную форму. По сути, это всё проявление третьей мировой войны, которая давно уже ведётся, но в скрытой форме. Началом этой войны можно считать 11 сентября 2001 года, когда часть элиты США организовала у себя терракт с разрушением зданий Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. В каких то регионах, таких как Сирия, Украина или достаточно большая часть Африки, эта война давно уже ведётся в явном виде с применением всех видов вооружения, даже оружия массового поражения (химическое и биологическое), за исчключением стратегического ядерного. И все массовые эпидемии "африканской чумы свиней" всё из этой же серии.

Опять же, если рассматривать сценарий реализации проекта "золотой миллиард", который продвигала глобальня финансовая олигархия, то единственная страна, в которой этот проект давал явный сбой, был именно Китай. В большинстве других стран им удалось резко снизить рождаемость с помощью экономических и прочих мер, которые привели к снижению уровня жизни населения. А вот в Китае этот сценарий не работал. В отличие от российской правящей элиты, Си Цзиньпин со товарищи явно взяли курс, который противоречил "рекомендациям МВФ". Экономика Китая и уровень жизни населения в последние годы существенно выросли. Переориентация экономики Китая на внутреннее потребление явно дают весьма положительный эффект. Да и "торговая война" Китая с США во многом связана именно с этой политикой. Киатйцы начали больше потреблять собственной продукции, качество которой заметно выросло, и стали всё меньше покупать и завозить чужих товаров, в первую очередь американских. В 19 веке аналогичная ситуация сложиалсь с Британией, которую британцы пытались решить с помощью наркотиков, что в итоге привело к "опиумным войнам", которые Китай тогда, к сожалению, проиграл. Сейчас сиутация повторяется.

Но самое главное, что если анализировать возможные варианты снижения численности населения в Китае, то из всех возможных вариантов, наиболее эффективным является именно распространение смертоносного вируса, причём желательно такого, который будет действовать избирательно только на людей жёлтой расы. Кстати, я пока не нашёл достоверных сведений, есть ли случаи летального исхода у представителей не жёлтой расы. Так что я не исключаю варианта, что верхушка данной олигархической группировки решила использовать своё уханьское отделение "в тёмную", чтобы сразу "убить двух зайцев". С одной стороны, дестабилизировать политическую обстановку в Китае, а с другой, резко сократить количество китаейцев, чтобы серьёзно ослабить Китай экономически.

А с третьей стороны, мы со своего уровня никак не можем повлиять на данную ситуацию. Так что нам остаётся только запастись попкорном, поудобнее устроиться в креслах и пока наблюдать за данным спектаклем. А там, время покажет, как оно повернётся.

Источник: https://mylnikovdm.livejournal.com/337342.html

Метки: война элит, Китай, эпидемия

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