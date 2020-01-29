Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 29 января 2020

В минувшие выходные очередная колонна американской военной техники вошла на территорию Сирии в провинцию Хасеке из иракского города Эрбиль.

В ее составе грузовые машины со строительными материалами, а также вооружением. Очевидцами был замечен довольно редкий образец БТР «AGMS», стоящий на вооружении у спецподразделений армии США.

Такая активность связана с покупкой Вашингтоном у «Сирийских демократических сил» участка земли под строительство военной базы. Объект будет находиться в районе поселения Тель-Брак на северо-востоке от центра провинции Хасеке.

Причем на северо-востоке Сирии уже располагается ряд опорных пунктов американских оккупационных войск, несмотря на заявления Белого дома о выводе своего контингента из страны. Такая активность вызывает определенное недоумение: то ли Штаты действительно решили свернуть присутствие военного контингента, то ли под предлогом охраны нефтяных месторождений решили просто перегруппировать свои силы.

Свои действия Вашингтон объясняет несостоятельностью официального Дамаска бороться с террористической группировкой ИГИЛ*. По словам заместителя командующего операцией международной коалиции во главе с США против ИГИЛ генерал-майора Алекса Гринкевича, «для полного уничтожения ИГИЛ требуется эффективное управление, и я не уверен, что режим (правительство Сирии) может его обеспечить».

Отметим, что американские военные регулярно проводят патрулирование территорий, занимаемых курдами, где зачастую сталкиваются с конвоем российской военной полиции, также осуществляющим патрулирование, но уже в рамках российско-турецкого меморандума с целью обеспечения безопасности в регионе и разграничения между турецкими силами и курдскими отрядами самообороны.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация.