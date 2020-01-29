Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 29 января 2020
- 08:03 Теперь их стало 50.
- 07:32 ВАЖНО: Армия Сирии взяла в плен свидетеля подготовки новой «химической атаки» (ВИДЕО).
- 04:00 Исторический предшественник “Сделки века”.
- 04:00 Колонны войск США прибывают в Сирию. Зачем? (ФОТО, ВИДЕО).
- 00:30 Иерусалим не продаётся: Палестина отвергла предложенную США «сделку века».
- Вчера 22:49 Лохотрон века.
Теперь их стало 50
Два пустых сарая в пустыне превращаются…превращаются сараи…сараи превращаются….
Пентагон официально увеличил цифру пострадавших от иранского удара по базе Айн-аль-Ассад 8 января 2020 года.
Теперь официально признают 50 пострадавших https://abcnews.go.com/Politics/pentagon-now-50-service-members-suffered-brain-injuries/story?id=68598126
Хроника вранья Пентагона теперь выглядит так.
1. Ни один американский солдат не пострадал при обстреле Ираном базы Айн-аль-Ассад.
2. Пострадало 8 человек.
3. Пострадало 11 человек.
4. Пострадало 34 человека.
5. Пострадало 50 человек.
6. Продолжение следует…
Напоминаю, что КСИР еще в первый день заявил, что у США до 80 раненых, в то время, как Пентагон вообще отрицал потери.
В итоге, число пострадавших уверенно приближается к той цифре, которую заявлял КСИР.
И это мы даже не рассматриваеv вопрос потенциального сокрытия погибших, которые могли иметь место, на что намекали истории обеспокоенных родителей, которые не могли дозвониться до своих детей в Ираке.
PS. Относительно ситуации с гибелью "Бомбардье Е-11" в провинции Газни в Афганистане, то иранское государственное ТВ подхватило сообщения о том, на борту погиб один из убийц Сулеймани – Майкл Д'Андреа. США пока никак не подтвердили и не опровергли заявления Талибана о том, что среди погибших были высокопоставленные сотрудники ЦРУ, включая "Аятоллу Майка".
Касательно самолета, то он использовался не только как узел связи. Он выступал и в роли командного пункта при проведении операций в отдаленных районах Афганистана, где он мог координировать действия наземных команд спецназа, операторов ударных и разведывательных беспилотников, различных средств технической разведки.
До сих пор нет ясности, что привело к гибели самолета.
Личная охрана командующуго группировкой США в Афганистане генерала Миллера, который последнюю неделю катается по губернаторам провинций и пытается заставить их более активно заниматься вопросами безопасности и давления на Талибан.
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ВАЖНО: Армия Сирии взяла в плен свидетеля подготовки новой «химической атаки» (ВИДЕО)
Военнослужащие Сирийской Арабской армии взяли в плен боевика, который стал свидетелем подготовки новой провокации против Дамаска и Москвы.
Напомним, ранее сообщалось о подготовке «Белыми касками» новой провокации с использованием «химического оружия».
Пленный по имени Абу Хамза работал охранником складов в городе Кафер-Хамра.
Он рассказал, что несколькими днями ранее увидел, как «люди из гражданской обороны» (так он называет членов «Белых касок» — прим. РВ) прибыли на склад и взяли съемочное оборудование, коробки, а также фрагменты боеприпасов.
«Я точно не знаю, что было на складах. Какое-то время назад приехали (люди) на микроавтобусе и погрузили в него коробки с серыми емкостями и коробки с частями ракет и снарядов. Они прихватили камеры и всякое оборудование для видеосъёмки», — рассказал он.
После начала боевых действий Абу Хамзу забрали на фронт, в район Рашидин-4 на юго-западе города Алеппо, где он воевал за отряд «Джейш Осман». Этот район был ему незнаком, и при отступлении Абу Хамза заблудился и попал в плен.
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Исторический предшественник “Сделки века”
Исторический предшественник "Сделки века".
Режим апартеида в ЮАР до 1996 года.
Как кончил расистский режим в ЮАР, который, кстати, также обладал ядерным оружием и бомбил соседей, попутно угнетая коренное население, прекрасно известно. И это явно была не "сделка века".
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Колонны войск США прибывают в Сирию. Зачем? (ФОТО, ВИДЕО)
В минувшие выходные очередная колонна американской военной техники вошла на территорию Сирии в провинцию Хасеке из иракского города Эрбиль.
В ее составе грузовые машины со строительными материалами, а также вооружением. Очевидцами был замечен довольно редкий образец БТР «AGMS», стоящий на вооружении у спецподразделений армии США.
Такая активность связана с покупкой Вашингтоном у «Сирийских демократических сил» участка земли под строительство военной базы. Объект будет находиться в районе поселения Тель-Брак на северо-востоке от центра провинции Хасеке.
Причем на северо-востоке Сирии уже располагается ряд опорных пунктов американских оккупационных войск, несмотря на заявления Белого дома о выводе своего контингента из страны. Такая активность вызывает определенное недоумение: то ли Штаты действительно решили свернуть присутствие военного контингента, то ли под предлогом охраны нефтяных месторождений решили просто перегруппировать свои силы.
Свои действия Вашингтон объясняет несостоятельностью официального Дамаска бороться с террористической группировкой ИГИЛ*. По словам заместителя командующего операцией международной коалиции во главе с США против ИГИЛ генерал-майора Алекса Гринкевича, «для полного уничтожения ИГИЛ требуется эффективное управление, и я не уверен, что режим (правительство Сирии) может его обеспечить».
Отметим, что американские военные регулярно проводят патрулирование территорий, занимаемых курдами, где зачастую сталкиваются с конвоем российской военной полиции, также осуществляющим патрулирование, но уже в рамках российско-турецкого меморандума с целью обеспечения безопасности в регионе и разграничения между турецкими силами и курдскими отрядами самообороны.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Иерусалим не продаётся: Палестина отвергла предложенную США «сделку века»
Президент Палестины Махмуд Аббас, комментируя предложенную США «сделку века», заявил, что Иерусалим не продается.
«Сделка века» не пройдет, и наш народ отправит ее в мусорную корзину истории», — заявил Аббас.
«Мы не будем кланяться и не будем сдаваться… мы едины перед лицом всех планов ликвидации, которые наш народ отвергнет. Мы говорим «нет, нет, нет» «сделке века», — добавил палестинский лидер.
Он подчеркнул, что готов к переговорам не с США, а со всем «ближневосточным квартетом», куда также входят Россия, Евросоюз и ООН. Обсуждать «сделку века» Аббас отказался даже в таком формате.
Он также отметил, что Палестина настаивает на признании своего государства в границах 1967 года.
«Сделка века»
Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в присутствии израильского премьера Биньямина Нетаньяху озвучил условия предлагаемой Вашингтоном «сделки века» по ближневосточному урегулированию.
Он объявил, что это будет «исторический шанс» для палестинцев на свое государство.
Его столица, по условиям сделки, предполагается в Восточном Иерусалиме. Там же может появиться американское посольство, заявил Трамп.
Однако Нетаньяху позднее рассказал, что столица будет расположена в городе Абу-Дисе «за ограждением» Иерусалима.
По условиям сделки, палестинцы смогут вдвое увеличить свою территорию, а США помогут Аббасу в создании государства, если он согласится на переговоры. Для реализации документа США образуют совместный комитет с Израилем. Нетаньяху, по словам Трампа, согласился с предложенным Вашингтоном планом.
Позднее американский президент опубликовал у себя в Twitter карту, которая демонстрирует, как будет выглядеть палестино-израильская граница, если стороны пойдут на сделку.
Палестину предлагается соединить двумя магистралями с погранпереходами в Иорданию. Палестинский Западный берег будет отделен от Иордании полосой израильской территории. Кроме того, палестинский сектор Газа планируется существенно расширить, к нему добавятся два крупных района вдоль египетской границы. Кроме того, представленная Трампом карта «сделки века» обозначает сирийские Голаны территорией Израиля.
Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.
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Лохотрон века
Карта Палестины представленная Трампом в рамках "Сделки века". При этом Иерусалим полностью отходит Израилю.
Вполне естественно и предсказуемо, что Палестина сразу официально отвергла подобную "сделку".
Разумеется, эта позиция найдет широкую поддержку в арабском мире, лишний раз демонстрируя, что времена, когда США выступали посредником в арабо-израильском конфликте давно закончилось.
И столь же очевидно, что к вопросам "мира на Ближнем Востоке", данный развод никакого отношения не имеет.
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