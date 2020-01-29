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Пожарные против полиции

10:30. 29 января 2020 114 просмотров 5 коммент. Опубликовал:


Развитие демократии во Франции дошло до такой степени, что вчера полиция избивала протестующих пожарных.











Преступный режим Макрона нарушающий права граждан на мирный протест должен уйти. Франция будет свободной и европейской страной!







Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5601581.html

Метки: Видео, Митинги, протесты, Франция

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5 Комментариев » Оставить комментарий


  • 24475 12673
    Ursus 29 января 2020 в 12:39

    интересно как эти пиар-асы стараются развести людей по загонам, эти против тех. Однажды возможно будет по-другому, люди против упырей.

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  • 1469 1027
    Игорь 29 января 2020 в 13:05

    Если там пожарные имеют возможность биться против полиции гидрошлангами то Франция поистине свободная страна. Соревнование силовых структур это нормально все должны отрабатывать свой хлеб зачем тогда набирался лям полицейских если пожарных или шахтёров шемить нельзя. А если ещё и этот собачий лям можно тушить из брансбойтов то это вообще славно.

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  • 8623 3659
    BlackCat 29 января 2020 в 13:28

    Хохол про этот сценарий и рассказывал.

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    1
  • 8623 3659
    BlackCat 29 января 2020 в 13:30

    Яркий пример заката Европы, как цивилизованной культуры. Германии стоит сотню раз подумать, стоит ли оставаться с западом, или же открыть двери востоку.

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    • 2838 1858
      чужойBlackCat 29 января 2020 в 13:44

      Ни какого заката культуры нет. Это наша культура. Германии стоит подумать, не управлять ли Германией самими немцами. А на счет Востока это очень сомнительно. Особенно Иран. С Ираном нужно “дружить” как с альтернативой “дружбы” с “пострадавшими” во время войны. Но дружить на всю катушку с Ираном опасно.
      Это как “дружба” с Турцией. Вроде и летчик геройски погиб, вроде и неочень погиб,
      вроде и дружба теперь.
      Ну как то так. А в Минске тоже была война между МВД и КГБ, просили вмешаться Президента.
      И при Брежневе была такая же война. А Германии нужно подумать о Германии как о своей стране.

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