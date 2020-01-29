О расселении мегаполисов. Фионова Людмила Кузьминична и Ткаченко Юрий Леонидович

Фионова Людмила Кузьминична – профессор РАН, доктор физико-математических наук, сопредседатель экспертного Комитета СТА, независимый эксперт и

Ткаченко Юрий Леонидович – Кандидат технических наук, доцент кафедры «Экология и промышленная безопасность» Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана.



В этой программе речь пойдет о проблемах в области экологии и демографии, о том какое влияние на человека оказывают эти факторы, а так-же рассматривается вопрос перенаселения в современных мегаполисах и возможности перехода к природо- подобному образу существования с научной точки зрения.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5xgFTdl3J6Q