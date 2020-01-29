О расселении мегаполисов. Фионова Людмила Кузьминична и Ткаченко Юрий Леонидович
Фионова Людмила Кузьминична – профессор РАН, доктор физико-математических наук, сопредседатель экспертного Комитета СТА, независимый эксперт и
Ткаченко Юрий Леонидович – Кандидат технических наук, доцент кафедры «Экология и промышленная безопасность» Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана.
В этой программе речь пойдет о проблемах в области экологии и демографии, о том какое влияние на человека оказывают эти факторы, а так-же рассматривается вопрос перенаселения в современных мегаполисах и возможности перехода к природо- подобному образу существования с научной точки зрения.
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Оценка состояния жизни и качества управления – всё вполне справедливо! Однако, не тех мы критикуем. Правительство-Дума-Президент – не есть истинные правители России. Нами правят собственники природных ресурсов и хозяева денег – вот истинные правители. Но по законам Мироздания, собственником может быть лишь Творец-Создатель. Гуманоиды, объявившие себя собственниками земли и природных богатств – это враги не только человечества, но самого Бога, и не имеют права на существование…