Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире

О расселении мегаполисов. Фионова Людмила Кузьминична и Ткаченко Юрий Леонидович

14:06. 29 января 2020 102 просмотра Один комментарий Опубликовал:

Фионова Людмила Кузьминична – профессор РАН, доктор физико-математических наук, сопредседатель экспертного Комитета СТА, независимый эксперт и
Ткаченко Юрий Леонидович – Кандидат технических наук, доцент кафедры «Экология и промышленная безопасность» Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана.

В этой программе речь пойдет о проблемах в области экологии и демографии, о том какое влияние на человека оказывают эти факторы, а так-же рассматривается вопрос перенаселения в современных мегаполисах и возможности перехода к природо- подобному образу существования с научной точки зрения.

Если эта тема для вас важная, поделитесь этим видео с друзьями.

Быть добру!

—————————————-
ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html
Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavmir_org
https://ok.ru/group/57560761958435
https://fb.com/groups/NarodSlavRadio
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5xgFTdl3J6Q

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
МЕДИЦИНА КАК СПОСОБ ГЕНОЦИДА!
ЛЕКАРСТВО ОТ БОЛЕЗНИ... Как гласит еврейская поговорка: если проблему можно решить деньгами, то это — не проблема, а расходы. Вот проблемы со здоровьем деньгами точно не решаются — нам это многократно доказывали всякие там Фриски, Абдуловы, Янковские, ...
Почему Владимир Путин не делает то, чего хотят «все»? (2)
... строительства «муравейников», а не через расселение мегаполисов по небольшим ухоженным посёлкам с...
Почему Россия вымирающая страна? Три шага к спасению #ЛюдмилаФионова
Стариков: Россия должна сформулировать национальную идею
Источник: PLANET TODAY Чтобы сплотить жителей России и минимизировать возможность подрыва государственности извне, российское правительство должно выработать национальную идею. Такой точки зрения придерживается политолог и публицист Николай Стариков. К ...
Л.К. Фионова: Почему мы не сопротивляемся?
..., доктор физико-математических наук Людмила Кузьминична Фионова об экологической катастрофе в России...
Людмила Фионова. Мусорная элита
Интервью с Фионовой Людмилой Кузьминичной - доктором физико-математических ...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 513 385
    Леонид 29 января 2020 в 16:44

    Оценка состояния жизни и качества управления – всё вполне справедливо! Однако, не тех мы критикуем. Правительство-Дума-Президент – не есть истинные правители России. Нами правят собственники природных ресурсов и хозяева денег – вот истинные правители. Но по законам Мироздания, собственником может быть лишь Творец-Создатель. Гуманоиды, объявившие себя собственниками земли и природных богатств – это враги не только человечества, но самого Бога, и не имеют права на существование…

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)