Мутко будет строить, Рост ВВП России, Арест за слухи и ложь // Галопом по Европам #146

В этом выпуске:

- Мутко займется строительством жилья – он назначен гендиректором Дом.РФ;

- В Москве задержаны шестеро бывших полицейских, которых обвиняют в превышении полномочий в отношении корреспондента Медузы Голунова;

-ВВП России в 2019 году вырос на 1,4 процента;

- ВЦИОМ и фонд общественное мнение включили режим предвыборной тишины за 4 года до президентских выборов;

- Лоукостер «Победа» может отменить все свои рейсы из Ростова и Самары;

- В Минске подтвердили грядущую встречу Лукашенко и Помпео;

- В Китае начались задержания за публикацию слухов и ложных новостей о коронавирусе;

- Эрдоган обвинил Арабские Эмираты в финансировании российских наемников в Ливии;

- Каждая четвертая семья в России нанимает репетиторов для своих детей;

- Работники предприятия Синтез-Энерго в Дзержинске благодаря активной коллеге добились выплаты долгов по зарплате;

- Ска-панк-группа Дистемпер стала первым в этом году коллективом, не вписавшимся в политический контекст.







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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=oF6uZ-ZUMN8