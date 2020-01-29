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Мутко будет строить, Рост ВВП России, Арест за слухи и ложь // Галопом по Европам #146

20:47. 29 января 2020 Нет просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- Мутко займется строительством жилья – он назначен гендиректором Дом.РФ;
- В Москве задержаны шестеро бывших полицейских, которых обвиняют в превышении полномочий в отношении корреспондента Медузы Голунова;
-ВВП России в 2019 году вырос на 1,4 процента;
- ВЦИОМ и фонд общественное мнение включили режим предвыборной тишины за 4 года до президентских выборов;
- Лоукостер «Победа» может отменить все свои рейсы из Ростова и Самары;
- В Минске подтвердили грядущую встречу Лукашенко и Помпео;
- В Китае начались задержания за публикацию слухов и ложных новостей о коронавирусе;
- Эрдоган обвинил Арабские Эмираты в финансировании российских наемников в Ливии;
- Каждая четвертая семья в России нанимает репетиторов для своих детей;
- Работники предприятия Синтез-Энерго в Дзержинске благодаря активной коллеге добились выплаты долгов по зарплате;
- Ска-панк-группа Дистемпер стала первым в этом году коллективом, не вписавшимся в политический контекст.



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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=oF6uZ-ZUMN8

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