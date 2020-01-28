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За такие вещи можно и партбилет на стол положить

15:26. 28 января 2020 126 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


По следам истории с подпрыгивающим МЧСником.
Губернатора Чувашии Игнатьев официально исключили из "Единой России" и обвинили в том, что он "живет в параллельной реальности" и "унижает честь и достоинство офицера" (офицеру, кстати, тоже перепало за то, что подпрыгивал). В общем, партбилет на стол.

По заявлению Пескова, подписанного указа об отставке Игнатьева пока нет. РБК с ссылкой на источники АП заявляет, что Игнатьев должен сам подать в отставку https://www.rbc.ru/politics/28/01/2020/5e2b05289a79479881c8a676 либо на этой, либо на следующей неделе. Зазор, вероятно, связан с поиском замены губернатору-затейнику. Сам губернатор на контакт с прессой не идет.

Кстати, по Суркову схожая история. По словам Пескова, указа об отставке Суркова нет, но ходит ли Сурков на работу, он тоже сказать не может. Так что де-юре он по-прежнему "помощник Путина". А вот является ли он таковым де-факто, это вопрос.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5599743.html

Метки: Единая Россия, игнатьев, идиоты, сурков, чувашия, юмор

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