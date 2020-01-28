Вячеслав Негреба – Африканские славяне
00:10. 28 января 2020 79 просмотров Нет комментариев Опубликовал: BlackCat
Источник: https://youtu.be/i_mjlQdIDnI
Источник: https://youtu.be/i_mjlQdIDnI
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Человек не для того здесь, чтобы наблюдать и отражать самого себя; он здесь для того, чтобы предоставлять себя, поступаться собой, чтобы, познавая и любя, отдавать себя.