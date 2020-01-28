Влияние электромагнитной обстановки на эффективность проведения операций в ХХI веке

В XXI веке информационная обстановка значительно изменилась и ее оценка сильно усложнилась. Это связано с бурным развитием информационных технологий, что повлияло на внедрение в вооруженных силах всех стран огромного количества средств радиоэлектроники: информационных средств управления войсками и оружием, систем боевого управления и связи, средств радиоэлектронного и оптико-электронного поражения (подавления), радиоэлектронных средств разведки, средств радиоэлектронной борьбы, а также других РЭС, от наличия и применения которых зависит эффективность проведения военной операции.

Учет и оценка этих данных, а также контроль их изменения позволяли определить радиоэлектронную обстановку (РЭО) как условия, в которых осуществляется работа РЭС. В свою очередь, РЭО рассматривалась как составная часть стратегической, оперативной и тактической обстановки. В более общем смысле РЭО рассматривалась как элемент информационной обстановки.

В XX веке при оценке оперативной (боевой) обстановки операций особое внимание обращалось на своевременное добывание, сбор, анализ и доведение до потребителей достоверных данных о положении, количестве, состоянии и возможностях различных радиоэлектронных средств (РЭС) своих войск и войск противника.

Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов: «Центр военных действий перемещается в воздушно-космическую и информационную сферы».



Массовое внедрение средств радиоэлектроники в вооруженных силах ведущих стран улучшило тактико-технические характеристики вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), но одновременно увеличило их зависимость от устойчивости работы (функционирования) данных средств, а также от возможности свободного использования радиоэлектронными средствами частот (полос частот) электромагнитного спектра (ЭМС) и динамичного управления данным процессом в ходе операции.

Появление в вооруженных силах ведущих стран информационно-сопряженных ВВСТ, в том числе высокоточного и информационного оружия, средств управления, автоматизированных систем управления войсками и оружием, современных средств связи и информационных сетей, средств различных технических разведок и систем, обеспечивающих формирование единого информационно-коммуникационного пространства, а также появление новой (информационной) сферы ведения боевых действий, организация и проведение «сетецентрических» операций, еще в большей степени расширили и изменили сущность информационной обстановки, повысили сложность ее оценки и учет ее влияния на эффективность действий войск.

Сегодня в специализированной зарубежной печати часто употребляются такие новые термины, как «электромагнитная обстановка» и «киберэлектромагнитная деятельность».

Под электромагнитной обстановкой (Electromagnetic Environment) в США и других странах НАТО подразумевается составная часть информационной обстановки, которая рассматривается как совокупность электромагнитных излучений, образованных за счет использования радиоэлектронных и других средств, рас-сматриваемыми в качестве источников электромагнитной энергии в процессе их работы (функционирования).

Киберэлектромагнитная деятельность является деятельностью по захвату, удержанию, сохранению и использованию преимущества над вероятным противником в электромагнитной сфере и киберсфере при одновременном лишении или снижении возможностей противника совершать аналогичную деятельность и обеспечивать защиту своих систем управления.

Киберэлектромагнитная деятельность ведется с целью использования объединенных усилий ВС по интеграции и синхронизации военных действий во времени, пространстве и задачам в интересах максимального использования боевой мощи в определенное время в определенном месте. Она интегрирует и синхронизирует функции и боевые возможности в кибероперациях, в ходе решения задач электронной войны (ЭВ) и в операциях по управлению электромагнитным спектром (ЭМС), а также задач по устранению конфликтных ситуаций.

Киберэлектромагнитная деятельность включает операции в киберпространстве (Cyberspase Operation), решение задач электронной войны (Electronic Warfare) и действия по управлению использованием ЭМС (Spectrum Management Operation).

В настоящей статье рассматривается влияние электромагнитной обстановки на проведение будущих военных операций и обосновывается важность правильного понимания сущности оценки ее параметров, а также существующие отличия содержания терминов «электронная война» (Electronic Warfare) (ЭВ) и «радиоэлектронная борьба» (РЭБ).



ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМ И СПОСОБОВ ВООРУЖЕННОЙ БОРЬБЫ

В 2013 г., выступая на практической конференции «Военная без-опасность России: ХХI век», начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов указал, что будущее закладывается сегодня:



«Основной акцент сейчас делается на политические, дипломатические, экономические и другие невоенные меры. Центр военных действий перемещается в воздушно-космическую и информационную сферы.



Активно развивается и концепция так называемой сетецентрической войны. В едином информационном пространстве применяются перспективные средства разведки, управления, наведения, огневого поражения и радиоэлектронного подавления. Повышается зависимость хода и исхода войны от использования в военном деле высокотехнологических действий. Особое место в системе непрямых военных действий будут занимать информационные и специальные операции. Еще одной сферой военных действий станет информационное пространство».

Большое внимание характеру и способам ведения боевых действий в операциях XXI века в условиях сложной электромагнитной и боевой обстановки уделяется за рубежом, особенно в США.

Так, начальник Центра информационных операций ВС США Д. Борк на страницах одного из военных журналов сообщил, что еще в 2009 г. национальное Объединенное стратегическое командование разработало перспективную стратегическую концепцию, неофициально именуемую как «Ведение войны в электромагнитном спектре» (Electromagnetic Spectrum Warfare – EMSW).



По его мнению, эта концепция должна заменить концепцию «Электронная война» (Electronic Warfare). Суть ее – связать в единое целое роль и функции электронной войны с использованием ЭМС, обеспечив свободный доступ для США к частотам (полосам частот) спектра и эффективное решение задач электронного противоборства (атаки и защиты) в интересах достижения информационного преимущества национальных ВС США над любым противником.

С 2010 г. руководство МО США вплотную приступило к изучению и исследованию этой новой проблемы с целью создания в Вооруженных Силах новой организационной структуры, соответствующего обучения личного состава и оснащения войск (сил), интеграции усилий органов ЭВ и управления использованием ЭМС частот в операциях будущего.

В июне 2013 г. Д. Борк заявил, что действующая в ВС США стратегия ЭВ требует развития и детальной проработки в связи с выходом новой концепции развития национальных ВС, которое предусматривает создание в Сухопутных войсках маневренных (боевых) командований и требует для их эффективного применения интеграции сил и средств электронной войны и операций в компьютерных сетях (Computer Network Operation), а также интеграции самих командований со всеми другими элементами информационных операций, которые организуются и проводятся под единым руководством Центра обеспечения информационного превосходства ВС.

Российский комплекс РЭБ 1РЛ257Э.





АНАЛИЗ УРОКОВ ЛОКАЛЬНЫХ ВОЙН

23 апреля 2015 г. председатель Научного комитета МО США К. Филдс доложил заместителю министра обороны о результатах исследований опыта локальных войн и вооруженных конфликтов и выводах по проведению в XXI веке военных операций в сложной электромагнитной обстановке.



Исследования были проведены группой экспертов и специалистов аппарата министра обороны США и всех видов ВС под руководством данного комитета и с участием консультантов и представителей от заместителя министра обороны по приобретению, технологиям и МТО.

Исследования проводились в течение двух лет (в 2013-2014 гг.) на основе анализа и оценки военных конфликтов в Ираке и Афганистане (2002, 2004, 2006 гг.), а также Грузии (2008 г.).



В докладе К. Филдса отмечается, что способность национальных Вооруженных Сил создавать и удерживать информационное превосходство в будущих операциях по «обеспечению военно-политического успеха США» снизилась в связи с возникновением серьезных недостатков, снижающих возможность эффективного решения задач электронной войны, и успехом, достигнутым вероятным противником в области ведения информационной войны. В докладе подчеркивается беспрецедентная скорость развития и глобальное распространение современных информационных технологий, увеличивающих значимость влияния электронной войны на успех военной операции.

По словам К. Филдса, проведенное исследование позволило организовать изучение имеющихся и создаваемых сил, систем и средств ЭВ, проведение экспертиз их возможностей и оценку технической и оперативной эффективности до 2035 г. При этом были определены и оценены способы и методы, позволяющие снизить или исключить некоторые из самых серьезных недостатков у существующих органов и систем ЭВ национальных ВС с учетом потребностей и возможностей войск (сил) по ведению военных (боевых) действий в сложной электромагнитной обстановке в XXI веке.

Также была учтена необходимость динамичного руководства войсками (силами), ведения разведки, решения задач электронной войны и управления использованием ЭМС частот в масштабе времени, близком к реальному, при проведении сетецентрических операций (в условиях создания единого информационного пространства) и ведения боевых действий в воздушной, наземной, морской, космической и информационной сферах.

В докладе Научного комитета МО США предлагается создать универ-сальный подход к исследованию вопросов, связанных с электромагнитной обстановкой, и продолжить изучение, проверку и оценку эффективности решения задач ЭВ с учетом всех их оперативно-технических особенностей, этапов (фаз) военной операции и всех уровней управления, а также возможных контрмер со стороны вероятного противника и других действий.



Это должно обеспечить: выявление и учет важности и значимости взаимосвязей между различными составляющими боевых возможностей войск (сил) в операциях XXI века; оценку влияния решения задач ЭВ на ход и исход проводимой военной операции во всех сферах ведения боевых действий; установление взаимосвязи и взаимного влияния применения сил и средств электронной войны, разведки, целеуказания и управления войсками (силами); уточнение организации связи и информационного обеспечения, применения оружия, определения точного положения войск, навигационного обеспечения и согласования во времени и пространстве действий элементов развернутой Соединенными Штатами группировки.

Результаты исследования Научного комитета Пентагона показали, что способность ВС США удерживать информационное превосходство снизилась в связи с успехами, достигнутым вероятным противником в области ведения информационной войны.

Анализ полученных данных также дает возможность определить эффективность ЭВ в условиях динамического управления ЭМС и необходимую организацию войск для обеспечения преимущества над вероятным противником.



Реализация перечисленного позволит определить способы снижения или исключения непреднамеренных (случайных) влияний (электромагнитных помех) многофункциональных электронных систем и средств (в том числе ЭВ) на боевую и электромагнитную обстановки; выявить степень влияния электронной войны на возможность достижения и удержания всестороннего (в том числе и информационного) превосходства над противником в операциях XXI века.

В этой связи Научный комитет МО США выработал несколько рекомендаций по следующим вопросам:

1. Разработка и применение новых систем и средств ЭВ в наступательных и оборонительных операциях будущего (рекомендации касаются всех имеющихся и перспективных систем и средств ЭВ и их применения во всем ЭМС).

2. Разработка и использование средств и методов моделирования и имитации электромагнитной обстановки для оценки возможного взаимного влияния сил и средств ЭВ своих войск и войск противника на эффективность проведения военной операции ВС США.

3. Совершенствование организационно-штатной структуры органов и сил ЭВ, их оснащения и кадрового обеспечения, обучения и последующей подготовки соответствующих специалистов.

4. Проведение необходимых испытаний и экспертной оценки эффективности применения сил, систем и средств ЭВ; прогноз ожидаемого влияния их действий на электромагнитную и боевую обстановки; определение ответной реакции на происходящие в них изменения.

5. Формирование программ, учитывающих весь перечень разработанных рекомендаций на всех уровнях управления (в том числе на уровне МО и командований ВС).

Как оценивает Научный комитет МО США, стоимость реализации предлагаемых рекомендаций в период до 2020 г. составляет $2,3 млрд. При этом комитет осознает, что такие инвестиции будет трудно выделить в действующем периоде бюджетной сдержанности, и тем не менее он отмечает, что их невыделение будет провалом в повышении боевых возможностей ВС США.



Кроме того, невыделение потребных финансов создаст серьезные риски в обеспечении национальными Вооруженными Силами «информационно-электромагнитного господства» США в операциях будущего.

Научный комитет Пентагона также отмечает, что в ходе проведения исследований были вскрыты серьезные проблемы во всех сферах ведения боевых действий и что они характерны для большинства видов и типов современных операций; что превосходство Соединенных Штатов в области информационных технологий постепенно утрачивается и поэтому необходим существенный набор инициатив по восстановлению этого преимущества.

Утрате превосходства способствовали три фактора.

Научный комитет Пентагона считает, что необходимо совершенствовать оргштатную структуру органов и сил электронной войны.



Во-первых, 25 лет пренебрежительного отношения к ЭВ после завершения «холодной войны». В результате США упустили свое подавляющее лидерство в перспективных технологиях этой области деятельности ВС.

Во-вторых, в XX веке произошла широкая международная миграция перспективных информационных технологий и появилась возможность создания новой электронной техники, использования программного обеспечения и модульной архитектуры построения. Это полностью относится и к средствам ЭВ.



С их распространением была организована подготовка и обучение соответствующих специалистов не только в странах с высоким уровнем развития науки и техники, но и в менее развитых. Средства ЭВ, способы и методы их применения стали доступнее террористическим группам и организациям.

В-третьих, стало ясно, что потенциальные противники, которые могли ранее только наблюдать за превосходством Соединенных Штатов в наличии и использовании на поле боя электронных средств различного назначения, получили возможность их создания и предприняли тщательно организованные и хорошо обеспеченные финансами шаги по преодолению разрыва с США в области информационных технологий.



В связи с этим Научный комитет МО США предлагает:

– восстановить преимущество национальных ВС в возможных военных конфликтах XXI века, научиться динамично управлять использованием ЭМС, исключить имеющиеся сегодня проблемы в планировании и эффективном использовании его частот (полос частот); расширить диапазон использования ЭМС как в сторону высоких, так и низких частот;

– совершенствовать навыки специалистов по использованию частот (полос частот) ЭМС, а органов – по руководству подчиненными при решении задач ЭВ в ходе операции в масштабе времени, близком к реальному; научиться эффективно применять программное обеспечение систем ЭВ в условиях динамичного управления использованием ЭМС в операции;

– перейти к более широкому использованию сил и средств электронной атаки (Electronic Attack) с целью увеличения и эффективности ведения ЭВ и проведения военной операции в целом.



Можно предположить, что командование ВС США на основе рекомендаций Научного комитета МО продолжает работу по дальнейшему совершенствованию сил, систем и средств ЭВ, по выработке методов динамичного управления использованием ЭМС в операциях национальных группировок войск (сил).



Об этом свидетельствуют уточнение и издание в 2012-2014 гг. ряда новых наставлений КНШ и уставов видов ВС США, которые не только упорядочивают и совершенствуют формы, способы, задачи ЭВ, но и уточняют ответственность должностных лиц в области ведения информационных операций, электронной войны, обеспечения безопасности и динамичного управления использованием ЭМС в ходе военных (боевых) действий с участием США, а также интегрируют всю киберэлектромагнитную деятельность в национальных ВС в мирное время, в чрезвычайной обстановке и в операциях XXI века.

О принятых мерах также свидетельствуют формирование в ВС США новой организационной структуры, отвечающей за киберэлектромагнитную деятельность, и интеграция функций руководства ВС США в этой области.



Так, в статье в одном из периодических военных журналов сообщается, что с 1 декабря 2013 г. в составе оперативного управления штаба Объединенного стратегического командования (ОСК) ВС США начал действовать новый орган – отдел оперативного управления (J3-E), который обеспечивает координацию всей киберэлектромагнитной деятельности не только своего командования, но и Вооруженных Сил в целом, динамичное управление использованием ЭМС; определение перечня и планирование решения задач ЭВ в кризисной обстановке и в ходе военной операции.

По мнению американских специалистов, в задачи этого отдела будет также входить оказание поддержки во всесторонней обработке информации; проведение экспертных оценок; разработка предложений командованию ОСК по своевременной организации киберэлектромагнитной деятельности в мирное время, в период возникновения кризисной ситуации и в военное время.

Руководителем созданного отдела назначен бригадный генерал Р. Эванс. Будучи заместителем начальника отдела глобальных операций оперативного управления (J3MA) ОШ КНШ, он будет содействовать обеспечению боеготовности Вооруженных Сил, решению задач боевого управления, планированию согласованных космических, ядерных и кибернетических операций, а также обеспечивать ведение ЭВ и совместное (всеми компонентами Вооруженных Сил или элементами группировки войск (сил) использование ЭМС в повседневной деятельности и в операциях ВС США.



ФАКТОРЫ, УСЛОЖНЯЮЩИЕ ОЦЕНКУ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ (ИНФОРМАЦИОННОЙ) ОБСТАНОВКИ

Ведение военных (боевых) действий в информационной сфере (ИС) значительно отличается от ведения боевых действий в других сферах и имеет ряд особенностей, которые непосредственно связаны с характеристиками самой сферы.

Так, ИС, в отличие от других сфер ведения боевых действий, не имеет четких пространственных и временных границ. При этом действия в данной сфере могут одновременно носить как локальный, так и глобальный характер и для них не существует государственных границ и закрытых территорий.

Кибернетическое командование находится в подчинении Стратегического командования ВС США.



Сами действия могут одновременно охватывать не только районы боевых действий своих войск (сил) и противника, но и важнейшие критические объекты и инфраструктуры противоборствующих сторон.

Организация (в том числе планирование) и ведение военных действий в рассматриваемой сфере основано на широком применении микроэлектронной вычислительной техники, средств связи, автоматизированных банков данных, взаимоувязанных между собой в информационно-вычислительные системы и информационно-коммуникационные сети, объединяющие различные органы управления, силы и средства.

Боевые действия в ИС характеризуются высокой анонимностью и скрытностью, трудностью выявления агрессора, его принадлежности, используемого им информационного оружия и программно-технического обеспечения. Кроме того, подготовка к ведению таких действий может осуществляться заблаговременно, в том числе и в мирное время.

Кроме того, ведение военных действий в ИС может осуществляться с территории стран, не участвующих в военном конфликте, занимающих нейтральную позицию или поддерживающих проведение военной операции.

Боевые действия в ИС оказывают влияние (иногда решающее) на направления, способы и результаты действий войск (сил) в других четырех сферах (воздушной, наземной, морской и космической), а также на эффективность проведения военной операции в целом.

При этом они могут предшествовать или сопровождать боевые действия в других сферах, а также являться способом побуждения начала или продолжения применения традиционных средств вооруженной борьбы или вестись с целью устрашения противника, заставить его отказаться от своих намерений или необходимости вести силовые военные действия, что обеспечивается за счет достижения и удержания информационного превосходства над вероятным или действующим противником.

Кроме того, успешное решение задач в ИС сокращает потери войск (сил) и сроки проведения военной операции, обеспечивает достижение поставленных военно-политическим руководством целей, сокращает время принятия решений, позволяет предвидеть намерения и упреждать действия противника.

Боевые действия в информационной сфере способны оказать решающее влияние на направления, способы и результаты действий войск (сил) в других четырех сферах.

Боевые действия в ИС создают благоприятные условия для принятия и реализации решений в военной и политической областях деятельности государства, иногда даже без необходимости развязывания вооруженной борьбы.

Боевые действия в ИС обладают преимуществом над ведением боевых действий в других сферах, так как они оказывают не только когнитивное и информационное, но в ряде случаев и силовое воздействие на личный состав ВС, участвующий в подготовке и ведении боевых действий во всех пяти сферах.



Так, например, по взглядам ряда военных специалистов США и других стран НАТО лишение противника способности использовать 50% и более своих информационно-управляющих (войсками (силами), оружием и военной техникой, в том числе и средствами разведки) возможностей является побуждением к отказу от начала и продолжения боевых действий в других сферах и военной операции в целом.

В соответствии с едиными для всех видов Вооруженных Сил наставлениями США (JP 1-02, JP 3-13, JP 3-13.1, JP 6-01 2012-2014 гг. издания) электронная война (Electronic Warfare) определяется как:



«Любые действия войск (сил), включающие в себя использование энергии электромагнитных волн (излучений) и направленной энергии для контроля электромагнитного спектра (ЭМС) или непосредственного воздействия на противника».



При этом направленная энергия, по терминологии американских военных экспертов, является обобщающим понятием, охватывающим технологии в области производства излучений сконцентрированной электромагнитной энергии или лучей атомных или субатомных частиц.



Кроме того, в наставлении JP 3-13.1 отмечается, что «электронная война является весьма важным видом защиты военных (боевых) действий своих войск (сил) и ослабления действий противника, связанных с использованием электромагнитного спектра на всю глубину оперативной обстановки».

Такие документы ВС США в области электронной войны, как наставление JP 3-13.1, полевой устав Сухопутных войск FM 3-36 и ряд других определяют составные элементы ЭВ, их содержание и задачи.

К ним относятся: электронная атака (Electronic Attack – EA), электронная защита (Electronic Protection – EP) и электронное обеспечение (Electronic Warfare Support – ES).

Под электронной атакой понимается использование электромагнитной энергии, направленной энергии или противорадиолокационного оружия для воздействия на личный состав, средства или оборудование в целях снижения эффективности их действий или подавления боевых возможностей.

Электронная атака включает в себя использование следующих сил и средств: электромагнитных помех (активных и пассивных), в том числе средств и систем индивидуальной, коллективной и групповой защиты боевой техники и систем оружия; средств нарушения работы систем позиционирования, навигации и определения точного времени; средств электромагнитной дезинформации; средств разового использования (инфракрасных (ИК), активных и пассивных ложных целей и электромагнитных ловушек); самонаводящегося на излучение оружия; средств и оружия направленной энергии.

Под средством направленной энергии понимаются технические устройства нелетального воздействия, а под оружием направленной энергии – средства и системы, оказывающие летальное воздействие.



Электронная атака включает в себя действия, направленные на: предотвращение, снижение эффективности или ликвидацию возможности использования противником электромагнитного спектра; снижение эффективности управления войсками (силами) и оружием путем применения систем, средств и оружия, использующих электромагнитную или другие виды направленной энергии.



Например, для создания помех с целью срыва, ухудшения, прекращения работы или уничтожения электронных систем и средств противника, в том числе оружия и военной техники на базе микроэлектронной вычислительной аппаратуры, или для введения противника в заблуждение.

Применение излучений электромагнитной или направленной энергии называется активной электронной атакой, а применение пассивных помех, ложных целей, дипольных отражателей и ловушек – пассивной электронной атакой. Силы и средства электронной атаки используются как в наступательных, так и в оборонительных целях.



При решении наступательных задач оказывается воздействие не только на ВВСТ, но и на оснащенные радиоэлектронными комплексами и устройствами объекты, а также личный состав противника.

Электронная защита включает в себя: управление использованием электромагнитного спектра; обеспечение электромагнитной защиты и усиление защитных свойств объектов, радиоэлектронных средств и личного состава, различных систем и другого электронного оборудования, боевой техники и систем оружия от любых эффектов использования излучения электромагнитной энергии.



Защита обеспечивается как от воздействия противника, так и от излучения электронных средств своих или нейтральных войск и естественных природных явлений и окружающей среды. Кроме того, составной частью электронной защиты является осуществление контроля за электромагнитными и другими излучениями, оказывающими влияние на эффективность ведения боевых действий. Электронная защита имеет также задачу обеспечения электромагнитной совместимости электронных средств и осуществление защиты, целераспределения, наведения и целеуказания и приведения в действие боевой техники и оружия.

Электронное обеспечение (Electronic Warfare Support) организуется и осуществляется под непосредственным руководством командира и имеет задачу поиска, наблюдения, перехвата, выявления наиболее важных целей, засечки координат или определения зоны нахождения источников преднамеренных или непреднамеренных излучений электромагнитной энергии с целью немедленного распознавания угрозы, определения наиболее важных целей и объектов воздействия, целераспределения и целеуказания, оценки электромагнитной обстановки, подготовки предложений командованию для принятия решений, планирования и ведения электронной войны в будущих операциях.



Электронное обеспечение позволяет адекватно оценивать боевую обстановку и эффективно выполнять оперативные задачи.

Данный вид обеспечения ориентирован на создание условий по эффективному планированию ЭВ и целесообразное (в зависимости от оперативной обстановки) использование разведывательных средств в конкретной оперативной обстановке в целях снижения неопределенности: в намерениях и действиях противника; в оценке оперативной обстановки; в оценке временных параметров действий войск и использовании местности.



Данные, добытые силами и средствами электронного обеспечения, используются Управлением национальной безопасности США (добывающего данные силами и средствами радиоэлектронной разведки) для целераспределения и целеуказания средствам огневого поражения; для выработки задач электронной и физической атаки; для выработки данных для специальной технической (измерительно-сигнальной) разведки…

Юрий Емельянович ГОРБАЧЕВ,

полковник в отставке, кандидат военных наук, доцент



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