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Россияне перешли с водки на вино.

11:48. 28 января 2020 154 просмотра 4 коммент. Опубликовал:

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Россияне перешли с водки на вино — его продажи в 2019 году выросли, в то время как продажи водки сократились, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Национального союза защиты прав потребителей.

Согласно им, продажи водки в 2019 году составили 71 миллион декалитров (один декалитр равняется 10 литрам), что на 0,6 процента меньше, чем в 2018-м.

При этом продажи вина выросли на 1,9 процента — до 50,6 миллиона декалитров. Также увеличились показатели шампанских и игристых вин — на 0,4 процента, до 16,2 миллиона декалитров, и коньяка — на 4,4 процента, до 11,8 миллиона декалитров.

Всего по итогам 2019 года в России в розничной продаже реализовано 211,5 миллиона декалитров алкогольных напитков (без учета пива и пивных напитков). По сравнению с 2018 годом зафиксирован рост на 0,6 процента.

Источник: https://lenta.ru/news/2020/01/27/change/

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4 Комментария » Оставить комментарий


  • 556 304
    Вячеслав 28 января 2020 в 13:00

    Все гонят и пьют “самиздат”

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    2
  • 10185 6083
    XAPAOH 28 января 2020 в 13:29

    There are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics.
    (Mark Twain)

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    1
    • 25081 21821
      ВячеславXAPAOH 28 января 2020 в 14:03

      Тут тоже кое-кто затесался, похлеще статистики… Спаивание русов началось после нашествия иудо-христианства…

      Никто не вливает молодого вина в мехи ветхие;
      а иначе молодое вино прорвет мехи.
      Евангелие от Луки
      ***
      вино – это благословение (Второзаконие 7:13, 11:14), а его отсутствие – это проклятие (28:39, 51).
      ***
      Когда Израиль заглядывал в будущее, Бог обещал винные ручьи с горных вершин (Амос 9:14, Иоиль 2:19, 24).
      ***
      Дайте сикеру погибающему и вино огорченному душею;
      пусть он выпьет и забудет бедность свою и не вспомнит больше о своем страдании. (Притчи 31:6-8)
      ***
      Итак напоим отца нашего вином, и переспим с ним, и восставим от отца нашего племя. И напоили отца своего вином в ту ночь; и вошла старшая и спала с отцом своим: а он не знал, когда она легла и когда встала. На другой день старшая сказала младшей: вот, я спала вчера с отцом моим; напоим его вином и в эту ночь; и ты войди, спи с ним, и восставим от отца нашего племя. И напоили отца своего вином и в эту ночь; и вошла младшая и спала с ним; и он не знал, когда она легла и когда встала. (Бытие 19:32-36)
      Т.о алкогольная зависимость Лота подтолкнула его дочерей на совершение тяжкого греха, а он сам остаток своей жизни провел в пещере.

      Славян-Арийские Веды и Наши Боги относятся резко отрицательно к безмерному потреблению спиртных напитков… Из заповедей Перуна:
      33. Не пейте много питья хмельного, знайте меру в питье, ибо кто много питья хмельного пьет, теряет вид человеческий…

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