Полузащитники Европы: у границ России разыграют «войну 2028 года»

Стартуют самые масштабные маневры по переброске войск из США в Европу за последние 25 лет. Основные мероприятия пройдут в Польше, Грузии и странах Балтии. Более 36 тыс. военнослужащих США совместно с европейскими коллегами будут отрабатывать у границ России ведение «войны будущего», используя экспериментальную стратегию и новейшую боевую технику. В учениях примут участие почти 500 американских танков, самоходных орудий и тяжелых БМП, сотни летательных аппаратов, десятки тысяч единиц колесной техники. Сосредоточение сил будет идти с февраля по апрель. Сами маневры продлятся до июля и, по словам экспертов, серьезно накалят обстановку в мире.

Война с неназванным противником

Сценарий учений, активная фаза которых пройдет в апреле–мае, не оставляет сомнений в том, от кого планируется защищать Европу. Учения с боевой стрельбой пройдут в Латвии, Литве, Грузии, Польше и Германии. По сценарию конфликт условно произойдет в 2028 году с неназванным, но близким по силам НАТО противником.

Перенос в ближайшее будущее позволит протестировать стратегии и вооружения, которые ещё только находятся в разработке. Он станет первой серьезной обкаткой в Европе новейшей американской доктрины многосредных боевых действий Multi-Domain Battle. К традиционному противостоянию на суше, море и в воздухе она добавляет противоборство в космосе и киберпространстве. Концепцию опробуют на серии командно-штабных учений союзных сил.

Одной из технических новинок станет установка на 14 танках Abrams комплексов активной защиты Trophy. Пока их немного даже у самих США. Но на учениях будет моделироваться ситуация, когда основная часть тяжелой бронетехники уже хорошо защищена от попадания противотанковых ракет.

Кроме оборонительных отрабатывать будут и наступательные действия. Компонентом маневров станет высадка трех совместных воздушных десантов у границ России. Командовать ими и играть основную роль будут американцы. В Латвии вместе с ними десантируются испанцы и итальянцы, в Литве — поляки. Международной станет и выброска в Грузии. В Польше наведут понтонный мост, через который переправят 11 тыс. солдат и тяжелую боевую технику.

— Такие масштабные учения серьезно накалят обстановку, — сказал «Известиям» профессор Академии военных наук Вадим Козюлин. — Тем более что основные мероприятия пройдут в Польше, Грузии и странах Балтии, которые не только граничат с Россией, но и отличаются недружественным отношением к нашей стране. Та же Эстония недавно выдвигала к нам территориальные претензии.

Ситуация напоминает ту, что сложилась в Европе во время аналогичных крупномасштабных учений НАТО Able Archer в 1983 году. Тогда в СССР не исключали даже начала военных действий, и на время армия была приведена в повышенную боеготовность. Так или иначе у российских границ появится большое количество сухопутной техники стран НАТО, а в воздухе будут находиться десятки, а может быть, и сотни летательных аппаратов. Такие маневры потребуют особого внимания наших вооруженных сил, считает эксперт.

Прибывать войска из США начнут в конце января. Их сосредоточение займет пару месяцев, активная фаза маневров пройдет в апреле–мае. Последние из переброшенных в Европу солдат вернутся домой лишь в июле.

США объявили, что отныне такие учения станут ежегодными. По четным годам их масштаб будет соответствовать нынешнему, по нечетным — проводиться в сокращенном варианте.

Вся президентская рать

«Защищать Европу» отправляются солдаты из самых известных соединений американской армии. Главной ударной силой на учениях станет 1-я бронекавалерийская дивизия. Ее поддержат военные из 1-й танковой дивизии, 1-й и 3-й пехотных дивизий и знаменитой 82-й воздушно-десантной дивизии, бригада которой недавно была переброшена в Кувейт для возможной войны с Ираном. К ним присоединятся коллеги из размещенной в Европе на постоянной основе 173-й воздушно-десантной бригады и других частей. Не останутся в стороне морская пехота США, флот и ВВС.

Всего из США прибудут 20 тыс. солдат — эквивалент тяжелой дивизии. Еще 9 тыс. привлекут из постоянно расположенного в Европе американского контингента. Компанию им составят 7 тыс. солдат Национальной гвардии США и 750 резервистов.

На их фоне участие континентальных союзников, которые должны быть обеспокоены своей защитой больше американцев, выглядит непропорционально скромным. 15 европейских стран НАТО выставят на эти учения в общей сложности не больше 8 тыс. солдат.

После прибытия в европейские морские порты почти 500 американских танков, самоходных орудий и тяжелых БМП отправят по железным дорогам. Десятки тысяч единиц колесной техники пройдут по обычным автодорогам. Перевозить солдат будут в автобусах. Сосредоточение сил продлится с февраля по апрель.

— Транспортная инфраструктура Европы давно не сталкивалась со столь масштабными передвижениями боевой техники, — отметил военный эксперт Вячеслав Шурыгин. — Обычные ротации американской бронетанковой боевой группы не идут ни в какое сравнение. Командиры США и НАТО могли частично утратить практические навыки по их выполнению. Поэтому одна из задач учений — оценить, насколько инфраструктура и военные готовы к таким маршам, найти слабые места. Именно для этого на фазу сосредоточения отведено столько времени.

Европейские закрома

Даже для современной армии США переброска тяжелых танковых и пехотных дивизий с континента на континент — задача тяжелая, длительная и дорогая. 20 тыс. единиц техники, которую американцы задействуют на маневрах, прибудет из США, а еще 13 тыс. военные получат с баз хранения на месте.

В Европе сейчас действуют четыре крупных хранилища американской военной техники. На каждом из них есть всё, от танков и артиллерии до грузовиков и медицинских машин, чтобы укомплектовать танковую бригаду. Еще одна аналогичная база строится в Польше и будет введена в строй в 2021 году.

Современная боевая техника хранится там в ангарах с контролируемым климатом и регулярно обслуживается. Считается, что достаточно будет лишь доставить до нее экипажи, чтобы быстро получить полноценные боевые части. Это дает возможность нарастить американские войска на континенте в кратчайшие сроки. Масштабные учения 2020 года дадут возможность серьезной проверки данной концепции. К ним привлекут технику, взятую из всех четырех хранилищ.

Одной из военных частей, которая прибудет в Старый Свет, будет боевая группа 116-й танковой бригады Национальной гвардии. Ее задача за 96 часов получить и подготовить технику. Затем на ней будет совершен многокилометровый марш на полигоны в Германии. От успешности такой проверки может зависеть вся концепция обороны европейских членов НАТО.

Обложка: Фото Global Look Press/US Army

Источник: https://nstarikov.ru/poluzashhitniki-evropy-u-granic-rossii-razygrajut-vojnu-2028-goda-112650