Откуда растут ноги коронавируса

Коронавирус продолжает будоражить население планеты. На днях мы уже касались этой темы – ощущениями с нами делилась дончанка, сейчас проживающая в Китае. Теперь предлагаем вам немного аналитики. Известный российский политолог, историк, писатель, лидер общественного движения «Патриоты Великого Отечества» Николай Стариков порассуждал на тему вируса, убивающего Китай и угрожающего остальному миру.

По мнению Старикова, велика вероятность того, что коронавирус создан искусственно. Эксперт приводит массу примеров ведения биологических войн, в частности Японией и США. Упоминает и о биологических лабораториях на Украине…

Смотрим, анализируем.

Николай Стариков: Кoрoнoвируc из Китая и поправки в Конституцию России

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Источник: https://nstarikov.ru/otkuda-rastut-nogi-koronavirusa-112704