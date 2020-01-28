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Откуда растут ноги коронавируса

21:21. 28 января 2020 66 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Источник: dontimes.ru

Коронавирус продолжает будоражить население планеты. На днях мы уже касались этой темы – ощущениями с нами делилась дончанка, сейчас проживающая в Китае. Теперь предлагаем вам немного аналитики. Известный российский политолог, историк, писатель, лидер общественного движения «Патриоты Великого Отечества» Николай Стариков порассуждал на тему вируса, убивающего Китай и угрожающего остальному миру.

По мнению Старикова, велика вероятность того, что коронавирус создан искусственно. Эксперт приводит массу примеров ведения биологических войн, в частности Японией и США. Упоминает и о биологических лабораториях на Украине…

Смотрим, анализируем.

Николай Стариков: Кoрoнoвируc из Китая и поправки в Конституцию России
 
 
 
 
 
Обложка: фото screenshot youtube.com

Источник: https://nstarikov.ru/otkuda-rastut-nogi-koronavirusa-112704

Метки: чит.клуб

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Откуда растут ноги коронавируса
Источник: dontimes.ru Коронавирус продолжает будоражить население планеты. На днях мы уже касались этой темы – ощущениями с нами делилась дончанка, сейчас проживающая в Китае. Теперь предлагаем вам немного аналитики. Известный российский политолог, историк...
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