Открытый код. Несколько слов о Концепции

Итак. Самая распространённая компьютерная операционная система Windows считается закрытой системой, а Линукс – системой с «открытым исходным кодом». В мире мобильных устройств Android считается открытой системой, а iOS – закрытой. Или возьмём другой пример, железный. IBM – обычный персональный компьютер, который, в принципе можно собрать самому, и он считается устройством с открытой архитектурой, а Aplle (Mac) как правило, покупают целиком, и он считается устройством с закрытой архитектурой.

Наверное многие слышали о закрытых, открытых и вложенных системах и представляют, в чём между ними разница. А кто не задумывался над такими вопросами, интуитивно должны эту разницу понимать. Попробуем выяснить, в чём основные преимущества и недостатки закрытости или открытости системы. Возьмём для примера не абстрактную систему, а компьютерную, не слишком вдаваясь при этом в айтишные подробности.

Несмотря на шутливость эпиграфа и заголовка, дальше речь пойдёт о серьёзных вещах, хотя можно и серьёзные вопросы обсуждать с улыбкой.

Закрытость любой системы позволяет получать бонусы, прежде всего, её создателю. Иначе, зачем её закрывать? Но получение бонусов происходит только какое-то определённое время.



Мы с вами сейчас наблюдаем, как замедляется развитие закрытых систем, исчерпавших почти все свои возможности. Это вполне закономерно и предсказуемо. Рано или поздно, в любой системе начинают возникать сбои, и все ожидаемые бонусы превращаются в убытки.

Почему это происходит? Причин может быть много. Сбой может случиться из-за накопившихся ошибок, когда разработчики недостаточно хорошо понимают, как устроена более высокая по своему иерархическому уровню система. Из-за ошибок или неточностей в инструкции по использованию (эксплуатации) системы. Из-за разных других непредвиденных обстоятельств, вызвавших её поломку. Можно ли исправлять ошибки? Можно и даже нужно. Но в закрытой системе это сделать сложней.

Как, например, бывает в нашей жизни? Если «накосячил» в своей семье – в принципе, можно самому разобраться и ошибку исправить. Если что-то «запорол» на работе – это уже другое дело, самому исправить сложнее. Не справился с управлением крупного предприятия, города, страны – вообще результат может быть непредсказуемым. Словом, чем сложнее и многомернее система – тем… сами понимаете.

В открытых системах это сделать проще. Открытость системы делает прозрачными как схему её построения, так и алгоритм работы (программный код). Каждый человек при желании может в этот алгоритм заглянуть и вникнуть, а вникнув, разобраться с исходным кодом и выяснить, где, и по чьей вине произошёл сбой.



Словом, ошибки, допущенные в открытом коде, сообща выявлять намного легче. Их можно оперативно исправлять, совершенствуя при этом саму систему «на ходу». А некоторые, успешно проявившие себя программные или «железные» модули, разработчики могут тиражировать и применять в других областях системы или использовать для решения своих персональных задач. Для этого достаточно инструкции по эксплуатации превратить в руководство по использованию.

Эффективность такого подхода очевидна, но что же его тормозит? Прежде всего – нехватка квалифицированных специалистов, достаточно хорошо разбирающихся с «железками», с программным кодом и понимающих как устроена система. Менеджеров-коучеров много, а толковых «кодировщиков» и «системщиков», представляющих взаимосвязь всех элементов сложной структуры системы, маловато.

А теперь поднимемся на уровень выше и рассмотрим систему под названием человеческое общество.

Муравейник живёт?

Современное общество – это не просто система, это информационно-алгоритмическая суперсистема. Многоуровневая алгоритмика нашей жизни состоит в том, что находясь внутри этой системы, каждый из нас, непрерывно получает свою порцию информации, перерабатывает её и совершает какие-то действия.



Поскольку человек не способен переработать огромное количество разнообразной информации самостоятельно, ему не обойтись без взаимодействия с другими людьми.

Получается, что все мы живём в таком «информационном муравейнике», где каждый выполняет определённую работу, или по каким-то соображениям не выполняет её. Когда всё идёт хорошо и гладко, мы не задумываемся о том, насколько правильно устроен муравейник, но если что-то пошло не так – возникает законный вопрос: а почему, собственно?

И тут возникают знакомые проблемы. Ошибки управления накапливаются, в закрытых системах их выявить сложнее, недовольство людей растёт, и в определённое время происходит социальный взрыв. После этого структуру системы начинают срочно перестраивать, перепрограммировать, менять управленцев и так до следующей её поломки.

Поскольку такие поломки (читайте социальные революции) любой системе только вредят, управленцы-программисты придумали демократию, внушив большинству своих граждан, что это они сами управляют системой.

Однако о какой бы демократической стране не шла речь, принцип закрытости системы управления никогда не нарушался. Были попытки создать новую систему, но они, увы, для многих завершились плачевно. И это тоже было закономерно. Общество развивалось, система становилась всё сложней и многообразнее, а у тех, кто взялся за управление страной не хватило ни знаний, ни навыков, и смелости, чтобы признать это. Одним словом, «ум, честь и совесть» той эпохи остались лишь красивыми лозунгами.

Именно тогда родилась идея создать открытую систему управления. И вполне закономерно, что это произошло в тот нужный момент и именно в нашей стране. Почему? Потому что советская система образования в целом была намного сильнее, чем любая другая. И несмотря на все образовательные реформы прошедших лет, продолжает по инерции оставаться достаточно сильной.

Утечка информации

Тогда, перед самым распадом СССР, группа товарищей, назвавших себя Внутренним Предиктором СССР, досконально проанализировали всю накопленную за время существования человеческой цивилизации информацию о закрытых системах государственного управления, определи все сильные и слабые стороны каждой из них и сформулировали свою базовую систему взглядов на устройство современного общества.



Они предложили создать принципиально новую, открытую систему управления и постепенно внедрить её в нашей стране, взамен закрытой. Первая их работа так и называлась «Разгерметизация», а после доработок её назвали Концепцией Общественной Безопасности, сокращённо – КОБ.

Почему их предложение не приняли и Концепция так и осталась лишь на бумаге? По разным причинам. Но факт есть факт – до сих пор во всех постсоветских государствах используются механизмы управления, скопированные с западной модели. Как они работают и кому приносят прибыль – по-моему вполне очевидно.

Среди большинства людей сложилось (якобы само собой) мнение, что КОБ это что-то несущественное. Чего только не приходилось слышать и читать про Концепцию и авторский коллектив ВП СССР. Одно из мнений: КОБ сложна в освоении.

Да, чтобы разобраться с «открытым кодом» и добиться определённого успеха, современный человек должен сам быть «немножко программистом». Не компьютерным, а социальным. Или, как минимум, иметь представление о том, как устроена социальная суперсистема и как она работает.

Но, честно говоря, никаких проблем в освоении концептуальной информации нет. Вернее, главная и единственная проблема – отсутствие желания разбираться с этим самостоятельно. Большинство людей не желает тратить своё время на переосмысление старых и освоение новых знаний. А зачем? – возникает у некоторых вопрос. Проще жить, наивно полагая, что глобальные проблемы обойдут их стороной, что от них можно закрыться, или в крайнем случае, откупиться.

Именно так рассуждали лет двадцать назад люди, не понимающие, зачем нужно изучать информационные технологии. А сейчас даже бабушки-пенсионерки вынуждены осваивать Интернет. Время само заставило.

Примерно так же произойдёт и с КОБ. Кто захочет изучить – найдёт в Сети и изучит. Всегда были и есть люди, понимающие, что лишних знаний не бывает. А те, кто считает, что и так смогут во всём разобраться, будут жить, с удивлением наблюдая, как всё быстро вокруг меняется. Ну что же, пусть удивляются – жизнь действительно удивительная штука.

Денис Ленский



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