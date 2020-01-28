Отдых в Ухани.Врачи из госпиталя где лечат инфицированных в Ухани, предпочитают спать на работе прямо на рабочем месте, чтобы не возвращаться домой и не повышать риск заражения родных и близких.Между тем эпидемия продолжает шириться как в самом Китае, так и за его пределами.На 28 января умерло 106 человек.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5599844.html