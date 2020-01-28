Отдых в Ухани
15:53. 28 января 2020 128 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Отдых в Ухани.
Врачи из госпиталя где лечат инфицированных в Ухани, предпочитают спать на работе прямо на рабочем месте, чтобы не возвращаться домой и не повышать риск заражения родных и близких.
Между тем эпидемия продолжает шириться как в самом Китае, так и за его пределами.
На 28 января умерло 106 человек.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5599844.html
а в США за это время тоже 50 млн заразились гриппом и 1500чел умерло ,а там 350 млн населения.Кто нарисовал и продолжает рисовать новую картинку ,вместе с Гретой-акции китая падают и нефть в цене то же.Но вот то,что Китай не готов сразу к такой атаке -это отмечается ,города (2 шт) заблокированы и все запасы армейских складов исчерпались мгновенно.Сын говорит в европе нет ажиотажа по этому поводу , у нас похоже тоже не собираются на теме зарабатывать.Может СМИ нейтральные попробуют.