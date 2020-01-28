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Отдых в Ухани

15:53. 28 января 2020 128 просмотров Один комментарий Опубликовал:


Отдых в Ухани.
Врачи из госпиталя где лечат инфицированных в Ухани, предпочитают спать на работе прямо на рабочем месте, чтобы не возвращаться домой и не повышать риск заражения родных и близких.







Между тем эпидемия продолжает шириться как в самом Китае, так и за его пределами.


На 28 января умерло 106 человек.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5599844.html

Метки: болезни, Китай, медицина, фотографии

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 6187 4757
    марина 28 января 2020 в 17:53

    а в США за это время тоже 50 млн заразились гриппом и 1500чел умерло ,а там 350 млн населения.Кто нарисовал и продолжает рисовать новую картинку ,вместе с Гретой-акции китая падают и нефть в цене то же.Но вот то,что Китай не готов сразу к такой атаке -это отмечается ,города (2 шт) заблокированы и все запасы армейских складов исчерпались мгновенно.Сын говорит в европе нет ажиотажа по этому поводу , у нас похоже тоже не собираются на теме зарабатывать.Может СМИ нейтральные попробуют.

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