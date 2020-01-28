Новости Украины и Новороссии 28 января 2020
- 11:11 СМИ 95 квартала.
- 10:12 Никуда я не сбегал: Азаров через 6 лет после отставки.
- 09:37 Почему в Украине нет денег на нормальные зарплаты.
- 09:00 Теперь понятно, почему Зеленский отказался от конференции по Холокосту в Израиле.
- 05:30 «Российского киллера» взяли, когда он готовился ликвидировать украинского разведчика (ВИДЕО).
- 04:00 Киев обвинил Россию в краже истории Руси.
- 02:00 «Российские пенсии в ДНР и ЛНР»: как московская «элитка» считает деньги нищих стариков Донбасса.
- 01:04 «Выставил себя идиотом»: политолог оценил русофобское заявление Зеленского в Польше.
- Вчера 23:51 «Google знает всё»: украинизация с треском провалилась.
- Вчера 22:49 Как обустраивают свой быт на свободе экс-пленные в ЛНР.
- Вчера 22:40 Делегация Антироссии вернулась?.
- Вчера 22:39 Google против Украины.
- Вчера 20:29 Как изменилось отношение жителей ЛНР к Зеленскому после выборов – опрос луганчан.
СМИ 95 квартала
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Никуда я не сбегал: Азаров через 6 лет после отставки
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Почему в Украине нет денег на нормальные зарплаты
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Теперь понятно, почему Зеленский отказался от конференции по Холокосту в Израиле
Одесский журналист, главный редактор «Таймер Одесса» Юрий Ткачёв на страницах личного блога комментирует шокировавшее многих выступление Владимира Зеленского в Польше.
«Зеленский во время визита в Польшу заявил, что в Холокосте тоже косвенно виноват СССР.
„Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста“, — заявил он.
В принципе, ничего нового он тут не придумал. Конечно, именно „сговор тоталитарных режимов“ СССР и Германии дал старт Второй мировой войне.
Не Мюнхенский сговор (кстати, Польша в своё время отлично поучаствовала с Германией в распиле Чехословакии). Не отказ Англии и Франции подписать антигитлеровский пакт.
Не тот факт, что Англия и Франция кинули Польшу, никак не придя ей на помощь, ограничившись лишь формальным объявлением войны, потому что надеялись, что, победив её, Гитлер всё-таки нападёт на СССР (ради чего всё это и затевалось).
Нет, во всём, конечно, виноват СССР.
Не стоит также упоминать об отказе Англии и других стран размещать еврейских беженцев (СССР здесь, впрочем, тоже не без греха — отказался принимать евреев из Германии и Австрии в 1940-м).
В общем, типичный политический украинец Зеленский решает типичные для политических украинцев задачи.
Ну, зато теперь точно понятно, почему именно Зеленский не стал принимать участие в конференции по Холокосту в Израиле.
Видите ли, с точки зрения Холокоста существует не одна, а две Украины. Первая — советская, солдаты которой, собственно, и освободили Аушвиц.
Вторая — несоветская, петлюровско-бандеровская, и вот у неё с Холокостом более сложная история отношений, начиная с довоенных погромов и заканчивая, собственно, участием тогдашних политических украинцев в „окончательном решении еврейского вопроса“.
Исторически в официальной, всемирно признанной истории Холокоста второй Украине принято прощать её грехи ради подвигов первой. Но в ситуации, когда современная Украина от своего правонаследия в отношении советской Украины открещивается и заявляет, что никакой, мол, советской Украины вообще не было, а была советская оккупация, против которой боролась та вот, вторая Украина, неизбежно начинают возникать вопросы.
И в том же Израиле — в теории — Зеленского могли бы спросить: скажите, а зачем в Киеве висят мемориальные доски в честь сотрудников антисемитской газеты „Украинское слово“, призывавших искать и выдавать властям скрывающихся евреев? Да, их потом расстреляли в том же Бабьем Яру, но это ничего не доказывает: главу Абвера Канариса в своё время тоже расстреляли, но это не делает его антифашистом — просто так легла карта!
Просто, видите ли, общепринятая трактовка событий Холокоста полумер не приемлет. Или твоя страна была на стороне добра и боролась с этим, или она была на стороне зла.
И та же Голландия, к примеру, кается за то, что не смогла защитить своих евреев от уничтожения. Зеленский от образа той Украины, которая боролась, открещивается. Значит, надо каяться. А каяться не хочется.
В Польше таких проблем у него возникнуть не могло и не возникло. Потому что если поляки будут упоминать про, скажем, еврейский погром во Львове, то им можно вспомнить погром в Кёльце. Ну и, в общем, некрасиво, нехорошо получится.
Вот и возникают псевдоисторические химеры, вроде того, когда Дуда, говоря об освобождении Освенцима, заявил, что освободили его не солдаты советской армии, а бойцы „украинского фронта“. Это кружево полуправды, недомолвок и прямой лжи может быть довольно вычурным и причудливым, но оно при этом весьма хрупко, столкновения с грубой исторической правдой просто не выдержит и пригодно для употребления лишь в тепличных условиях дружеского междусобойчика, в котором кукушка хвалит петуха, ведь у обоих (если говорить конкретно о Холокосте) рыльце очень сильно в пушку».
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«Российского киллера» взяли, когда он готовился ликвидировать украинского разведчика (ВИДЕО)
Как сообщала «Русская Весна», недавно в Харькове сотрудники СБУ раскрыли «преступление века» — российские спецслужбы планировали ликвидировать украинского экс-командира разведподразделения, участника «АТО» Григория Сиваченко. Подробности о проведении успешной спецоперации рассказали в сюжете на одном из пропагандистских украинских телеканалов.
«Полкилограмма взрывчатки — в подъезде многоквартирного дома. Так в Харькове хотели убить человека. Не считаясь с мамами и детками, которые живут с ним рядом. Мы имеем неопровержимые доказательства: Россия создала своеобразные расстрельные списки и пытается системно убивать украинских офицеров. Но не на фронте, в честном бою, а на мирной территории Украины. Это стратегия мести тем, от кого россияне понесли наибольшие потери. На охоту на них они не жалеют ни времени, ни людей, ни денег», — говорит диктор.
После этого начинает перечислять резонансные заказные убийства, жертвами которых стали украинские каратели, а исполнителями были — «российские киллеры».
Фантазии и драматизма украинским пропагандистам-журналистам не занимать.
Только вот одна незадача — «российским киллером», который должен был ликвидировать «героя» Сиваченко, оказался другой «герой АТО», Юрий Донцов из 5-й бригады НГУ. Он уже во всём признался и даже раскрыл дьявольскую схему российских спецслужб.
Оказывается, капитана-гвардейца завербовали, что уже и неудивительно, лично офицеры Главного разведывательного управления (ГРУ) России. Донцову поставили несколько задач — собрать информацию о потенциальной жертве, а потом убрать его, за хорошее вознаграждение, естественно (речь, со слов «киллера», шла о 25 тысячах долларов).
Донцов говорит, что его буквально заставили совершить покушение.
Интересно понять, как же вездесущие офицеры ГРУ смогли «заставить» украинского «героя» поднять руку на своего побратима — у них или очень сильный дар убеждения, или украинские «герои» не очень-то сопротивляются идти на преступления, особенно, если им предлагают за это неплохие деньги.
«Все было под взрыв готово, но я отнекивался от этого», — убеждает «киллер».
Отнекивался Донцов как-то не убедительно, потому что из его переписки с «российским куратором» очевидно, что идея установить взрывчатку в подъезде принадлежит непосредственно исполнителю заказа.
Историю с кровной местью, озвученную «киллером», подхватили и в СБУ.
«Это месть. Российские спецслужбы планировали отомстить украинскому командиру за успешные операции против террористических организаций „ЛНР“ и „ДНР“.
В частности, была обезврежена группа офицеров Вооруженных сил Российской Федерации (по версии украинских СМИ, именно благодаря Сиваченко осенью 2014 во время боев за 32-й блокпост удалось вычислить и ликвидировать группу российских офицеров, которыми командовал Евгений Трундаев), один из них носил звание Героя России», — рассказал пресс-секретарь управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
Вся российская армия не может смириться и простить украинским «героям» их доблестные победы и блестящие спецоперации.
«На самом деле, для россиян украинский разведчик — источник настоящей ярости и профессионального позора. Потому что на его счету не только уничтоженный Герой России. Григорий в Счастье осенью 2014-го перегонял из „серой зоны“ танк, который вытащил из-под носа у оккупантов», — похвастался Абдула.
Донцов рассказал, что на Украине полно людей, завербованных офицерами ГРУ и работающими на них.
«Этих людей (которые работают на спецслужбы РФ) здесь немерено!» — нагнетает страха подозреваемый.
Но в СБУ не боятся сложностей. Они заявили, что операция контрразведки будет продолжаться, пока не станет известной вся цепь российской агентуры, которая была задействована в убийствах украинских разведчиков. Теперь для сбушников, как говорил Генеральный прокурор СССР в известном анекдоте, «главное, в ходе следственных действий, не выйти на самих себя…»
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На видео с 26:14
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Киев обвинил Россию в краже истории Руси
Заместитель главы украинского внешнеполитического ведомства Василий Боднар обвинил Россию в якобы имеющих место попытках «вбить клин истории» между Киевом и Варшавой. Замминистра обратился к польской стороне с призывом объединиться против Москвы.
Об этом он написал в статье для одного из украинских изданий.
«Россия издревле демонстрирует дар воровать не только чужие территории, но и чужую историю, как, например, историю Украины-Руси», — рассказывает Бондар.
Украинский чиновник не стал уточнять, когда существовало это территориальное образование.
По его заверениям, Россия «приписывает себе чужие победы» и «перекладывает ответственность за преступления на других». Он также выразил поддержку парламенту Польши, обвинившему СССР в развязывании Второй мировой войны.
На слова Бондаря отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она пояснила на своей странице в социальной сети, что Россия хочет вбить клин не между Киевом и Варшавой, а в преступное переписывание истории.
«Касательно „Украины-Руси“, хотелось бы уточнить даты начала и окончания существования этой Малороссийской Гипербореи. Предлагаю украинскому министерству иностранных дел для удобства в следующий раз использовать для обозначения данного мифологизма следующие названия: Укрусь или Русукра», — написала Захарова.
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«Российские пенсии в ДНР и ЛНР»: как московская «элитка» считает деньги нищих стариков Донбасса
Заместитель главного редактора журнала «Русский репортер» Марина Ахмедова ответила некоторым бессердечным представителям российского общества, считающим, что пенсионеры Донбасса «гребут деньги лопатой», получая несколько пенсий.
«Читаю у Венедиктова: „Пенсионеры на Донбассе имеют право на ТРИ пенсии — ДНР/ЛНР, украинскую и российскую (при взятии российского гражданства). Во как!“.
И это очень хорошо! В 15 году эта пенсия от Республик составляла 2 тысячи рублей с лишним, и мы возили продукты пенсионерам, им было не на что их купить. Сейчас минимальная пенсия — 4 тысячи рублей.
А для того, чтобы получить украинскую пенсию, нужно было получить пропуск на пересечение границы, проехать все блокпосты, выдержать все „Встали ровно! Не касаться друг друга!“, все унизительные обыски и допросы.
Мой водитель возил пенсионеров на ту сторону — в основном они и ехали. Часто блокпосты запирались и машины оставались на ночь под обстрелом. Выйти из автобуса и снять придорожное жильё за 400 рублей для многих было невозможно — слишком дорого. Выйти в туалет — огромная проблема: посадки заминированы. И сколько раз автобусы съезжали задними колёсами на обочину и взрывались! А сколько пожилых людей умирало к утру от инфаркта. Кто-нибудь посчитал их количество так же скрупулезно, как считает деньги в чужих кошельках? Часто взрослые сыновья не отпускали своих пожилых родителей одних, выезжали с ними. Так вот самый ужас для пожилых женщин — когда уводят на проверку их сыновей. Да и пенсия на украинской стороне была не велика. Ну и они ее заслужили — работали всю жизнь.
Российское гражданство получило (пока) лишь несколько сотен человек. А в Республиках живет несколько миллионов. Далеко не все получат эту российскую пенсию, а если получат, то — ура!
Прим. РВ: вероятно речь тут идёт о пенсионерах, так как по состоянию на декабрь 2019 года гражданство РФ получили около 51 тысячи жителей ДНР и 48 тысяч жителей ЛНР.
Читая вот это вкрадчивое о трёх пенсиях, я вспомнила, как мы приехали в Чернухино. Стёртое с лица земли Чернухино. Я думала, там никого не осталось. Но из развалин повалили старики. Пакетов еды на всех не хватило, и дед, приехавший на велосипеде, заплакал. Я дала ему денег, он вернул их — магазинов рядом нет. Так вот. Эти люди заслужили все пенсии мира. А кому-то лучше бы свои гонорары посчитать.
К тому же, тем, кто оформит российское гражданство [и пенсию РФ], республиканскую пенсию платить не будут.
***
Итак пенсии в ДНР и ЛНР. Напомню: кому-то кажется, что пенсионеры тут гребут пенсию лопатами и с Республики, и с России, и с Украины. Что ж…
Минимальная пенсия Украины — 2 тысячи гривен. Ее надо получать раз в 58 дней, иначе тебе ее заблокируют на полгода-год. То есть Украина заинтересована в том, чтобы создать пенсионеру из ДНР и ЛНР максимальное количество препятствий к получению пенсии.
Если пенсионер — совершенно нищий (что чаще всего) — то добирается до Украины он в несколько подходов: например, в Донецке рано утром он доезжает общественным транспортом до автовокзала «Южный», оттуда на автобусе за 70 рублей проезжает таможню ДНР до ноля и оттуда стоит в очереди — два часа, три, пять, полдня — в любую погоду и стоя. Очереди часто бывают огромны.
Дальше он попадает в серую зону и едет до украинского ноля на автобусе за 10 гривен к украинской таможне. Проходит паспортный контроль. И уже пересаживается на другой транспорт, который везет его в нужный ему пункт назначения на Украине. Приезжает он туда ночью или на следующее утро. Ему нужно поесть и переночевать. Часто на дорогу туда и обратно он тратит минимум 1000 гривен. Это может быть половиной той пенсии, которую ему выдает Украина за то, что он всю жизнь работал на нее. Часто это люди, которые на протяжении всей жизни выполняли тяжелый физический труд.
Если здоровье не позволяет сэкономить, то люди едут на маршрутках. В один конец она стоит 500 гривен. 1000 гривен — это 2600 рублей.
Минимальная республиканская пенсия — 4 тысячи рублей. Для того чтобы получать российскую, нужно не только получить паспорт РФ, но и быть прописанным на ее территории. Если пенсионер получил паспорт РФ, то это не равно получению российской пенсии. Пенсию он будет получать от республики.
Если ему хватит сил и нервов выехать на Украину за пенсией, то его месячный доход (считая по минимуму), 6 тысяч 600 рублей. Цены в магазинах (я вчера посмотрела) не ниже московских, на фрукты выше. Но это ничего — пенсионеры в Республиках фруктов не едят. Им не положено. Для них — в изобилии крупы, макароны, мука, картошка.
От пенсий жителей ДНР и ЛНР откусывают и особо ушлые жители Украины. Они освобождают пенсионеров от стояния в очередях пенсионного фонда, в банках. Оформляют пенсии для них сами. При активном содействии сотрудников пенсионного фонда. Иначе это было бы невозможно. Взамен они требуют процент. Карты пенсионеров они все время держат при себе. Когда пенсионер приезжает, они вместе идут за пенсией, получают ее и там отщипывают свой процент. От этого процента отщипывают и сотрудники пенсионного фонда Украины. И это не единственная история про пенсии.
Да, меня до глубины души возмущают заявление сытых москвичей о пенсионерах ДНР и ЛНР».
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«Выставил себя идиотом»: политолог оценил русофобское заявление Зеленского в Польше
Президент Украины Владимир Зеленский, заявивший в ходе визита в Польшу, что СССР виновен в развязывании Второй мировой войны и Холокосте, в очередной раз показал себя человеком недалекого ума.
Об этом заявил политолог, Директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.
«Посмотрел брифинг Дуды и Зеленского… Очередной провал спичрайтеров, которые использовали речь то ли Порошенко, то ли Яценюка, не удосужившись даже адаптировать с учётом того, что произносить её должен еврей и внук ветерана ВОВ», — написал он на своей странице в соцсети.
«Зеленский читал с запинками, явно видел текст впервые и, по-моему, не всегда понимал, о чём это он вообще вещает. По итогу, закономерно выставил себя идиотом. В третий раз за три зарубежных визита в течение недели», — заключил политолог.
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«Google знает всё»: украинизация с треском провалилась
Уже на протяжении нескольких лет Киев ведет ожесточенную борьбу с великим и могучим русским языком. Но как бы ни старалось украинское правительство, ничего не выходит. Жители Украины продолжают говорить и думать по-русски.
Сравнительный анализ провел бывший премьер-министр Николай Азаров. На своей странице в соцсети он представил статистику запросов в Google. Оказалось, что большинство украинцев используют русский язык.
Комментаторы не удивились, что тотальная украинизация Киева провалилась.
«Урааааа! Все-таки нас, русскоговорящих, много!!! А то в последнее время так затравили людей, что уже стало казаться, что действительно большинство поддалось грубой пропаганде повальной украинизации», — написала Olga Pshenychna.
«Это доказывать не надо! И так ясно!» — пояснила Виктория Заплава.
«Ребята! Никто и не сомневался! Это нам другое пытаются внушить», — заявила Танюша Телбизова.
«Google знает всё», — подчеркнула Юлия Шевченко.
Представленная информация лишний раз доказывает, что глупые украинские законы не по душе людям. Это также говорит о том, что «незалежная» превратилась в один большой концлагерь, где с мнением украинцев никто не намерен считаться.
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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»
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Как обустраивают свой быт на свободе экс-пленные в ЛНР
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Делегация Антироссии вернулась?
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Google против Украины
Занимательная статистика от корпорации Google – подавляющее число поисковых запросов в Google с территории Украины делается на русском языке.
Google доказал: большинство украинцев говорит по-русски
Так как Google является самым популярным поисковиком на Украине, для анализа я взял данные с сервиса trends.google. В качестве форы украиноязычным взял статистику не с 2004 г., как позволяет сервис, а чисто за последний, 2019-й год. Статистика показала любопытные вещи. Оказывается, количество поисковых запросов на русском языке более, чем в 8 раз превышает число аналогичных поисковых запросов на украинском.
На графике не относительный процент. Числа обозначают уровень интереса к теме по отношению к наиболее популярному запросу (а это может быть любое слово) для определенного региона и периода времени. К примеру, 31 марта 2019 года, когда запрос "Украина" стал самым популярным словом в украинском поисковике (уровень интереса 100), то запрос на украинском "Україна" составлял по популярности лишь 8% от русскоязычной версии. Кто не верит, тот легко по ссылке может проверить цифры самостоятельно https://trends.google.com/trends/explore?date=2019-01-01%202019-12-31&geo=UA&q=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0,%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0,Ukraine.
В целом, соотношение в 2019 году (его иллюстрируют столбики на первом графике) таково:
- запрос "Украина" – 66 баллов;
- запрос Україна – 8 баллов;
- запрос Ukraine – 3 балла.
Соотношение 66 к 8, я думаю, каждый может высчитать самостоятельно. Кому лень считать, тем сообщу, что это 8,25 к 1. Если же считать средний удельный вес русскоязычных, украиноязычных и англоязычных запросов в процентах, то это выйдет 86% – 10% – 4% соответственно.
Так как на Украине исторически наблюдаются контрасты между разными регионами (как во мнениях, так и во всём остальном), то интересно взглянуть и по ним.
Карта популярности запросов
Если брать по регионам, то соотношение запросов "Украина / Україна / Ukraine" в процентах выглядит так:
98-1-1 Донецкая обл.
98-2-1 Луганская обл.
95-4-1 Херсонская обл.
95-3-2 Запорожская обл.
94-4-2 Николаевская обл.
94-4-1 Днепропетровская обл.
93-3-4 Харьковская обл.
92-3-5 Одесская обл.
92-6-2 Сумская обл.
90-8-2 Черниговская обл.
90-8-2 Кировоградская обл.
90-8-2 Полтавская обл.
85-11-4 Киевская обл.
84-14-2 Черкасская обл.
83-8-9 город Киев
83-15-2 Житомирская обл.
78-19-3 Винницкая обл.
74-24-2 Хмельницкая обл.
73-22-5 Закарпатская обл.
73-22-5 Черновицкая обл.
61-36-3 Волынская обл.
60-33-7 Львовская обл.
56-42-2 Ровенская обл.
55-39-6 Ивано-Франковская обл.
52-42-6 Тернопольская обл.
Неожиданно, правда? Только западные области Украины имеют что-то отдалённо похожее на паритет в запросах украинском и русском языках. Абсолютное же большинство предпочитает "гуглить" на русском. И их соотношение к украиномовным "8+/1".
Идём дальше. Кто-то, возможно, не согласится с предложенным мною вариантом анализируемых слов.
Хорошо, возьмём один из самых популярных на Украине запросов, такую абсолютно хозяйственно-бытовую версию, как: "Мебель / Меблі / Furniture"
Что можно заметить? Соотношение популярности запросов на русском / украинском / английском языках: 85-19-6. Если рассчитать средний удельный вес русскоязычных, украиноязычных и англоязычных запросов в процентах, то выйдет 77% – 17% – 5%.
То есть на русском языке даже по абсолютно бытовым темам запросы в 4,5 популярнее, чем на украинском. Да, соотношение изменилось. Но за счёт чего? За счёт СУГУБО Западной Украины (кому интересно – ссылка).
В пяти областях, что помечены синим цветом, среднее соотношение в процентах: 27-69-4. Чуть больший процент украинскому дали и близлежащие области, хотя запрос на русском языке у них всё равно более популярен. А вот Центр, Юг и Восток дали практически те же цифры по украиномовным запросам, что и в первом варианте. Что в Одессе, что в Харькове и даже в Киеве, не говоря уж о Донбассе, мова абсолютно не популярна.
Желающие среди читателей могут попробовать любые варианты запросов по популярности на Украине. И все они покажут, что везде, кроме Западной Украины, большинство разговаривает на русском. Что и требовалось доказать.
Только вот кого на Украине пытаются навязыванием мовы обмануть? Самих себя?
Прим. – кстати, для Беларуси аналогичный запрос "Мебель / Мэбля / Furniture" покажет вообще соотношение 81 / 0 (ноль!) / 2, то есть в процентах это 97% – 0%(!) – 2,5%. Это я к тому, что если вы услышите вдруг случайно на каком-нибудь митинге крики змагаров на белорусском, не верьте им. Тех, кто разговаривает в быту на белорусском, я встречаю реже чем 1/1000.
Андрей Червонец
https://asd.news/articles/ukraina/google-dokazal-bolshinstvo-ukraintsev-govorit-po-russki-/ – цинк
Цифры явно пересекаются с исследованием фонда Гэллапа конца нулевых, когда американцы установили, что на русском языке в повседневном общении предпочитает говорить до 80% населения Украины.
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Как изменилось отношение жителей ЛНР к Зеленскому после выборов – опрос луганчан
К оглавлению | Источник: www.youtube.com