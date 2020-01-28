Новости Украины и Новороссии 28 января 2020

Одесский журналист, главный редактор «Таймер Одесса» Юрий Ткачёв на страницах личного блога комментирует шокировавшее многих выступление Владимира Зеленского в Польше.

«Зеленский во время визита в Польшу заявил, что в Холокосте тоже косвенно виноват СССР.

„Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста“, — заявил он.

В принципе, ничего нового он тут не придумал. Конечно, именно „сговор тоталитарных режимов“ СССР и Германии дал старт Второй мировой войне.

Не Мюнхенский сговор (кстати, Польша в своё время отлично поучаствовала с Германией в распиле Чехословакии). Не отказ Англии и Франции подписать антигитлеровский пакт.

Не тот факт, что Англия и Франция кинули Польшу, никак не придя ей на помощь, ограничившись лишь формальным объявлением войны, потому что надеялись, что, победив её, Гитлер всё-таки нападёт на СССР (ради чего всё это и затевалось).

Нет, во всём, конечно, виноват СССР.

Не стоит также упоминать об отказе Англии и других стран размещать еврейских беженцев (СССР здесь, впрочем, тоже не без греха — отказался принимать евреев из Германии и Австрии в 1940-м).

В общем, типичный политический украинец Зеленский решает типичные для политических украинцев задачи.

Ну, зато теперь точно понятно, почему именно Зеленский не стал принимать участие в конференции по Холокосту в Израиле.

Видите ли, с точки зрения Холокоста существует не одна, а две Украины. Первая — советская, солдаты которой, собственно, и освободили Аушвиц.

Вторая — несоветская, петлюровско-бандеровская, и вот у неё с Холокостом более сложная история отношений, начиная с довоенных погромов и заканчивая, собственно, участием тогдашних политических украинцев в „окончательном решении еврейского вопроса“.

Исторически в официальной, всемирно признанной истории Холокоста второй Украине принято прощать её грехи ради подвигов первой. Но в ситуации, когда современная Украина от своего правонаследия в отношении советской Украины открещивается и заявляет, что никакой, мол, советской Украины вообще не было, а была советская оккупация, против которой боролась та вот, вторая Украина, неизбежно начинают возникать вопросы.

И в том же Израиле — в теории — Зеленского могли бы спросить: скажите, а зачем в Киеве висят мемориальные доски в честь сотрудников антисемитской газеты „Украинское слово“, призывавших искать и выдавать властям скрывающихся евреев? Да, их потом расстреляли в том же Бабьем Яру, но это ничего не доказывает: главу Абвера Канариса в своё время тоже расстреляли, но это не делает его антифашистом — просто так легла карта!

Просто, видите ли, общепринятая трактовка событий Холокоста полумер не приемлет. Или твоя страна была на стороне добра и боролась с этим, или она была на стороне зла.

И та же Голландия, к примеру, кается за то, что не смогла защитить своих евреев от уничтожения. Зеленский от образа той Украины, которая боролась, открещивается. Значит, надо каяться. А каяться не хочется.

В Польше таких проблем у него возникнуть не могло и не возникло. Потому что если поляки будут упоминать про, скажем, еврейский погром во Львове, то им можно вспомнить погром в Кёльце. Ну и, в общем, некрасиво, нехорошо получится.

Вот и возникают псевдоисторические химеры, вроде того, когда Дуда, говоря об освобождении Освенцима, заявил, что освободили его не солдаты советской армии, а бойцы „украинского фронта“. Это кружево полуправды, недомолвок и прямой лжи может быть довольно вычурным и причудливым, но оно при этом весьма хрупко, столкновения с грубой исторической правдой просто не выдержит и пригодно для употребления лишь в тепличных условиях дружеского междусобойчика, в котором кукушка хвалит петуха, ведь у обоих (если говорить конкретно о Холокосте) рыльце очень сильно в пушку».

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