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Новое время – Время волшебства и сотрудничества. Юлия Тотьмянина. Часть 2

13:30. 28 января 2020 37 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Школа Объёмного Времени.

Автор-сказительница – Юлия Тотьмянина
Часть 1 – https://youtu.be/SY-SNON_vbY

Многие люди уже понимают, что невозможно достичь хороших больших результатов без единомышленников, без команды. Наступают новые времена, где точность, внимательность, собранность и путь к общей цели, становятся неотъемлемой частью жизни. По календарю майя начинается новое тринадцатилетие Белого Волшебника, духовная сила вневременности будет влиять на всех людей. Научиться быть “здесь и сейчас” одно из важных состояний волшебства. Как этого достичь? Мы поговорим об этом с основателем Школы Объёмного Времени – Тотьмяниной Юлией, исследователем природы времени и календарей майя.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2etPwLY3Ax8

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