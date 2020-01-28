Новое время – Время волшебства и сотрудничества. Юлия Тотьмянина. Часть 1

Школа Объёмного Времени.



Автор-сказительница – Юлия Тотьмянина

Часть 2 – https://youtu.be/CgUEXtaSNMY



Многие люди уже понимают, что невозможно достичь хороших больших результатов без единомышленников, без команды. Наступают новые времена, где точность, внимательность, собранность и путь к общей цели, становятся неотъемлемой частью жизни. По календарю майя начинается новое тринадцатилетие Белого Волшебника, духовная сила вневременности будет влиять на всех людей. Научиться быть “здесь и сейчас” одно из важных состояний волшебства. Как этого достичь? Мы поговорим об этом с основателем Школы Объёмного Времени – Тотьмяниной Юлией, исследователем природы времени и календарей майя.



Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!



Быть ДОБРУ!

—————————————-

ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html

—————————————-

ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html

Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!

—————————————-

МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:

http://slavradio.org

https://vk.com/slavmir_org

https://ok.ru/group/57560761958435

https://fb.com/groups/NarodSlavRadio

—————————————-

Сделаем вместе Мир лучше!

—————————————-

*

Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.



#народное #славянское #радио #саморазвитие #быть #здесь #сейчас #осознанность #психология #просветление #медитация #жить #настоящем #пробуждение #эзотерика #расслабление #настоящим #время #школа #юлия #тотьмянина #алексей #орлов #техники #упражнения #волшебства #объёмного



#НародноеСлавянскоеРадио #СлавянскоеРадио #ЮлияТотьмянина #АлексейОрлов #Саморазвитие #БытьЗдесьИСейчас #Осознанность #Психология #Просветление #Медитация #ЖитьВНастоящем #Пробуждение #Эзотерика #Расслабление #ТехникиОсознанности #Упражнения #ЖитьНастоящим #ВремяВолшебства #ШколаОбъёмногоВремени

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=SY-SNON_vbY