Новая редакция польско-украинского ревизионизма
11:34. 28 января 2020 86 просмотров 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Новая редакция польско-украинского ревизионизма
Самозаголение Зеленского в связи с недавними мероприятиями, посвященными 75-летию освобождения Освенцима, продолжаются. После того, как Зеленскому сначала не дали выступить на официальных мероприятиях, а сам он под смешные оправдания решил туда совсем не ходить, он отправился к другим обиженкам в Польшу, где по случаю освобождения Освенцима (к освобождению которого нынешние последыши нацистов и Армии Крайвовой никакого отношения не имеют) снова начали воспроизводить котоламповые истории о том, как на самом деле все было.
Из новых откровений мы узнали, что:
Освенцим освободил некий «Украинский Фронт» и украинцы;
Узников Освенцима назвали «лучом света, который победил тьму»;
Петлюровских участников нападения Польши на Советскую Россию предложили назвать «Солдатами Пилсудского», которые «боролись с нападением большевиков;
Ну и на сладкое, СССР обвинили в том, что он тоже виноват в Холокосте, потому что, если бы не Пакт Молотова-Риббентропа, то и Холокоста бы не было.
Как нетрудно заметить, в таком мероприятии легко мог принять участие и Порошенко.
Разумеется, Освенцим освобождал 1-й Украинский фронт Красной Армии, которой руководил товарищ Сталин. И освобождали не какие-то отдельные народы, а советский народ.
Узники Освенцима сидели и ждали советских освободителей. Некоторым повезло, и они дождались, большинство же было уничтожено. Нынешние «герои Украины» и «герои Польши», разумеется, никакой Освенцим освободить не могли в принципе. Лучом света оказалась Красная Армия.
«Солдаты Пилсудского» и Петлюра совместно напали на Советскую Россию, захватили Киев, но, когда начали получать неиллюзорные тумаки от Красной Армии, возопили об «ужасном нападении большевиков на Европу». Петлюру позднее застрелили в Париже за организацию еврейских погромов, а французский суд убийцу оправдал. Символично, что по случаю освобождения Освенцима призывают героизировать еще одного массового убийцу евреев.
Ну вот мы и дождались, что в уничтожении евреев тоже виноват товарищ Сталин, который также виноват в начале Второй мировой войны и много чем еще. Це остаточне прощевай.
Причины этой истерики, в которую даже в Освенциме примешался антисемитский душок, вполне понятны. Вопрос об ответственности Польши был поставлен ребром (с нынешней Украиной, которая сама ассоциирует себя с проигравшей нацистской Германией и ее союзниками, уже давно было все понятно), причем Польшу особенно раздражает то, что к претензиям Израиля, который по сути требует от Польши не только извинений, но и материальных компенсаций, фактически подключилась Россия, начав делать то, что надо было делать уже давно, а не пытаться подыгрывать полякам, обсасывая геббельсовскую версию Катыни и отказываясь поднимать темы геноцида красноармейцев в польских концентрационных лагерях, а также иных действий межвоенной Польши, которые начали выноситься в широкое медийное пространство лишь относительно недавно, когда неадекватность нынешних отморозков в Варшаве стала предельно очевидной.
Зеленский же, который себя позиционировал как антагониста Порошенко, по полной плюхнулся в нацистский и ревизионистский субстрат, по сути переняв самую гнилостную риторику, которая неотличима от сентенций шоколадного фюрера. Этого ли ждали избиратели Зеленского, которые голосовали в первую очередь против Порошенко? Но это вполне обычная история, поскольку эти же избиратели уже не раз обманывались по поводу подобных «защитников интересов Юго-Востока».
Разумеется, каждое такое заявление и действие Зеленского служит достаточно ясной демонстрацией причин, почему Украина навсегда потеряла Крым и Донбасс. Героизация нацистов и коллаборационистов, государственный ревизионизм, государственная поддержка неонацистских организаций – все это возникло не при Зеленском, но, как видим, цветет и пахнет, получая поддержку как от самого Зеленского, так и от других государственных органов Украины. Надо понимать – это не эксцессы «частного нациста», а часть государственной политики Украины, которая намерена ее продолжать. И это в принципе все, что нужно знать про «отличия Зеленского от Порошенко». На деле отличия связаны в основном с политической риторикой, а реальная практика показывает существенное сходство идеологических взглядов и связанных с этими взглядами действий, которые обретают силу государственной позиции и государственных законов.
Так что юбилейные мероприятия в Израиле и Освенциме достаточно ярко показали тот идеологический курс, которым продолжает следовать Украина. И делать она это будет под формальным руководством Зеленского, так как на Порошенко все эти заявления и действия уже не свалишь.
Специально для "Аналитической Службы Донбасса"
https://asd.news/articles/ukraina/kopiruya-poroshenko/ – цинк
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5599294.html
Зельц сделал выбор – притулился, как Беня и Аваков, к демократам Пиндостана.
Зельц не может сделать выбор-ибо он никто и звать его никак ,вдвоем ,как два дурня (поляки+хохлы),есть еще один славянин,пока мечется меж стульев,поставлены ,чтобы возглавить начало похода против русских,начиная с еврея Сталина,а тут такой финт им соорудил Путин-обозвал их антисемитами и предоставил документ,а роль -то прописана и надо исполнить.Евреи разошлись во мнении или были пойманы и пришлось даже Америке публиковать какие-то данные по украине.А что будет после избрания Трампа ,Зе их всех отведет в овраг .Уже поступило предложение Путину -закрепить достигнутое-Крым признают,санкции отменяют ,вводят ООН в Донбасс и нейтральная украина.