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Николай Стариков: Приезд Путина разрушит «хлипкую польскую конструкцию» по фальсификации истории

16:58. 28 января 2020 106 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Источник: nevnov.ru

Польские власти не пригласили президента РФ Владимира Путина на памятные мероприятия, посвященные 75-летие освобождения Освенцима. Общественный и политический деятель, писатель Николай Стариков в беседе с НЕВСКИМИ НОВОСТЯМИ назвал причины такого поведения.

«Польша продолжает фальсификацию истории, возведение России в ранг агрессора, приравнивание Советского Союза к гитлеровской Германии, поэтому присутствие президента Путина на этом мероприятии просто разрушило бы всю эту хлипкую польскую конструкцию. Тем более они не приглашают его после того, как Владимир Владимирович перешел в информационное наступление и поставил Польшу в очень неловкое положение, обнародовав целый ряд бесспорных исторических фактов», — сообщил Стариков.

Писатель считает, что компромисс можно найти всегда — если обе стороны хотят его достичь. До сих пор этот компромисс достигался путем отказа России от своей позиции.

«Мне кажется, что уже пора положить этому конец. Чем больше мы стараемся понять наших партнеров и взглянуть на их точку зрения, тем больше они от нас требуют и тем больше обвинений в наш адрес звучит. Поэтому думаю, что противостояние на почве истории продолжится»,  — заявил писатель.

Издание «Царьград» пишет, что ранее Путин, основываясь на архивных документах, рассказал о том, что в 1938 году посол Польши Юзеф Липски поддержал идею Адольфа Гитлера, предлагавшего высылать евреев на уничтожение в Африку. Более того, дипломат призывал поставить лидеру нацистской Германии памятник.

Автор: Шумская Оксана

Источник: https://nstarikov.ru/nikolaj-starikov-priezd-putina-razrushit-hlipkuju-polskuju-konstrukciju-po-falsifikacii-istorii-112702

Метки: чит.клуб

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