Кумранские пещеры.

В начале 1949 г. археологи обнаружили пещеру № 1, что положило начало археологическому исследованию Кумрана и прилегающей местности. В результате тщательного изучения пещеры, расположенной в километре севернее ущелья Кумран, были найдены фрагменты по меньшей мере семидесяти рукописей, включая кусочки семи свитков, ранее приобретенных у бедуинов. Таким образом выяснилось, откуда именно арабы взяли рукописи. Кроме того, обнаруженные в пещере артефакты подтвердили датировку свитков, ранее установленную с помощью палеографического анализа. В то же время бедуины продолжали вести самостоятельные поиски рукописей, так как быстро осознали, что эти клочки кожи являются прекрасным источником доходов. Новые находки, обнаруженные бедуинами в иных местах, доказали, что пещера № 1 не была единственной –стало ясно, что существовуют и другие пещеры с рукописями.

Период с 1951 по 1956 гг. был ознаменован особой активностью поискановых пещер со свитками, и археологических раскопок в районе Кумрана. Археологи исследовали восьмикилометровый отрезок утесов к северу и к югу от развалин. Водиннадцати Кумранских пещерах обнаруженных в процессе этих поисков были найдены рукописи. Пять из них были открыты бедуинами, а шесть –учеными-археологами.

Кумранская пещера № 1 (1Q) – –обнаружена юным бедуинским пастухом в 1947 г., исследована археологами в 1949 г. Первые свитки Мертвого моря были найдены именно в этой пещере, которой был затем присвоен первый номер. Эти свитки прекрасно сохранились благодаря тому, что находились в высоких глиняных сосудах с нетронутыми крышками. Обнаружение семи первых свитков революционным образом изменило подход к исследованию еврейской Библии и происхождения христианства. Эти семь свитков известны под следующими названиями: «Устав общины», «Война сынов света против сынов тьмы», «Благодарственные гимны», «Первый свиток Книги пророка Исайи», «Второй свиток Книги пророка Исайи», «Апокриф на Книгу Бытие» и «Комментарий на Книгу пророка Аввакума». Проведя в данной пещере тщательные археологические раскопки, ученые нашли дополнительные фрагменты от этихрукописей, а также фрагменты десятков других произведений.

Кумранская пещера № 2 (2Q) –найдена бедуинами в 1952 г. В ней были обнаружены фрагменты из многих книг еврейской Библии, включая все пять книг Торы, Книгу пророка Иеремии и Книги Псалмов. Также были найдены фрагменты небиблейских текстов, таких, как Книги Юбилеев и Книги Еноха. Кумранская пещера № 3 (3Q) –обнаружена и изучена археологами в том же 1952 г. Здесь были найдены две части уникального Медного свитка. Эта весьма странная рукопись содержит список несметных сокровищ (предположительно, казны иерусалимского Храма), спрятанных в различных местах в Иудейской пустыне и в окрестностях Иерусалима. Если верить содержанию свитка, то в этих тайниках было спрятано умопомрачительное количество золота, серебра, меди и драгоценных благовоний. Помимо Медного свитка в пещере № 3 исследователи нашли также фрагменты более десятка библейских и небиблейских рукописей, и в том числе, экземпляр Книги Юбилеев. Кумранская пещера № 4 (4Q) – обнаружена бедуинскими охотниками за сокровищами в 1952 г., в то время как археологи исследовали пещеры в Вади Мураббаат. Это – самая известная из пещер, ибо именно в ней таилось очень большое собрание рукописей. Здесь были обнаружены тысячи фрагментов сотен рукописей (75 % всех обнаруженных в Кумране манускриптов). Среди них части еврейской Библии и апокрифических произведений, комментариев на еврейскую Библию, текстов, содержащих еврейские законы, молитв, сектантских сочинений, тфиллины и мезузы. Стоит отметить, что из-за их очень плохой сохранности, многие из фрагментовбыло трудно идентифицировать и расшифровать. Кумранская пещера № 5 (5Q) – обнаружена и исследована археологами в 1952 г. В ней были найдены фрагменты около двадцати пяти пергаментных свитков, включая библейские книги и сектантские произведения. Кумранская пещера № 6 (6Q) –обнаружена бедуинами в 1952 г. В этой пещере были найдены фрагменты более чем тридцати свитков, написанных, в основном, на папирусе.. Среди находок – книги еврейской Библии, хвалебные гимны, и сектантские труды. На сегодняшний день это наиболее доступная для туристов пещера, из тех, в которых были найдены Кумранские свитки. Кумранские пещеры №№ 7-10 (7Q, 8Q, 9Q, 10Q) – эти пещеры были обнаружены археологами в 1955 г. Все без исключения рукописи, найденные в пещере № 7, написаны на греческом языке, в том числе перевод Книги Исход. Q1 – 7Q18 фрагменты греческого папируса из пещеры № 7Некоторые ученые пытались идентифицировать отдельные маленькие фрагменты из этой пещеры как отрывки текстов Нового Завета. В пещере № 8были обнаружены фрагменты Книги Бытие, Книги Псалмов, а также хвалебный гимн, мезуза и тфиллин. Учитывая тот факт, что здесь были также найдены остатки еды, множествомасляных светильников и шестидесять восемь кожаных петель для скрепления свитков, логично предположить, что эта пещера использовалась как мастерская. Пещера № 9 добавила к общей коллекции лишь несколько фрагментов папируса, а в пещере № 10 был найден всего один исписанный остракон (глиняный черепок).

Кумранская пещера № 11 (11Q) – обнаружена бедуинами в 1956 г. В ней были найдены последние из обнаруженных на сей день Кумранских свитков. Речь идет о тридцати рукописях, часть из которых сохранились почти полностью. Среди них: Книга Левит, написанная палеоеврейским (т. е., древнееврейским) письмом, Книга Псалмов и Таргум (арамейский перевод) Книги Йова. Самой впечатляющей находкой в этой пещере является так называемый Храмовый свиток (самая длинная рукопись из всех Кумранских свитков), написанный в стиле Книги Второзакония и подробно описывающий законы, относящиеся к Иерусалиму и к Храму. Пещеры беженцев периода Восстания Бар-Кохбы В 1950-е и 1960-е гг. археологи и бедуины также соревновались в обнаружении как можно большего количества рукописных находок и за пределами района Кумранских пещер. Наиболее значительными из находок, обнаруженных в других местах Иудейской пустыни, являются рукописи, датированные периодом восстания Бар-Кохбы (132-135 гг. н.э.) , которые были найдены в пещерах ущелий Мураббаат и Хевер. Вади-Мураббаат – (ущелье Дарга – сокр. MUR) - пещеры, обнаруженные бедуинами в 1951 г. Более ста семидесяти рукописей, найденных в пяти пещерах Вади-Мураббаат, датированы периодом Восстания Бар-Кохбы (132-135 гг. н. э.). В первую очередь, это административные и финансовые документы, написанные на папирусах и принадлежащие беженцам, которые нашли убежище в этих пещерах, расположенных в восемнадцати километрах южнее от Хирбет-Кумран. Эти рукописи включают также письма, написанные или продиктованные самим предводителем Восстания Шимоном Бар-Кохбой (настоящее имя которого Шимон Бен-Косиба), а также несколько религиозных текстов, из которых самый важный - это свиток Двенадцати малых пророков. УЩЕЛЬЕ ХЕВЕР (СОКР. HEV) Ущелье Хевер расположенное между Эйн-Геди и крепостью Масада было обнаружено бедуинами в самом начале 1950-х гг. Несколько фрагментов рукописей, приобретенных у бедуинов в 1952 г., позднее были идентифицированы как обнаруженные именно в пещерах ущелья Хевер,. В ходе полномасштабных археологических работ, проведенных в десяти пещерах ущелья Хевер (1960-1961 гг.), археологи обнаружили один из самых больших тайников с древними рукописями в Иудейской пустыне. Все они относятся к периоду Восстания Бар-Кохбы и по большей части являются частными документами прятавшихся в этом районе беженцев, а также военную переписку между Бар-Кохбой и его офицерами, и фрагменты библейских текстов. Пещера ущелья Хевер № 5-6 (5/6 HEV) – она также известна как «Пещера Посланий». В ней хранились документы, датируемые периодом между 94 и 132 гг. н.э., и среди них три обширных архива: Кожаный мех с пятнадцатью посланиями (на иврите, арамейском и греческом языках), большая часть из которых была отправлена Бар-Кохбой, предводителем Восстания.

Упакованная и уложенная в кожаную сумку связка из тридцати пяти финансовых документов, принадлежавших женщине по имени Бабата.

Пять контрактов, принадлежащих некоему Эльазару, фермеру из Эйн-Геди.

Пещера ущелья Хевер № 8 (8 HEV) –называется также «Пещерой Ужаса» из-за найденных там сорока скелетов – останков прятавшихся там беженцев времен Восстания Бар-Кохбы. Археологи обнаружили также три остракона (глиняных черепка), возложенных на скелеты – на них были написаны именами умерших. Самая значительная текстуальная находка – это греческий перевод Книги Двенадцати малых пророков.

«Собрание Сейаль» (XHev/Se) –набор документов проданных бедуинами в 1950-е гг. Музею Рокфеллера. Места, где были найдены эти рукописи, по большей части, не установлены. И хотя сами бедуины утверждали, что нашли эти материалы в районе ущелье Цеелим, тем не менее, более поздние археологические исследования показали, что по крайней мере часть этих фрагментов происходит из других мест. Часть данной коллекции – это фрагменты рукописей, впоследствии найденных в ущелье Хевер, а также купчая из Вади-Мураббаат.

Наиболее интересная часть «Цеелимской» коллекции – архив Саломии дочери Леви: восемь документов начала II в. н.э., написанных параллельно на двух языках: греческом и арамейском.

Другие места находок

Вади эд-Далие – (пещера Абу-Шинже) (WD) – открыта бедуинами в 1962 г. В этой пещере, расположенной приблизительно в четырнадцати километрах к северу от Иерихона, был обнаружен тайник с четырьмя десятками арамейских папирусных фрагментов, печатями, монетами, и останками скелетов двухсот пяти человек. Упомянутые древние папирусы – это самаритянские юридические документы персидского периода (IV в. до н.э.), в основном - купчии на рабов. Владельцами этих документов были богатые самаритяне, бежавшие из Самарии после захвата этой области Александром Великим в 332 г. до н. э., и, по всей видимости, убитые македонскими солдатами (после того, как они сожгли живьем македонского наместника).

Крепость Масада (MAS) 1963 по 1965 гг. Масада – один из объектов Всемирного наследия в списке ЮНЕСКО – самое известное место, связанное с историей Великого еврейского восстания против римлян 66-74 гг., последний оплот повстанцев. Мятежники использовали впечатляющий дворец-крепость царя Ирода в качестве своей базы. Все рукописи Масады были найдены не в пещерах, а в комнатахперестроенного дворца, вблизи от помещения, идентифицированного как синагога. Датируемые римским периодом, большинство обнаруженных здесь находок содержат фрагменты семи библейских свитков: Книги Бытия, двух экземпляров Книги Левит, Книги Второзакония, Книги пророка Иезекииля и двух экземпляров Книги Псалмов, а также копию «Гимнов субботнего жертвоприношения» и ивритский оригинал Премудростей Иисуса сына Сирахова. полномасштабные раскопки в этом месте проводились в период спогг. Масада – один из объектов Всемирного наследия в списке ЮНЕСКО – самое известное место, связанное с историей Великого еврейского восстания против римлянгг., последний оплот повстанцев. Мятежники использовали впечатляющий дворец-крепость царя Ирода в качестве своей базы. Все рукописи Масады были найдены не в пещерах, а в комнатахперестроенного дворца, вблизи от помещения, идентифицированного как синагога. Датируемые римским периодом, большинство обнаруженных здесь находок содержат фрагменты семи библейских свитков: Книги Бытия, двух экземпляров Книги Левит, Книги Второзакония, Книги пророка Иезекииля и двух экземпляров Книги Псалмов, а также копию «Гимнов субботнего жертвоприношения» и ивритский оригинал Премудростей Иисуса сына Сирахова. Библейские свитки совпадают с т. н. «масоретским» (т. е., традиционным) текстом еврейской Библии, что означает, что известный нам библейский канон сложился уже к первому веку н.э. Среди другихнаходок стоит упомянуть греческие и латинские папирусы – преимущественно военные документы, принадлежавшие римским солдатам, разместившимся в крепости после подавления восстания. Исключение составляет кусочек папируса со строкой из «Энеид» Вергилия: «О Анна, меня сновиденья пугают» (IV, 9). В данном контексте предполагается, что эта строка была письменной реакцией римского воина на ужасающий вид крепости, полной тел погибших мятежников.

Большая часть свитков Мертвого моря - это религиозные труды, которые на нашем веб-сайте делятся на два типа: «библейские» и «небиблейские». «Тфиллины и мезузы» выделены в отдельную категорию. Документы нелитературного характера в основном, папирусы, найденные не в пещерах Кумрана, а в других местах, сгруппированы в разделы «Документы» и «Письма», и в отдельную маленькую группу «Упражнения в письме». Имеется еще и отдельная группа «Неопознанные тексты», куда вошло множество фрагментов в плачевном состоянии, которые ученым не удалось отнести к одной из имеющихся категорий. Как правило, наименование той или иной рукописи относится к одному тексту. Однако в некоторых случаях одно наименование было присвоено нескольким сочинениям. Иногда причиной этого может являться то, что свиток был использован повторно – т. е. поверх старого, размытого или соскобленного текста был написан новый (т. н. палимпсест). В других случаях на лицевой стороне свитка написан один текст, а на оборотной - другой. Причиной подобной классификации, могут также являться ошибки или разногласия ученых, которые не пришли к единому мнению о классификации исследуемых фрагментов.

Слева: MАС 1о Лицевая сторона свитка (ректо) – текст, упоминающий гору Гризим

Справа: МАС 1о Оборотная сторона свитка (версо) – неопознанный текст

Иногда исследователи ошибочно полагали, что отдельные фрагменты относятся к одной рукописи. Но иногда это были отрывки одного произведения – например, библейской Книги Левит, однако разных ее копий. В некоторых случаях к наименованиям или номерам свитков добавляются буквы, чтобы различать разные копии одного и того же произведения. В случае с вышеупомянутой книгой Левит это: 4Q26, 4Q26a, 4Q26b, 4Q26c.

Типы сочинений

Как правило, исследователи классифицируют литературные произведения в числе Свитков Мертвого моря в соответствии с их содержанием или жанром. Ученые имеют разные мнения по поводу некоторых специфических категорий, и используемые нами термины выбраны только для того, чтобы облегчить пользователю путешествие по сайту, а не для того, чтобы внести свой вклад в и без того запутанные ученые дискуссии. Причем один и тот же текст может быть отнесен к нескольким категориям.

Библейские тексты

Священное Писание (מקרא) – экземпляры книг, входящих в еврейскую Библию. Среди свитков Мертвого моря были обнаружены все книги еврейской Библии, кроме Книги Эсфирь (Эстер). Это древнейшие из дошедших до нас библейских текстов.

Переводы Писания (תרגום המקרא) – переводы библейских текстов на арамейский и греческий языки.

Тфиллин и мезузы Тфиллин (филактерии) и мезузы содержат отрывки из Торы, и используются в еврейском ритуале в соответствии со сказанным в Книге Второзаконие, 6:6-9: «Да будут слова эти, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем… И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они начертанием между глазами твоими. И напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих».

Тфиллин (תפילין) - скрученные кусочкипергамента, помещенные в специальные коробочки и предназначенные быть «знаком на руке» и «начертанием между глаз». Более двух десятков листков пергамента с текстом для тфиллинов были обнаружены в пещерах Кумрана, а еще несколько тфиллинов были найдены в ущельях Мураббаат, Хевер и Цеелим.

Они идентифицированы по библейским цитатам, которые они содержат, и по некоторым особенностям написания, в частности по мелкому шрифту. Эти тексты идентичны тем, которые требует установленный раввинами закон, соблюдаемый в еврейской религиозной практике по сей день. Однако некоторые из найденных экземпляров содержат и дополнительные цитаты из Библии. Поскольку тфиллины из Кумрана – это единственные имеющиеся у нас образцы периода Второго Храма, то нам неизвестно, отражают ли их характерные черты традицию одной специфической общины, или традицию широко распространенную в народе.

Мезузы (מזוזה) - лист ки пергамента с текстом из еврейской Библии, помещаемые в специальные капсулы и прикрепляемые к дверным косякам. Восемь мезуз были найдены в Кумранских пещерах и еще несколько в Вади-Мураббаат. Библейские цитаты, написанные на этих мезузах, тождественны тем текстам, которые помещаются на дверные косяки еврейских домов и сегодня.

Небиблейские сочинения

Небиблейскими сочинениями называются тексты, которые не вошли в состав еврейской Библии. При этом, некоторые из них вполне могли признаваться священными как их авторами, так и читателями того времени.

Апокрифы (אפוקריפה) – этим термином обозначаются специфические произведения, которые входят в состав католического и православного Ветхого Завета, но не являются частью еврейской Библии и протестантского Ветхого Завета. Среди свитков Мертвого моря обнаружены три подобных апокрифа: Бен-Сира (известный так же как Премудрость Иисуса, сына Сирахова или Сирах), Книга Товита, и Послание Иеремии.

Календарные тексты (חיבורים קלנדריים) – календарные вычисления, найденные в пещерах Кумрана и преимущественно ориентированные на солнечный, а не на лунный цикл. Эти календари являются важным источником информации о праздниках и так называемых священнических чередах (משמרות). Некоторые из них выполнены тайным шрифтом (необычным для иврита способом написания), так какэта информация, возможно, была секретной и эзотерической. Эти рукописи особенно ценны своей упорядоченностью и систематическим перечислением дней и месяцев, благодаря чему ученые воссоздали недостающие части календаря. Наиболее распространенный из этих календарей включает в себя 364 дня, разделенных на четыре сезона по 13 недель каждый.

Экзегетические тексты (חיבורים פרשניים) – сочинения, анализирующие и интерпретирующие конкретные библейские произведения. Самые известные из этих текстов – это так называемые «пешарим» (см. ниже); а также «галахический мидраш» и толкования книги Бытие.

Пешер (פשר) – отдельный вид комментаторской литературы, весьма узко толкующий библейские пророчества, как относящиеся к истории конкретно Кумранской общины. Пешарим особо сфокусированны на эсхатологической идее «последних дней». Эти комментарии очень легко распознаются благодаря частому использованию слова «пешер», которое связывает цитаты из Библии и интерпретирующие их сектантские пояснения.

Исторические сочинения (חיבורים היסטוריים) – тексты, посвященные тем или иным реальнымсобытиям, причем, иногда еще и комментирующие эти события с точки зрения морали или теологии. Эти фрагменты упоминают исторических персонажей, как например, царицу Саломею (Шламцион) или греческих царей, а многие из описываемых в них событий происходят в разгар войн и мятежей.

Галахические тексты (חיבורים הלכתיים) – тексты главным образом посвященные галахе (термин, используемый в более поздней раввинистической литературе), т. е., обсуждению еврейских религиозных законов. Еврейская Библия содержит широчайший спектр галахических текстов, обсуждающих самые разнообразные вопросы: гражданские взаимоотношения, ритуальные требования и заповеди (например, о соблюдении праздников), храмовую службу, ритуальную чистоту и нечистоту, поведение в рамках предписанной этики и т.д.. Многие Кумранские тексты интерпретируют и расширяют традиционный библейский взгляд на эти законы. А есть среди них и такие, как, например, Устав общины или галахические части Дамасского документа (известного также как Свиток Дамасского завета), которые посвящены специфическим правилам и установлениям сектантов. Некоторые сочинения, самое значительное из которых – Микцат Маасей ха-Тора (ММТ, известное также как Галахическое письмо) , посвящены полемике с оппонентами секты.

Околобиблейские тексты (חיבורים על המקרא) – сочинения, по-новому пересказывающие Священные писания, расширяющие или приукрашивающие библейские нарративные или галахические тексты новыми деталями. К этой категории принадлежат, например, Апокриф на книгу Бытие, Книга Еноха и Храмовый свиток. Некоторые из околобиблейских текстов, например, такие как Книга Юбилеев или Арамейский документ о Леви,вероятно, могли иметь священный статус среди некоторых древних религиозных групп.

Поэтические и литургические тексты (חיבורים שיריים וליטורגיים) –бóльшая часть обнаруженных среди свитков Мертвого моря стихотворных сочинений и хвалебных гимнов близко связаны с библейской поэзией. Многие тексты используют темы и выражения, свойственные для более позднего периода, и в первую очередь это относится к сектантским произведениям – таким, например, как Благодарственные гимны. Некоторые из этих текстов могли быть составлены для персонального изучения и размышлений, другие - для формальной литургической службы: например, Ежедневные молитвы, Праздничные молитвы, и Песни субботнего всесожжения.

Поучительные тексты (חיבורים חכמתיים) – некоторые из Кумранских свитков продолжают традиции поучительной или философской литературы, таких библейских книг, как Притчи, Иов, Екклесиаст и таких апокрифических сочинений, как Премудрость Иисуса сына Сирахова и Премудрость Соломона. В этих трудах практические советы о повседневной жизни соседствуют с глубокими размышлениями о природе вещей и судьбах человечества. Такие произведения, как Наставление и Тайны, совмещают прагматические и философские темы с апокалиптическими и галахическими вопросами.

Сектантские произведения (חיבורים כיתתיים) – сочинения, использующие особую терминологию и описывающие специфическую теологию, мировоззрение и историю отдельной религиозной группы, называвшей себя «Яхад» («Вместе», «Община»). Центральная группа этих текстов описывает уставы общины с особым акцентом на ожидании конца света, который видится членам этой группы неизбежным и близким. Ранее ученые приписывали все свитки Мертвого моря общине ессеев – одной из трех ведущих еврейских сект периода Второго Храма. Сегодня большинство исследователей полагает, что в своей совокупности эти тексты скорее отражают несколько родственных религиозных общин на разных стадиях формирования и развития, нежели одну-единственную секту. И даже тексты, классифицированные как «сектантские», скорее всего были составлены представителями разных групп, входящих или не входящих в общину «Яхад». Три из первых семи свитков, обнаруженных в пещере № 1, были самыми значимыми в идентификации сектантских текстов и до сих пор являются наиболее известными рукописями. Это Устав общины, Война сынов света против сынов тьмы и Комментарий на Книгу пророка Аваккума (Пешер Xаваккук).

Документы и письма

Письма Бар-Кохбы (איגרות בר כוכבא) – пятнадцать военных посланий, которые сохранились в кожаном мехе в пещере № 5/6 в ущелье Хевер, также известной как Пещера посланий. Все письма в этой связке были составлены человеком из ближайшего окружения предводителя восстания против римлян Шимона Бар-Кохбы и большинство из них написаны от имени последнего.

Archive of Babatha (ארכיון בבתא) – личный архив женщины, которая, по всей видимости, искала убежища в Иудейской пустыне в период восстания Бар-Кохбы. Эти документы также были найдены в пещере № 5/6 в ущелье Хевер (так называемой Пещере Посланий) и представляют собой тридцать пять финансовых документов, включая брачный договор, земельные акты, торговые договоры. Все документы были упакованы в сверток и уложены в кожаную сумку, которая затем была спрятана в скрытой расщелине пещеры. По всей видимости, тщательный выбор укрытия был сделан в расчете на использование этих документов в будущем. Документы очень хорошо сохранились и в них содержатся точные даты с 94 по 132 гг. н. э. В архив входят тексты на арамейском, набатейском и греческом языках.

Archive of Eleazar ben Shmuel (ארכיון אלעזר בן שמואל) – кроме к архивов Бар-Кохбы и Бабаты в Пещере посланий был обнаружен еще один небольшой набор интересных документов – пять контрактов, принадлежащих некоему Эльазару сыну Шмуэля, крестьянину из Эйн-Геди. Они были обнаружены внутри кожаной сумки в той же тайной расселине пещеры, что и архив Бабаты. Еще один папирус, принадлежавший Эльазару, был спрятан в тростнике.

Предположительно кумранские тексты (תעודות לכאורה ממערות קומראן) – и наконец, существуют некоторые документы, проданные бедуинами музею Рокфеллера в Иерусалиме как якобы Кумранские рукописи, но возможно, что на самом деле они были найдены в других местах. Как минимум в одном из этих случаев принадлежность к Кумранским свиткам весьма вероятна. Еще один фрагмент – это финансовый счет на греческом языке, предположительно написанный на обороте оригинального свитка из Кумрана.

Бóльшая часть свитков Мертвого моря написана на иврите, однако найдено немало свитков написанных на арамейском и греческом языках. Кроме того, есть также несколько арабских текстов, и небольшое количество фрагментов на латыни.

Иврит

Среди свитков Мертвого моря, написанных на иврите, есть библейские тексты, небиблейские произведения, а также контракты и письма. Некоторые документы содержат точные даты, однако обычносвитки датируются на основе палеографического анализа (т. е. базируясь на исследовании того, как письмо изменялось со временем) и с помощью радиоуглеродного анализа. Эти тексты наглядно свидетельствуют об иврите, как живом разговорном языке в древней Иудее.

Бóльшая часть свитков на иврите написана стандартным ивритским письмом (т. н. «квадратным письмом») очень похожим на современное ивритское письмо. Однако несколько свитков написаны палеоеврейским письмом, т. е. древним шрифтом, который использовался в период Первого Храма. Любопытно, что некоторые свитки, выполненные стандартным письмом, используют древний шрифт для написания имени Бога. Кроме того, некоторые из свитков написаны тайным письмом (Тайное письмо А, B и С), использующим необычные знаки для передачи букв ивритского алфавита. Ученые обычно говорят о «Кумранском иврите» как об одном из литературных диалектов этого языка. Некоторые свитки из Кумранских пещер обладают характерными особенностями – например, т. н. «полное» написание (используя буквы א, ה, ו, י для обозначения гласных), что исследователи окрестили «практикой Кумранских писцов». Документы из пещер Иудейской пустыни, где прятались повстанцы, написаны на менее формальном иврите. В некоторых случаях, когда тексты очень фрагментарны,, невозможно установить, на каком языке они написаны – на иврите или на арамейском. В других случаях, одно и то же произведение было найдено в Кумране и на иврите, и на арамейском – так, например, обстоит дело с Книгой Товита и с Книгой Еноха.‏ Aрамейский

(включая набатейский) Арамейский являлся «лингва франка» Ближнего Востока в библейскую эпоху, и по сей день используется несколькими христианскими общинами. Также, как и свитки на иврите, большинство арамейских свитков были написаны стандартным «квадратным» (иудейским) письмом. В число свитков Мертвого моря входят документы на разных диалектах арамейского: официальный арамейский, еврейский палестинский арамейский, набатейский, и христианский палестинский арамейский. Официальный арамейский – bceэтот диалект также известен, как стандартный арамейский или имперский арамейский. Официальный арамейский был в обиходе с VII по III вв. до н. э. Примерами этого диалекта служат арамейские части библейских книг Езры и Даниила, а также самаритянские папирусы из Вади Далие. Еврейский палестинский арамейский – этот диалект использовался, с 200 г. до н. э. по 200 г. н. э. Возможно, он являлся основнымязыком Иудеи во времена Иисуса и ранних христиан. В Кумранских свитках, литературные субдиалекты этого языка представлены в нескольких библейских переводах, а также в некоторых небиблейских произведениях,таких как Апокриф на Книгу Бытия и Арамейский документ о Леви. Письма Бар-Кохвы и папирусы II в. н. э., найденные в пещерах Иудейской пустыни, где прятались беженцы, свидетельствуют о другой вариации еврейского палестинского арамейского, который, по всей видимости, был ближе к разговорному языку того периода. 11Q10

11Q Targum Job, Арамейский Набатейский арамейский – был в ходу в аравийском Набатейском Царстве (к востоку и юго-востоку от Иудеи), начиная с III в. до н. э. Набатейский арамейский был под влиянием арабского, особенно в области словарного запаса. Примеры этого можно наблюдать в некоторых из документов из ущелья Хевер и в собрании документов якобы происходящих из ущелья Цеэлим. Христианский палестинский арамейский – примеры этого диалекта сохранились в нескольких текстах из Хирбет эль-Мирд. Греческий Все греческие тексты в составе свитков Мертвого моря написаны на т. н. «койне» – общепринятом диалекте постклассического эллинистического и римского миров, на котором написан и Новый Завет. В общей сложности в Кумранских пещерах были найдены двадцать семь греческих рукописей. Это число включает остатки девятнадцати фрагментов папирусов, найденных в Кумранской пещере № 7, а также несколько греческих рукописей, сохранившихся в пещере № 4, в основном, греческие переводы Библии.. Содержание большинства рукописей из пещеры № 7 не поддается идентификации, но исключениями являются рукописи Книги Исход и Послание Иеремии. Попытки идентифицировать некоторые из фрагментов пещеры № 7 как Книгу Еноха не увенчались успехом, а предложение усмотреть в них отрывки из Нового Завета было решительно отвергнуто учеными. 8Hev 1

8Hev Twelve Minor Prophets Gree (Свиток Книги малых пророков на греческом) Бóльшая часть греческих рукописей, обнаруженных в Иудейской пустыне – это папирусы, датируемые римским периодом. Большинство были извлечены из пещер, где в период Восстания Бар-Кохвы (132-135 гг. н. э.) укрывались беженцы и повстанцы. Несколько еврейских нелитературных документов, датируемых ранее 74 г. н. э., были найдены в Масаде. Среди литературных текстов на греческом стоит упомянуть свиток Книги двенадцати малых пророков, найденный в ущелье Хевер, и датируемый I в. н. э. Другая неожиданная находка – это текст из Вади Мураббаат, написанный ямбическими триметрами. Латынь Папирусы на латыни, обнаруженные в Масаде, принадлежали римским солдатам, расквартированным там после подавления Иудейского восстания в 74 г. н. э. Стоит упомянутьсолдатский расчетный лист, список поставок в полевой лазарет, и обрывок с цитатой из Эннеады Виргилия. Также был обнаружен список латинских и греческих еврейских имен на двух языках. В пещерах Вади Мураббаат тоже было обнаружено несколько фрагментов на латыни, датируемых I-II вв. н. э. Mas 721 papVirgil, латынь Арабский Более сотни арабских рукописей, по большей части, датируемых VII-VIII вв. н. э., были обнаружены в Хирбет эль-Мирд. Эта находка составляет самую обширную коллекцию древних арабских папирусов, найденных за пределами Египта. Кроме того пять арабских текстов, написанных на бумаге, были найдены в Вади Мураббаат – это квитанция, договор и три магических текста, которые датируются X в. н. э.

Источник: https://www.deadseascrolls.org.il/learn-about-the-scrolls/discovery-sites?locale=ru_RU