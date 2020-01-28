Кривое зеркало польской истории

Конец 2019-го и начало 2020 года прошли под знаком обострения идейно-политического противостояния Москвы и Варшавы.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий разродился текстом, в котором обвинил СССР в сотрудничестве с нацистской Германией, заявив буквально следующее: «Пакт Молотова — Риббентропа был не просто «актом о ненападении». Это был политический и военный альянс, который разделил Европу на две сферы влияния по линиям, которые проходили по Польше». По мнению Моравецкого, Польша была первой страной, которая «начала борьбу в защиту свободной Европы». Также премьер обвинил нынешние власти РФ в поддержке сталинизма и окончательно сорвался на пафос: «Народ России — главная жертва Сталина, одного из величайших преступников в мировой истории, — заслуживает правды. Я верю, что россияне — это нация свободных людей, и они отвергают сталинизм, даже если правительство Путина пытается его оправдать».

Очевидно, что это был ответ на жёсткие высказывания президента России Владимира Путина, который в своих выступлениях на встрече лидеров стран СНГ и коллегии Министерства обороны РФ напомнил исторические обстоятельства, когда Польша одной из первых заключила пакт с Гитлером, участвовала вместе с ним в разделе Чехословакии и выразила готовность участвовать в программе геноцида евреев.

Понятно, что такие обвинения для нынешней Польши — как чертополох в штанах: тема крайне болезненная и неудобная. Все последние десятилетия Польша старательно рядится в рубище страны, пострадавшей от произвола Германии и СССР, и пытается разделить ответственность за развязывание Второй мировой войны между Гитлером и Сталиным. И тут — такое…

Реальные обстоятельства тех лет Польше очень некомфортны. И понятно почему. Более чем тесные связи гитлеровской Германии и Польши — тема в польской историографии табуированная. Ну не любят поляки вспоминать, что свой «пакт» с Гитлером: «Декларацию о неприменении силы между Германией и Польшей», — Варшава подписала самой первой, ещё 26 января 1934 года! Что на похороны «начальника государства Польского» (никем не избранного) маршала Юзефа Пилсудского из Германии в мае 1935-го приехала делегация под руководством Германа Геринга.

Обвиняя теперь СССР, Польша в 20-е — 30-е годы прошлого века сама активно отрывала от соседей куски территорий, за что Черчилль назвал её «гиеной Европы».

В 1930-е годы Польша открыто приняла сторону Германии. Сначала её руководство поддержало аншлюс Австрии, заявив, что это — внутреннее дело Германии. Таким образом, был дан мощный импульс к переделу послевоенных границ в Европе. А спустя всего пять дней после аншлюса Австрии, 17 марта 1938 года, Польша, в свою очередь, предъявила ультиматум Литве. Литовскому правительству предлагалось в течение 48 часов окончательно отказаться от Вильно и Виленской области, оккупированных Польшей ещё в 1921 году. В противном случае Польша угрожала применить силу. Перед такой угрозой Литва ультиматум приняла. И далее Польша полностью солидаризовалась с Германией, одобряя все её действия. В том числе — поучаствовала в разделе Чехословакии, предъявив правительству этой страны во время Судетского кризиса, 30 сентября 1938 года, ультиматум с требованием восточной части Тешинской Силезии. И после подписания «Мюнхенского пакта» заняла эти районы. Такая вот «жертва агрессии» эта самая Польша.

Теперь Министерство иностранных дел Польши заявило, что некоторые предметы искусства, которые хранятся в России, по праву принадлежат их стране.

«Польская культура понесла огромные потери из-за действий СССР», — говорится в сообщении, опубликованном в «Твиттере», и тут же приводится иллюстративный набор картин, которые официальная Варшава, оказывается, считает своими и незаконно вывезенными советскими войсками с территории Польши. При этом, никаких доказательств принадлежности этих картин Польше, как и доказательств их похищения советскими войсками, естественно, не приводится.

И.о. министра культуры РФ Владимир Мединский уже прокомментировал это заявление: «Перемещённые в осуществление компенсаторной реституции культурные ценности являются достоянием Российской Федерации. Эти ценности и сегодня остаются достоянием мировой культуры, но только Российское государство, как собственник, имеет право ими распоряжаться», — сказал он в интервью РИА «Новости», подчеркнув, что ни о каком их «возвращении» не может быть и речи.

Что же стоит за этим конфликтом?

Похоже, не столько «что», сколько «кто». США пытаются использовать Польшу для того, чтобы с её помощью, во-первых, дискредитировать Россию, правопродолжательницу СССР, лишить статуса великой державы-победительницы во Второй мировой войне, а во-вторых — для того, чтобы вбить клин между Россией и Европой. При этом Польше в Вашингтоне обещают главенствующий статус в геополитическом проекте «Триморья», чьи границы даже больше Речи Посполитой в период её максимального расширения.

И поляки, по-своему трактуя уроки прошлого, в том числе — продвигая свою, очень избирательную «правду о войне», пока с наслаждением глядятся в это кривое зеркало собственной истории…

И тем более неприятным будет столкновение этого зеркала с реальностью.

Шурыгин Владислав Владиславович (род. 1963) ‑ военный публицист, обозреватель газеты «Завтра», член редколлегии АПН.ру. Постоянный член Изборского клуба.

Источник: https://nstarikov.ru/krivoe-zerkalo-polskoj-istorii-112614